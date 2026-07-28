بناء بلا هندسة.. غياب الإشراف يفاقم مخاطر إعمار المناطق المهدّمة

منذ تحرير سورية من نظام الأسد، بدأت عودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم المهدمة في أرياف إدلب وحماه وحلب الغربية والجنوبية، حاملين معهم ما تبقى من ذكريات وأحلام لم تمت رغم سنوات الغربة، لكنهم ما إن وطئت أقدامهم عتبات منازلهم المتصدّعة، حتى أدركوا أن معركة البقاء لم تنته بعد. ففي غياب الإشراف الهندسي والرقابة الفنية، باتت عمليات إعادة الإعمار والترميم أشبه بمقامرة خطيرة تهدد الأرواح، وتتحوّل المنازل التي يفترض أن تكون ملاذاً للأمان إلى مصائد مميتة تحت وطأة جدران مرتجفة وأسقف لا تصمد لأول عاصفة.

ومع تصاعد وتيرة العودة يوماً بعد يوم واشتداد الحاجة إلى السكن وارتفاع تكاليف البناء، يلجأ عائدون كثيرون إلى حلول سريعة ورخيصة غير آبهين بالعواقب الهندسية، وراحت تتفاقم المشكلات الناتجة عن الممارسات الخاطئة في البناء، من خلط خاطئ للإسمنت إلى حذف دعائم أساسية، ما يهدّد بإهدار الموارد الشحيحة ويكرس هشاشة السكن في أكثر المناطق احتياجاً إلى الاستقرار.

بعد سنوات من النزوح، قرّر خالد سعدو جمع ما تبقى من مدّخراته والعودة إلى قريته كفروما المدمّرة في ريف إدلب الجنوبي ليجد المنزل الذي بناه قبل الحرب في حالة يرثى لها، جدرانه متشققة وسقفه مهدد بالانهيار لكنه كان الحلم الوحيد المتبقي، جال في أسواق البناء وسأل عن أسعار الحديد الجديد فدُهش من ارتفاعها، إذ يتجاوز سعر الطن الواحد ضعف ما كان عليه قبل أشهر، أدرك حينها أن ميزانيته الضئيلة لن تكفي لشراء نصف ما يحتاجه، فاتجه مضطراً إلى سوق الخردة حيث أكوام الحديد المستعمل المستخلص من بقايا أنقاض المنازل المهدمة. اشترى قضباناً صدئة بسعر لا يتجاوز ثلث ثمن الجديد، حملها إلى منزله وبدأ ينظفها بفرشاة حديدية ويصقلها آملاً أن تخفى عيوبها تحت طبقة من الطلاء. كان يعلم أن هذا الحديد قد يكون ضعيفاً وأن فيه شقوقاً خفية لا تراها العين، لكن الأسرة تنتظر سقفاً يؤويها، ما جعله يغض الطرف عما يمكن أن يحدث، وما إن كانت ستحمله هو ومن معه، أم أنها ستصبح شاهدة جديدة على مأساة أخرى يدفع ثمنها الفقراء وحدهم.

إلى جانب استخدام الحديد المستعمل، تعاني عمليات الترميم من أخطاء تنفيذية متكررة، تشمل ضعف العزل المائي وتصدعات في الأساسات والأعمدة وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية في خلطات الخرسانة

ويحذر المهندسون المدنيون من استخدام الحديد المستعمل في أعمال البناء بدلاً من الحديد الجديد، وهو ممارسة شائعة في المنطقة، إذ يستخلص بعضهم ما تبقى من قضبان الحديد من المنازل المهدّمة لإعادة استخدامها في البناء. ويشرح المهندس أحمد سكيف أن هذه الممارسة تنطوي على مخاطر جسيمة، إذ قد يكون الحديد المستعمل قد تعرّض لشقوق أو صدأ يؤدّي إلى نقصان قطره، كما أن عملية سحبه أو تنظيفه قد تتسبب في ظهور تشققات دقيقة غير مرئية.

ويؤكد في حديثه لـ "سورية الجديدة" أن الحديد المستعمل لا يمكن الاعتماد عليه في أي عنصر إنشائي سواء في الأعمدة أو الصبات (الخرسانات المسلحة) نظراً إلى مخاطره، ويشدد على ضرورة إجراء اختبارات للتحقق من وجود الصدأ، وفي حال وجوده، تجب إزالته تماماً مع إجراء فحوص لقياس مقاومة الحديد، وإلا فإن استخدامه قد يعرض سلامة المنزل للخطر.

إلى جانب استخدام الحديد المستعمل، تعاني عمليات الترميم من أخطاء تنفيذية متكررة، تشمل ضعف العزل المائي وتصدعات في الأساسات والأعمدة وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية في خلطات الخرسانة. وتشير تقديرات المهندس المدني سكيف إلى أن حوالي 20% إلى 30% من المشاكل التي تظهر بعد الاستلام تعود إلى أخطاء تنفيذية كان يمكن تفاديها بسهولة لو جرت المتابعة الميدانية والرقابية بالشكل المطلوب. ويلفت إلى أن "كثيراً من الأبنية المتضررة في ريف إدلب الجنوبي تحمل أضراراً غير ظاهرة تشمل ضعف الأساسات وتصدعات الأعمدة والأسقف".

