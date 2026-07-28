انتصاراً للحزانى

"بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية قبل أكثر من عام، نزلتُ إلى الشارع لأقيس حرارة المدينة"، باستلهامٍ كهذا اعترف أحد صحافيي "النيويوركر" كيف يتصيد مقالاته من طرقات المدينة في لحظة كانت الأسوأ له، وها أنا، على العكس منه، شاءت لي الحياة بكرمها أن أحضر احتفال بلدٍ بلحظة فوزٍ كبرى في مدينةٍ صار أن سكنها مرّةً "كما جيرانها" العربيُّ الأخير. مع مئاتٍ احتفلتُ منذ أيامٍ قلائل بفوز إسبانيا بكأس العالم. في طرقات مالقا، بنخيلها وبحرها وهوائها الساخن، قرأت حدثاً رياضياً حتى آخر حرفٍ في جملته، لكن، كما لا تنفصل ذرّات الهواء، ولا طَعْمات الطفولة، ولا حتى صفّارات إقلاع البواخر التي ما فتئت تسلّم بضائعها من جيلٍ إلى جيل، ومن حكاية لأخرى، كذلك لم تنفصل يوماً الرياضة عن السياسة، عن الانتماء، عن الوطنية والانتصار لها.

أهدت إسبانيا فوزها للعالم، وتقبّله العالم الذي نعرفه "نحن" ونحبّه "نحن" ونريد له البقاء نحن. فازت إسبانيا عنّا ولنا. نحن الآتون من وجع غزة، ومن تعب سورية، ومن فقر اليمن، ومن ندم العراق. أتت لتثأر لنا من ضيق المفردات عند ترامب، ومن الـ"good job" التي لا يحفظ غيرها بفقر مخيلة لا تغطي عوراته مليارات من ورق بنكي مطبوع بالابتذال، هكذا ببشاعةٍ كرفتاته الحمراء، نافرة الطول، صاقح الابطال، غير معني إلا به، وبفسادٍ ينقطه في أحضان الأندية والمؤسسات. لكن مع كل ما فعله "الأقوياء والمتجبرون، والقساة" فازت إسبانيا كي يحمل هدّافها الأجمل علم فلسطين عنّا.

في مالقا، يحيلك شجر الكلمنتينا ووردٌ جوريٌّ أحمر إلى سورية، يحيلك إلى بلدٍ لم تزره منذ 16 عاماً. تحيلك الطرقات إلى الشام باسمها الكبير، بمفاهيمها، بجغرافياتها "الممزّقة" التي لم تتوقف عن الانقسام، والاختصام، والعراك، كما تفعل الخلايا النشطة، أو تلك الموشكة على الفناء. أحالتني مالقا لسورية، التي تعلّمتُ منذ زمنٍ ليس ببعيد أن أحكي عنها فيَّ، أن أحكي سورية التي أعرفها، أو أحاول أن أفعل، أن أحكي عنها كفردٍ مرتبكٍ، متسائلٍ، شكّاكٍ، يفكّر بغيره، يعتذر إن نصح، أو أفتى، أو ادعى أنه يدري، أكثر مما يحس ويشعر ويترجّى، لكنّي اليوم، وأنا أقبع غير متزحزحةٍ عن ذاك اليوم الإسباني هائل الألق، لم أستطع إلا أن أفكّر بسورية كلّها، وأنا وإيّاها واحدٌ إلى ما شاء الله، وها أنا وقلعة القصبة أمامي، ورنينُ جرس كنيسةٍ يرنّ بلحنٍ حزين في وجداني، ها أنا بكل ما أحمله من انكسارٍ وأسى، وشعورٍ لا مخاتلة فيه بالحزن، فكّرتُ كم نحن بحاجةٍ إلى لحظة فوز، حتى لو اضطررنا إلى اختراعها اختراعاً.

لكن أيّ فوزٍ نحتاج؟ ليس ذاك الذي يدوس المهزوم ليعتلي منصّته، بل الذي يلتفت إليه ويمدّ له يده. الانتصار الذي يستحقّ اسمه هو الذي يعلّم صاحبه العدل قبل أن يعلّمه الزهو. أن ينتصر المرء ثم ينحني ليرفع من سقط بجانبه، ليحمل الانتصار روحاً تطهيريّة. كما أخرجت المأساة الإغريقيّة من المتفرّج دمعه لتغسله، كذلك الفوز النبيل يغسل صاحبه من شهوة الثأر. يخرجه من ساحة الاحتفال أخفّ حمولة، وأكثر نبلاً، لا لأنه سحق الخاسر، بل لأنه لم يفعل. هذا ما تمنّيته لسورية، لكل سورية، انتصاراً لا يُقصي نصفها ليُطربَ نصفها الآخر، بل انتصاراً يتّسع للجميع، للرابح، وللذي يحاول أن يجد بالقرب منه مكاناً، انتصاراً لمن هتف، ولمن صمت في زاويةٍ بعيدة يبلع دمعه ترقباً، أو قلقاً. تمنّيتُ فوزاً لا يُنتج مهزومين، فكلّ مهزومٍ اليوم، يحمل حرباً مؤجّلة إلى الغد.