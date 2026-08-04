المنطقة الحرة في إدلب وصناعة الأثر الاقتصادي

- تاريخ وتطور المناطق الحرة: بدأت في جزيرة ديلوس اليونانية عام 166 ق.م. وانتشرت عالميًا كأداة لجذب الاستثمار وتعزيز التجارة. في سوريا، بدأت عام 1952 في دمشق وتوسعت لتشمل عدة محافظات. - أهمية المناطق الحرة في الاقتصاد العالمي: تُعتبر جزءًا أساسيًا لجذب الاستثمارات عبر تسهيلات مثل الإعفاءات الجمركية والضريبية، مما يعزز فرص العمل والصادرات، كما تُظهر تجارب الفلبين والأردن. - التحديات والفرص في سوريا: تواجه المناطق الحرة تحديات اقتصادية وسياسية، لكن مشروع إدلب يمثل فرصة لربط الاقتصاد السوري إقليميًا، مع التركيز على زيادة المكون المحلي وتنويع الأنشطة الاقتصادية.

بدأت المناطق الحرة قبل أكثر من ألفي عام، عندما أدركت المراكز التجارية أن تخفيف القيود ينعكس مباشرة على حركة التجارة. ويُرجع كثير من المؤرخين بدايتها الفعلية إلى عام 166 ق. م. عندما أُنشئت منطقة تجارة حرة في جزيرة ديلوس اليونانية، حيث أُعفيت السفن والتجار من الرسوم، فتحولت الجزيرة سريعاً إلى مركز لتجميع البضائع وإعادة تصديرها. منذ ذلك الحين، انتقلت الفكرة من ميناء صغير في بحر إيجة إلى موانئ العالم، ولاحقاً إلى يابسته، فتوسعت مع صعود التجارة الدولية، وأصبحت المناطق الحرّة إحدى أبرز أدوات جذب الاستثمار وتعزيز التجارة العالمية، وذلك بحسب الباحثة الجزائرية جميلة حديسي.

وبعد أكثر من ألفي عام على ظهور أول منطقة حرّة، لا يكمن الجديد السوري في إنشاء هذا النموذج الاقتصادي، إذ افتُتحت أول منطقة حرة في دمشق عام 1952، ثم توسعت التجربة لاحقاً إلى عدة محافظات. يتمثل الجديد اليوم في إعادة تعريف دور المناطق الحرة، بعد طيّ صفحة السياسات التي خنقت التجارة وقيّدت الاستثمار لعقود، لتصبح جزءاً من رؤية اقتصادية أكثر انفتاحاً واندماجاً بالأسواق الإقليمية. ويعكس هذا التوجه المباحثات السورية - التركية الجارية بشأن المنطقة الحرة في إدلب، والتي تأتي استكمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة في مايو/ أيار الماضي بين الجانب السوري وشركة BOMACO التركية، التي تتولى قيادة الجهود الفنية والتنفيذية للمشروع. وأخيراً، وفي إطار المضي في تنفيذ هذا التوجه، بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي في أنقرة مع وزير التجارة التركي عمر بولات، ومسؤولي اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB)، وممثلي الشركة، الخطوات التنفيذية للمشروع، وآليات جذب الاستثمارات، وتطوير البنية اللوجستية، وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

ينطلق هذا التقرير من فرضية اقتصادية جوهرية مؤداها أن الفاعلية الحقيقية للمنطقة الحرّة تُقاس بحجم القيمة المضافة التي تولّدها في الاقتصاد الوطني. ويُظهر التراكم التاريخي الممتد لأكثر من ألفي عام أن المناطق الحرّة تُحقق نجاحها عندما تتمكن من تحويل الحوافز التنظيمية والبيئة الاستثمارية إلى استثمارات منتجة، وإنتاج تنافسي، وصادرات ذات قيمة أعلى، مع تعظيم العائد الاقتصادي للقطاعات الإنتاجية المحلية عبر دمج مراحل التصنيع، والتعبئة، والتغليف، والخدمات اللوجستية في سلسلة القيمة قبل وصول المنتجات إلى الأسواق الخارجية. وتكشف الخبرات الدولية أن الأثر الاقتصادي للمناطق الحرة لا يأتي على درجة واحدة. ففي تجارب مثل الفيليبين والأردن، تحولت إلى رافعة للإنتاج والتصدير والاستثمار، وأسهمت في تعزيز القدرة التنافسية ودمج الاقتصاد الوطني في الأسواق الإقليمية والعالمية. وفي المقابل، تُظهر تجربة رواندا أن تحقيق هذه النتائج يظل رهناً بجودة البنية التحتية، وكفاءة الحوكمة، وتوسيع حصة المحتوى المحلي، وتنويع الأنشطة الاقتصادية. ومن ثم، لا يُقاس نجاح المنطقة الحرة بوجودها أو بحجم الإعفاءات التي تمنحها، وإنما بقدرتها على إحداث نقلة اقتصادية قابلة للقياس في الاستثمار، والإنتاج، والصادرات، والقيمة المضافة، وتعظيم العائد الاقتصادي للمنتجات المحلية.

