النقاش السوري المغلق

عندما تكون سورياًّ، ولا ترى في السلطة الحاكمة حاليا في سورية سوى أنها مجموعة جهادية متطرّفة، لم تصنع شيئا في البلاد سوى الإقصاء وارتكاب المجازر في الساحل والسويداء، وأنها بلا أي مصداقيةٍ في أي شأن، وذات ماضٍ سيء، لا يصيرُ صحيحاً أن تنسب نفسك إلى دعاة الحوار والديمقراطية، أو أقلّه من أهل السياسة الذين يتوخّون الوصول إلى مشتركاتٍ وحلولٍ وآفاقٍ وصيغٍ لنفع سورية وللمساهمة في انتقالتها الحرجة الراهنة من طوْر الارتباك والتشوّش إلى طوْر البناء والتقدّم والتنمية والعدالة الواجبة والديمقراطية الحقّة. وفي المقابل، عندما تكون سورياً، ولا يكون لك شاغلٌ سوى التغنّي بالسلطة القائمة، والنظر إليها صاحبة منجزٍ كبير، وهو تخليص البلاد من نظام الفساد والاستبداد والقتل، من دون توسيع حدقة العين لترى تفاصيل ومستجدّاتٍ ومتغيّراتٍ وأوضاعاً أعرض، خصوصاً إذا ما أخذ البقاء على وجهة القول هذه أصحابها إلى التبخيس ممن يطرحون انتقاداتٍ ومؤاخذاتٍ على أداء السلطة في غير شأن، سيّما ما يتعلق بمعيشة السوريين وتحسين أحوالهم. عندما تكون سوريّاً وهذا حالُك، لا يصير محقّاً زعمُك إنك من أهل الحوار وتداول الآراء في الشأن العام، بل يمكن القول إن منطقك هذا لا ينفع السوريين في شيء.

ولمّا كانت ملاعب "السوشيال ميديا" ساحات التنافر بين الطرفين المؤشّر إليهما، وكل منهما يزاول فوقيّته وأستاذيّته على الآخر، بل وعلى كل آخر، فإن المشهد السوري، في هذا الشقّ منه تعييناً، إذا ما عوين في هذه المساحات والمواضع يبعثُ على الكآبة، سيّما لدينا، نحن الذين نعاين المزاج العام في هذا البلد أو ذاك، بل والرأي العام إن شئت، من خلال منصّات التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت من المرايا التي تعكس، على نحوٍ أو آخر، مقاطع من المشهد العام والعريض. ويزداد بؤس هذا الحال مع انعدام قنواتٍ وهياكل مؤسّسية من وظائفها أن تكون فضاءات تعبيرٍ حرّة، ومسؤولة إذا لزم هذا التوصيف، كالأحزاب والنقابات والصحافة والبرلمان وتشكيلات المجتمع الأهلي وتمثيلات المجتمع المدني، عندما يُخاض فيها النقاش تحت سقوف قوانين وتشريعاتٍ واضحة وتقدّمية بداهةً، ولا تجيز التعدّيات إياها، وتعاقب على العنف الكلامي الذي يتعمّد الإهانة والشتيمة، وعندما يشارك في النقاش في هذه المسألة وتلك أهل اختصاص ودراية، ومن هم على صلةٍ بالموضوع المتناوَل، فلا يكون الغرض في الأثناء استعراض مهارات التعسكر والتخندق في هذه الضفة وتلك. والبديهيّ أن الصورة المتحدّث عنها لن تكون على المثال المرجوّ، فأن تحتدّ الخلافات بشان برامج مطروحة أو اجتهادات في التسيير والإدارة والتخطيط أمرٌ مختلفٌ عن التموقع في اصطفافاتٍ مع السلطة بالمطلق وضدها بمطلق آخر، ومزاولة ركلات الكراهيات المتورّمة إياها.

لا بأس من تكرار المكرّر الذي انكتب مرّات في هذه الرقعة (وغيرها) أن السوريين يعنيهم نظامٌ سياسيٌّ في بلدهم ينهض على العدل والحرية والكرامة، يُحاسَب ويُراقَب ويُساءَل، غير أن أولوية أولوياتهم الراهنة إنقاذهم من ضيق اليد والفقر والبطالة والغلاء. وإذا ما قال قائلٌ، محقّاً، إن هذه استعصاءاتٌ تغالبها شعوبٌ غير قليلة، في جوار سورية وفي غير جوارها، فصحّة هذا القول لا تفترض التسليم القدري بما هو حادث، فضلاً عن خصوصيّةٍ سوريةٍ باهظة، مؤدّاها أن هذا البلد كابد أهلوه شناعاتٍ غير هيّنة افترست حياة ملايين منهم، ودفعوا أكلافاً مهولةً من أجل التحرّر والمضي إلى أمن وأمان وعدالة وكرامة، فاستعجالُهم أن يتحقّق مشتهاهم يفسّر نفسَه بنفسه، كما أن الجهد المُضني الذي يُفترض أن يكون موضع اتفاق وتوافق هو في هذا الاتجاه أساساً. ولكن فقر الأدوات المتاحة وهشاشة الثقافة السياسية العامة وكذا انحسار ميول الشباب والأجيال الجديدة عن صيغ التكتل الحزبية والجمعوية التقليدية، بالتوازي مع براعة أصحاب الخيارات الإسلامية، السلفية وغيرها، على التعاضد والمناصرة فيما بينهم، يجعل العبور السوري إلى مشهدٍ سياسيٍّ متقدم، مدنيٍّ متطوّر، يستصحب معه أعراف الحوار العالي والجدّي والجاد، في حاجة إلى عبور تمارين ليست قليلة، أولها التدرّب على مغادرة النقاش المغلق، الصفري، الموتور ... إلخ.