"اليوم صفر"... عن فنٍّ يقترب من الجرح حتى يتلطّخ به

- صورة كيفن كارتر لعام 1993 تثير جدلاً أخلاقياً حول دور المصور في توثيق المآسي، حيث تساءل الكثيرون عن أخلاقيات التقاط الصورة بدلاً من التدخل لإنقاذ الطفلة السودانية، مما يثير تساؤلات حول متى تصبح الشهادة استغلالاً. - فيلم "Day Zero" للمخرج مجيد الخطيب يستعرض تأثير الصدمة على الإنسان، حيث يعرض كيف أن الصدمة تكسر العالم بدلاً من ترتيبه، ويترك المشاهد في حالة حيرة أخلاقية حول دور الفن في توثيق المأساة. - يعكس الفيلم التوتر بين الفن والواقع، حيث يطرح تساؤلات حول دور الفن في تمثيل المأساة دون استغلالها، ويسلط الضوء على صعوبة التعبير عن الصدمة، موجهاً رسالة للفنانين السوريين حول تمثيل الحرب ثقافياً.

هناك صورة أصبحت، مع الزمن، واحدة من أكثر الصور إزعاجاً في تاريخ التصوير الصحافي. طفلة سودانية هزيلة تزحف نحو مركز إغاثة أثناء المجاعة، وخلفها نسر ينتظر. التقط الصورة المصور الجنوب أفريقي Kevin Carter عام 1993، ثم انتشرت عالمياً وحصلت لاحقاً على جائزة بوليتزر. لكن الجائزة لم تُنهِ الأسئلة الأخلاقية التي التصقت بالصورة، بل ربما بدأت منها. كان السؤال الذي لاحق كارتر حتى انتحاره قاسياً وبسيطاً في آن واحد: لماذا التقط الصورة بدل أن ينقذ الطفلة؟

بدا العالم وكأنه يريد من المشهد أن يتحوّل فوراً إلى حكاية ذات مغزى أخلاقي واضح؛ ضحية، وشاهد، ومذنب، وعبرة إنسانية جاهزة. لكن الواقع كان أكثر وحشية وفوضى من أي سردية. لم يكن هناك وقت لصناعة المعنى، ولا مسافة تسمح بتحويل المأساة إلى قصة. كانت هناك مجاعة فقط، وجسد ينهار، ومصور يقف أمام لحظة تتجاوز قدرة الإنسان على الفهم.

هذه الحادثة لا تخص كيفن كارتر وحده. إنها تكاد تكون السؤال المؤسس لكل فن يقترب من الكارثة: متى تصبح الشهادة استغلالاً؟ ومتى تتحول الكاميرا من أداة لكشف الألم… إلى طريقة للعيش عليه؟

هذه الأسئلة تطفو كلها فوق فيلم Day Zero للمخرج السوري مجيد الخطيب. لكن الفيلم لا يطرحها بطريقة مباشرة أو تعليمية، بل يتركها تتسرب ببطء داخل مشاهده الثقيلة والمتشظية، حتى يجد المشاهد نفسه في النهاية عاجزاً عن إصدار حكم أخلاقي واضح؛ لا على الشخصيات، ولا على المخرج، ولا حتى على الفن نفسه. وربما هنا تحديداً تكمن قوة الفيلم وورطته معاً.

السرد يحتاج إلى مسافة زمنية تسمح بالتأمل وإعادة الترتيب، بينما الصدمة تسجن الإنسان داخل اللحظة الخام

ليس فيلماً عن الحرب وحسب

من السهل النظر إلى "Day Zero" بوصفه فيلماً عن الحرب السورية، لكنه في الحقيقة أقرب إلى فيلم عما يحدث للإنسان بعد أن تتجاوز الصدمة قدرته على تحويلها إلى حكاية. فنحن معتادون على التفكير بأن كل مأساة يمكن أن تتحول إلى سردية: بداية، وذروة، ونهاية، ومعنى أخلاقي ما. لكن الصدمة الحقيقية لا تعمل بهذه الطريقة. الصدمة لا ترتب العالم، بل تكسره. لا تنتج المعنى، بل تدمر إمكانية إنتاجه أصلاً. ولهذا يبدو الفيلم غارقاً في التشظي والبطء والصمت والرمزية الثقيلة. كثيرون قد يرون ذلك ضعفاً سردياً، لكن ربما المشكلة أننا نحاكم الفيلم بأدوات الحكاية التقليدية، بينما هو يحاول أصلاً أن يتحدث عن انهيار الحكاية نفسها. وهنا يصبح عنوان الفيلم بالغ الذكاء: "Day Zero".