لا تقتصر تداعيات غياب الإشراف الهندسي على الأخطاء الإنشائية فحسب، بل تمتد لتشمل خسائر بشرية فادحة، ففي 14 مايو/ أيار الماضي، لقي الشاب مصطفى الإبراهيم حتفه في أثناء ترميم أحد المنازل المدمّرة في بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي إثر انهيار سقف المبنى عليه، وفي يوليو/ تموز من العام الماضي، لقي الشاب أحمد قاسم الرجب مصرعه في أثناء ترميم منزله بسبب انهيار السقف. وفي بلدة معرة حرمة جنوبي إدلبن كان مصطفى محمد الطه ذو الـ26 عاماً يحاول ترميم منزل عائلته الذي تضرّر بقصف سابق تمهيداً لعودة من رحلة نزوح طالت في مخيمات الشمال السوري، لكن حلم العودة تحول إلى مأساة أقسى من التهجير حين انهار جدار متصدع فوق مصطفى ليفارق الحياة متأثراً بإصابته. وفي مدينة معرّة النعمان، توفي عاملان وأصيب اثنان إثر انهيار سقف منزل في أثناء أعمال ترميم، وفي بلدة كفرسجنة، فقد الشاب علي الويس البالغ من العمر ستة عشر عاماً حياته بعد سقوطه من الطابق الثاني لبناء متضرّر. هذه الحوادث ليست استثنائية، بل تعكس واقعاً يومياً في المنطقة، حيث يعتمد معظم العائدين من المخيمات على تقديراتهم الشخصية من دون الاستعانة بمختصين يقرّرون ما إذا كان البناء آمناً للترميم أو السكن.

وقال متعهد البناء صابر المشكل إن الترميم العشوائي حتى في الأبنية التي تبدو مستقرّة قد يؤدي إلى انهيارات مفاجئة تهدّد حياة السكان والعمال، وأن أي ترميم آمن يجب أن يسبقه كشف هندسي دقيق، يليه تدعيم الأبنية المتضرّرة جزئياً، لا سيما الأسقف، عبر استخدام دعامات حديدية وصبات مدعمة تقوي السقف وتزيد من تماسكه، ما يجعل العمل تحتها أكثر أماناً ويحد من مخاطر الانهيار.

المبلغ الذي ستنفقه أمينة على الاستشارة الهندسية يمكن أن توفره لتحسين ظروف السكن، خصوصاً أن كثيرين يرمّمون جزءاً من المنزل لعدم قدرتهم على الترميم الكامل

ويطرح مجموعة من الحلول التنظيمية التي يمكن أن تسهم في تحسين جودة البناء وتقليل المخاطر، في مقدمتها تفعيل دور الإشراف الهندسي الحقيقي عبر زيادة عدد الزيارات الميدانية وفرض تقارير موثقة دورية، بحيث تتحوّل مهمة الإشراف من إجراء شكلي إلى عمل فني فعلي. كما يقترح اعتماد نظام تصنيف ومراقبة للمكاتب الفنية والمقاولين، بحيث يمنح الاعتماد فقط لمن يلتزم بمعايير الجودة والسلامة، ما يخلق منافسة إيجابية في السوق. ويدعو إلى رفع كفاءة الكوادر الهندسية والفنية من خلال الدورات المستمرة التي تركز على التنفيذ الموقعي، وإلزام المشاريع الكبرى والصغرى حتى بوجود مخبر دائم للمواد في موقع العمل لمراقبة جودة الاسمنت والحصويات والخرسانة وحديد التسليح بشكل فوري ومستمر. كما يشدّد على ضرورة تطوير آليات التواصل بين المصمم والمنفذ والمشرف عبر تقارير إلكترونية ومنصات موحّدة، تتيح اتخاذ قرارات ميدانية موثقة وسريعة. لكن الواقع الاقتصادي القاسي يدفع العائدين إلى تجاهل هذه التحذيرات، كما فعلت أمينة الخياط التي عادت إلى منزلها بعد سنوات النزوح، فوجدته جدراناً متشققة وسقفاً آيلاً للسقوط، كانت تريد إصلاحه لأطفالها، لكن المهندس طلب منها مبلغاً كبيراً ثمناً للاستشارة والإشراف.

نظرت أمينة التي فقدت زوجها بالقصف قبل خمس سنوات إلى أطفالها الجائعين، وقالت في نفسها: "هذا المال سيشتري لهم دواء وطعاماً"، لذا قرّرت أن ترمم المنزل من دون مهندس، استأجرت عمالاً من الحي يعرفون البناء بالأسلوب القديم، واشترت مواد بسيطة من السوق، وبدأت العمل تحت إشرافها، وبينما تشجع العمال وتقدم لهم الشاي، تراقب جدران منزلها وهي تعود إلى الحياة، لم يكن البناء مثالياً لكنه كان سقفاً يظلهم، وفي كل ليلة تنظر إلى المنزل وتدعو أن يتحمل، فهي فضلت دفء أبنائها على حسابات المهندسين.