في الحقيقة، لا يوجد شيء اسمه "اليوم صفر". الصفر ليس يوماً داخل الزمن الطبيعي، بل نقطة معلقة بين البداية والنهاية. يمكن رؤيته بما هو بداية لكل شيء، ويمكن رؤيته في الوقت نفسه نهاية كاملة. وهذا بالضبط ما تفعله الصدمة بالإنسان.

المصدوم لا يعيش الزمن بشكل متسلسل. لا يشعر أن هناك ماضياً انتهى وحاضراً بدأ. بل يبقى عالقاً داخل لحظة لا تنتهي، كأن الزمن توقف عند الكارثة نفسها. ولهذا لا يبدو الفيلم متحركاً زمنياً بقدر ما يبدو عالقاً داخل حالة. الشخصيات لا تتقدم فعلاً، لأنها محبوسة نفسياً داخل "اليوم صفر"؛ داخل النقطة التي يستحيل فيها البدء من جديد، كما يستحيل أيضاً الوصول إلى خاتمة حقيقية.

الجسد يتذكّر ما تعجز اللغة عن قوله

هذه الفكرة تقترب بشكل مدهش مما يطرحه الطبيب والباحث Bessel van der Kolk في كتابه The Body Keeps the Score حول اضطراب ما بعد الصدمة. يرى فان دير كولك أن الإنسان المصدوم يفقد غالباً قدرته على السرد المتماسك، لأن التجربة الصادمة لا تُخزن في الدماغ بما هي قصة ذات تسلسل زمني واضح، بل بوصفها شظايا: صور مبعثرة، أحاسيس جسدية، أصوات، ومقاطع ذاكرة منفصلة عن الزمن الطبيعي. المصدوم لا "يتذكر" الحدث، بل يعيشه مراراً. ولهذا يصبح الكلام نفسه صعباً. السرد يحتاج إلى مسافة زمنية تسمح بالتأمل وإعادة الترتيب، بينما الصدمة تسجن الإنسان داخل اللحظة الخام.

ومن هنا يمكن فهم الصمت الثقيل في الفيلم. الصمت هنا ليس فراغاً، بل لغة بديلة. الشخصيات لا تتكلم كثيراً لأن اللغة نفسها تبدو عاجزة ومبتذلة أمام الكارثة. ولهذا يتحوّل الجسد إلى مساحة التعبير الأساسية: الجسد المرتجف، الجسد المتعب، الجسد الجائع، الجسد الذي ينام قرب جسد آخر كي يشعر أن العالم لم ينهَر بالكامل بعد. وهكذا لا يعود الشكل المتشظي للفيلم مجرد خيار جمالي، بل يصبح تمثيلاً نفسياً دقيقاً لوعي فقد علاقته الطبيعية بالزمن واللغة. بين من يبحث عن الحكاية.. ومن يبحث عن النجاة. في قلب الفيلم يقف توتر أساسي: المصور يبحث عن الحكاية، والأم تبحث عن النجاة. هو يريد المعنى. هي تريد الحياة.

وهنا تظهر الهوّة العميقة بين من يروي المأساة ومن يعيشها. المصوّر يحاول الإمساك بالصورة التي تختصر الكارثة، بالصمت الذي يمكن تحويله إلى دلالة، بالمشهد الذي يمنح الخراب شكلاً مفهوماً. أما الأم، فهي ما تزال داخل الألم الخام الذي لم يتحول بعد إلى ذاكرة أو سردية. ولهذا يبدو أحياناً أن الفيلم يسأل: هل الحكاية نفسها شكل من أشكال الخيانة؟ وهل تحويل الكارثة إلى معنى هو، بطريقة ما، إبعاد لها عن حقيقتها الحية؟

لكن الفيلم يصبح أكثر تعقيداً حين نكتشف أن المصور نفسه ليس مراقباً بارداً بالكامل. هناك إشارات إلى أنه ناجٍ بدوره، وربما لاجئ سابق عبر البحر. أي أننا لسنا أمام ثنائية بسيطة بين "ضحية" و"مستغل"، بل أمام ناجٍ يصور ناجين آخرين. وهذا يجعل المسألة أكثر إزعاجاً. كأن الفيلم يلمّح إلى أن بعض الناجين يحاولون السيطرة على صدمتهم عبر تحويل آلام الآخرين إلى صور ومعانٍ وأعمال فنية. ليس بدافع الشر بالضرورة، بل لأنهم هم أنفسهم عاجزون عن فهم ما عاشوه. الفن هنا يصبح محاولة لترتيب الفوضى الداخلية. لكن هذه المحاولة قد تنقلب تدريجياً إلى شيء أكثر ظلمة: إلى تحويل معاناة الآخرين إلى مادة لبناء هوية الفنان نفسه.