وبحسب تبريرها، المبلغ الذي ستنفقه على الاستشارة الهندسية يمكن أن توفره لتحسين ظروف السكن، خصوصاً أن كثيرين يرمّمون جزءاً من المنزل لعدم قدرتهم على الترميم الكامل، ويتراوح سعر الاستشارة الهندسية بين 50 و200 دولار، وهو مبلغ قد يبدو متواضعاً لكنه يفوق قدرة معظم الأسر التي أنهكتها سنوات الحرب والنزوح.

تعزيز الدور الرقابي يتطلب شراكة وثيقة مع نقابة المهندسين والجهات الفنية، خاصة في مجالات التدقيق الفني، وتأهيل الكوادر، وتطوير آليات الكشف على الأبنية المتضررة

وفي هذا السياق، تلقي أمينة المسؤولية الكبيرة على عاتق الجهات المحلية والحكومية، وتطالب، كما كثير من الأهالي المتضررين، بتدخل الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية لتوفير كشوف وإرشادات هندسية، ودعم فعلي لملف الأبنية المتضرّرة جزئياً وإعادة إعمار المهدوم منها، والمساهمة في الحد من المخاطر التي باتت تحصد أرواح المدنيين والعمّال، قائلة إن "العدالة الانتقالية ليست فقط التحقيق في الجرائم، بل تشمل جبر الضرر المادي لضحايا الحرب، والحق في السكن الآمن وعودة كريمة للمهجرين".

من جهته، قال مدير مديرية المجالس في محافظة إدلب علي سلطان، أن آلية العمل الرقابي التي تعتمدها البلديات تبدأ من مرحلة تدقيق المخططات الهندسية والتحقق من مطابقتها للاشتراطات الفنية والتنظيمية ونظام الضابطة العمراني قبل منح الترخيص مع متابعة ميدانية لاحقة لضمان الالتزام بالمخططات المعتمدة.

وأضاف في تصريح خاص لـ "سورية الجديدة" أن "الواقع في المناطق المدمرة يختلف، إذ تتنوع أسباب الدمار بين القصف خلال سنوات الثورة والزلزال وعمليات الهدم المتعمد التي نفذتها قوات النظام البائد سعياً لاستخراج حديد التسليح، خاصة في مناطق جنوب طريق M4، ما يستدعي التعامل مع كل حالة وفق واقعها الإنشائي والفني لضمان سلامة الأبنية قبل إعادة إعمارها، مع إعفائها من رسوم الترخيص تخفيفاً للأعباء المالية على المتضررين وتحفيزاً لعجلة الإعمار".

أما أبرز الصعوبات التي تعترض فرض الالتزام بالاشتراطات، فيراها سلطان في حجم الدمار الهائل مقارنة بالإمكانات المتاحة، إلى جانب الحاجة الملحة للسكن التي تدفع بعض الأهالي إلى التسرع في البناء دون استكمال الإجراءات أو الاستعانة بجهات هندسية مختصة، ناهيك عن واقع عمراني فرضته سنوات غياب الإدارة بين 2011 و2015، حيث نشأت مساحات واسعة خارج الأطر التنظيمية، شملت البناء على الأراضي الزراعية.

وللتوفيق بين سرعة الإعمار وضمان الجودة، يؤكد أن السرعة يجب ألا تكون على حساب السلامة، لذلك تعمل مديرية المجالس على تسهيل الترخيص وتقديم التسهيلات للمتضررين، مع تطبيق نظام الضابطة العمراني ومتابعة التنفيذ ميدانياً، واتخاذ إجراءات تصعيدية بحق المخالفين تبدأ بالإنذار وتصل إلى إيقاف الأعمال لحين تصويب الأوضاع.

وشدد سلطان على أن تعزيز الدور الرقابي يتطلب شراكة وثيقة مع نقابة المهندسين والجهات الفنية، خاصة في مجالات التدقيق الفني، وتأهيل الكوادر، وتطوير آليات الكشف على الأبنية المتضررة، وإعداد معايير فنية موحدة ترفع جودة التنفيذ، مشيراً إلى أن التنسيق الحالي يشمل تخفيض أتعاب الدراسة الهندسية لإعادة إعمار الأبنية السكنية المدمرة. لافتا إلى أن تعزيز هذا التنسيق وتوفير الدعم الفني والتجهيزات اللازمة "سيسهمان في رفع كفاءة العمل الرقابي، وضمان تنفيذ مشاريع الإعمار وفق أسس سليمة وآمنة ومنظمة عمرانياً، ما يسهم في جعل بلداتنا في مصافي البلدان المعاصرة".