الفيلم يذهب إلى منطقة أكثر ظلمة في نهايته. فالمصور لا يكتفي بتصوير الأم وابنها أثناء نومهما، بل يسرق أيضاً سماعة الطفل شبه الأطرش ويهرب

الأم: آخر ما تبقى من العالم الإنساني

ورغم أن الفيلم يبدو منحازاً أحياناً إلى رحلة المصور الداخلية، فإن الأم تحتل موقعاً بالغ الأهمية رمزياً وأخلاقياً. فهي لا تمثل فقط "الضحية"، بل تمثل آخر بقايا العالم الإنساني غير المؤدلج وغير الفني. هي تطبخ، وتخيط الجرح، وتنام قرب طفلها، وتعتني بالجسد والحياة اليومية. أي أنها تمثل الاستمرار الحيوي للحياة نفسها، في مقابل رغبة المصور بتحويل الحياة إلى معنى وصورة وسردية. ولهذا يبدو التوتر بينهما أعمق من مجرد استغلال مباشر. إنها مواجهة بين منطقين: منطق البقاء، ومنطق التأويل. لكن الفيلم، بذكاء قاسٍ، لا يجعل الاستغلال أحادي الاتجاه. فالأم نفسها تستغل المصور أيضاً. تنقذه، تخيط جرحه، تمنحه الرعاية، لكنها ترى فيه كذلك فرصة أخيرة لإنقاذ ابنها والهروب به. وهنا تصبح الرعاية نفسها نوعاً من التفاوض الصامت. ليس لأن الأم انتهازية، بل لأن الحرب دمّرت نقاء العلاقات الإنسانية ذاتها. في عالم تحكمه النجاة، يصبح من الصعب فصل التعاطف عن الحاجة، أو الحب عن المصلحة. ولهذا لا يسمح الفيلم للمشاهد بأن يستقر أخلاقياً. لا يوجد "بريء كامل" ولا "مذنب كامل". الجميع يتحركون داخل منطقة رمادية فرضتها الكارثة نفسها.

الصورة بوصفها سرقة

لكن الفيلم يذهب إلى منطقة أكثر ظلمة في نهايته. فالمصور لا يكتفي بتصوير الأم وابنها أثناء نومهما، بل يسرق أيضاً سماعة الطفل شبه الأطرش ويهرب. وهنا تتحول السرقة إلى استعارة كاملة عن علاقة الفن بالمأساة. السماعة ليست مجرد غرض، بل رمز هش لإمكانية التواصل مع العالم. وعندما يسرقها المصور، يبدو الأمر كأنه انتزاع لآخر ما تبقى للطفل من قدرة على الاتصال بالحياة. ولهذا تبدو السرقة أشبه بـ "قتل رحيم" رمزي. ليس قتلاً جسدياً، بل إغلاقاً نهائياً لإمكانية النجاة أو التواصل أو حتى الاستمرار الرمزي. والأهم أن المصور يخرج منتصراً بطريقة ما. هو الوحيد الذي يغادر حاملاً شيئاً: الصورة، الحكاية، المادة الخام التي سيحوّلها لاحقاً إلى معنى وفن وربما اعتراف. بينما تبقى الأم والطفل داخل الخراب نفسه. ومن هنا تصبح جملته: "لقد كنت على حق!" مرعبة للغاية. كأن الشخصية تصل أخيراً إلى قناعة مدمرة: العالم لا يُنقذ، بل يُوثَّق. الألم لا يُعالَج، بل يُحوَّل إلى صورة.

هل الشهادة نفسها من أشكال العنف؟

الفيلم لا يقدّم المصور كشرير بسيط. وهنا تكمن خطورته الحقيقية. لأن المصور قد يرى نفسه أصلاً "شاهِداً"، لا مستغلاً. وربما يؤمن أن توثيق الكارثة بحد ذاته فعل أخلاقي، لأن الصورة قد تمنع النسيان أو تكشف الحقيقة للعالم. وهذا سؤال جوهري في تاريخ الفن والحروب: هل الشهادة إنقاذ للذاكرة، أم شكل آخر من أشكال العنف؟

وهنا يقترب "Day Zero" من نوع من السينما الأوروبية القاسية التي لا تمنح المشاهد راحة أخلاقية، الفيلم لا يسأل فقط عن أخلاق المصور، بل عن أخلاقنا نحن أيضاً كمشاهدين ومثقفين وفنانين: لماذا ننجذب إلى صور الكارثة؟ لماذا يمنحنا الألم المكثف شعوراً بأننا أمام “حقيقة أعمق”؟ ولماذا يحتاج الفنان أحياناً إلى الخراب كي يشعر أن فنه ضروري؟

ما يجعل عرض Day Zero اليوم ذا دلالة خاصة، أنه يأتي بعد سنوات الحرب الطويلة، وبعد سقوط النظام، وفي لحظة بدأ فيها السوريون ــ ولو بتردد ــ الالتفات إلى ما تركته الحرب داخل البشر

الإغواء الجمالي للألم

ربما هذه هي الطبقة الأكثر رعباً في الفيلم. كأن العمل يلمّح إلى أن الكارثة نفسها قد تصبح مغرية للفنان، لأنها تنتج صوراً كثيفة، ومعاني كبيرة، وشعوراً بالأهمية الوجودية لا تمنحه الحياة العادية. وهنا تصبح جملة: "لقد كنت على حق" أشبه بلحظة نشوة فكرية سوداء. ليس فقط سقوطاً أخلاقياً، بل انتصاراً لمنطق يرى أن المأساة تمنح الفنان وضوحه وهويته وقيمته. ومن هنا يظهر ذلك الإحساس المزعج بوجود شيء "ذكوري" زائد عن اللزوم في الفيلم. ليس المقصود ذكورية سطحية، بل ما يمكن تسميته بـ "الخيال الذكوري للسيطرة عبر الرؤية". أي نموذج الفنان الرجل الذي: يراقب، ويفسر، ويحوّل الفوضى إلى معنى، ثم يخرج في النهاية حاملاً "الحقيقة". بينما تبقى المرأة مرتبطة بالجسد والرعاية والبقاء اليومي. ولهذا، رغم أن الفيلم يبدو ظاهرياً وكأنه ينتقد المصور، فإنه يمنحه في النهاية السلطة الأخيرة: سلطة النظر، وسلطة الحكي، وسلطة النجاة الرمزية. حتى الأم، رغم قوتها الإنسانية، تنتهي جزئياً بوصفها جزءاً من رحلة المصور الداخلية، لا عالماً مستقلاً بذاته.

إلى الفنانين وليس السوريين

ربما لهذا يبدو "Day Zero"موجّهاً، بشكل غير مباشر، إلى الفنانين السوريين في المنفى أكثر من كونه موجّهاً إلى السوريين عموماً. فالفيلم لا يبدو منشغلاً بشرح الحرب للضحايا الذين عاشوها بالفعل، بل بمساءلة الطريقة التي جرى بها تمثيل هذه الحرب ثقافياً بعد الخروج منها، خصوصاً داخل أوروبا. كأنه يسأل الفنان السوري: ماذا فعلتَ بكل هذا الألم؟ هل كنتَ شاهداً عليه؟ أم بنيتَ هويتك الفنية فوقه؟ وهل يمكن أصلاً صناعة فن عن المأساة دون التورط، بدرجة ما، في استغلالها؟

بعد الحرب: الاعتراف بالصدمة

ما يجعل عرض Day Zero اليوم ذا دلالة خاصة، أنه يأتي بعد سنوات الحرب الطويلة، وبعد سقوط النظام، وفي لحظة بدأ فيها السوريون ــ ولو بتردد ــ الالتفات إلى ما تركته الحرب داخل البشر، لا فقط داخل المدن. لسنوات طويلة، ظل الحديث عن سورية محاصراً باللغة السياسية والعسكرية: خرائط، معارك، اصطفافات، وانتصارات وهزائم. لكن تحت كل ذلك كانت هناك طبقة أعمق وأكثر هشاشة: ملايين البشر الذين عاشوا الخوف والفقد والنزوح والموت، ثم طُلب منهم فجأة أن يعودوا إلى "الحياة الطبيعية" كأن شيئاً لم يكن.

في هذا السياق، يبدو الفيلم أشبه بمحاولة لانتزاع الاعتراف بحق الإنسان السوري في أن يكون مكسوراً. بحقّه في التلعثم، وفي الذاكرة المشوشة، وفي العجز عن تحويل ما حدث إلى قصة مرتبة ذات معنى واضح. ولذلك يبدو الفيلم متعباً ومشوّشاً ومثقلاً بالرموز؛ لأنه لا يتحدث عن مجتمع تعافى من الكارثة، بل عن مجتمع ما يزال يعيش داخل ارتداداتها النفسية. إنه ليس فيلماً عن نهاية الحرب، بل عن بداية مواجهة الصدمة نفسها. ولهذا يبدو عنوانه دقيقاً إلى هذا الحد: اليوم صفر. ليس بداية حقيقية ولا نهاية حقيقية، بل تلك المنطقة المعلقة التي يبقى فيها الإنسان عالقاً بعد الكارثة، عاجزاً عن العودة إلى ما كان، وعاجزاً في الوقت نفسه عن البدء من جديد.