وبالنسبة إلى سورية، فإن القيمة الحقيقية للمنطقة الحرة لا تبدأ عند بوابة دخول المستثمر، وإنما عند اللحظة التي تتحول فيها منتجات مثل زيت الزيتون، والفستق الحلبي، والقطن، والغذائيات، من مواد أولية إلى منتجات أعلى قيمة وأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

أصبحت المناطق الحرة جزءاً أساسياً من حزمة الحوافز التي تقدمها الحكومات لاستقطاب الشركات العالمية، ولا سيما الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير

الرهان العالمي

قد يكون أفضل دليل على أهمية المناطق الحرّة استمرار انتشارها على الرغم من كل ما حاق بالاقتصاد العالمي من تحدّيات. ففي وقت شهد فيه هذا الاقتصاد تباطؤاً في الاستثمار والإنتاج، واصلت الحكومات إنشاء مناطق حرّة جديدة، في مؤشر واضح إلى استمرار الرهان عليها كرافعة للتنمية الاقتصادية. وتشير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى وجود نحو 5400 منطقة اقتصادية خاصة حول العالم، أُنشئ أكثر من ألف منها في السنوات الخمس الأخيرة، فيما أُعلن عن نحو 500 منطقة إضافية قيد التطوير، وهو ما يعكس استمرار اعتماد الحكومات على هذا النموذج لتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات.

وتُعرّف المنظمة الأممية المناطق الحرة بأنها مناطق اقتصادية تُدار وفق نظام تنظيمي وجمركي يختلف عن بقية الاقتصاد الوطني، بما يوفر للمستثمرين حزمة من التسهيلات، تشمل الإعفاءات الجمركية والضريبية، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتيسير الوصول إلى الأراضي، ومرونة أكبر في ممارسة الأعمال، إلى جانب بنية تحتية مخصصة. وفي المقابل، تستهدف الحكومات من هذه الحوافز جذب الاستثمارات، وإيجاد فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وتنويع الاقتصاد، وبناء قدراته الإنتاجية.

وتوضح "أونكتاد" أن الحكومات تواصل إنشاء المناطق الحرة، لأنها تتيح تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية داخل نطاق جغرافي محدود، بما يجعلها مختبراً عملياً لتطوير بيئة الأعمال من دون انتظار إصلاح الاقتصاد بأكمله. كما أن إنشاءها أقل كلفة مقارنة بالإصلاح الشامل؛ فإقامة منطقة حرة أقل كلفة بكثير من تطوير البنية الصناعية على مستوى الدولة كلها. كما يمكن استرداد جزء كبير من تكاليف التطوير والخدمات تدريجياً من المستثمرين العاملين داخل المنطقة. ويضاف إلى ذلك اشتداد المنافسة؛ ففي ظل تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي واشتداد المنافسة بين الدول، أصبحت المناطق الحرة جزءاً أساسياً من حزمة الحوافز التي تقدمها الحكومات لاستقطاب الشركات العالمية، ولا سيما الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير. وتقدم هذه المبادئ إطاراً يمكن الاستناد إليه عند تقييم مشروع المنطقة الحرّة في إدلب واستشراف فرص نجاحه.

مقومات النجاح

وتتقاطع الأدبيات الدولية، من "الأونكتاد" إلى البنك الدولي، على أن نجاح المناطق الحرة لا يرتبط بمجرد قرار إنشائها، وإنما بقدرتها على الاندماج في استراتيجية التنمية الوطنية. وتُظهر الخبرات الدولية أن هذا النجاح يقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسة: وضوح الرؤية الاستراتيجية وربط المنطقة بأهداف التنمية الصناعية والتجارية، ووجود إطار تنظيمي وحوكمة فعّالة تضمن كفاءة الإدارة واستقرار القواعد، وتصميم حزمة قِيْمة جاذبة للمستثمرين تتجاوز الإعفاءات الضريبية إلى توفير بيئة أعمال متكاملة.

وعندما تتوافر تلك المقومات، تبدأ المنطقة الحرة في أداء دورها الاقتصادي عبر مجموعة من الآليات المتكاملة. فهي تستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية بفضل الحوافز والإجراءات التنظيمية المرنة. وتولّد فرص عمل مباشرة داخل المشروعات، وأخرى غير مباشرة في النقل والخدمات وسلاسل التوريد. كما تسهم في تعزيز الصادرات، ونقل وتوطين التكنولوجيا والخبرات الإدارية، وربط الشركات المحلية بسلاسل القيمة العالمية، ما يرفع تنافسية الاقتصاد الوطني. وإلى جانب ذلك، تساعد في تنويع القاعدة الإنتاجية، وتنشيط المناطق الحدودية أو الطرفية، وزيادة القيمة المضافة المحلية، من خلال توسيع الروابط بين المستثمرين والمنتجين المحليين. وبذلك تتحول المنطقة الحرة من مساحة معفاة من الرسوم، إلى أداة لتحفيز الاستثمار والإنتاج وربط الاقتصاد بالأسواق الإقليمية والعالمية.

وتكشف التجربة الفيليبينية ما يمكن أن تفعله المناطق الاقتصادية الخاصة عندما تُدار ضمن استراتيجية تنموية متماسكة. فحتى مطلع عام 2024، كانت الهيئة الفيليبينية للمناطق الاقتصادية الخاصة (PEZA) تشرف على 422 منطقة اقتصادية موزعة في أنحاء البلاد، تضم صناعات متنوعة تشمل الإلكترونيات وتقنيات المعلومات والمعادن. وتستحوذ هذه المناطق على نحو %56 من صادرات السلع الفيليبينية، وتسهم بأكثر من %16 من الناتج المحلي الإجمالي (478 ملياراً العام الماضي)، ما يعكس تحوّلها من مجرد مناطق استثمارية إلى أحد المحركات الرئيسة للإنتاج والتصدير والنمو الاقتصادي. لكن التجارب الدولية تظهر أن هذا الأثر لا يتحقق تلقائياً.

الاختبار الرواندي

بين الإمكانات النظرية والنتائج الفعلية تبقى هناك مسافة تُحدّدها طريقة الإدارة. ويقدّم البنك الدولي، في تقييمه لمنطقة كيغالي الاقتصادية الخاصة، اختباراً عملياً لهذه الحقيقة. فمنذ إنشاء المنطقة عام 2013، ركّزت الحكومة على توفير بنية تحتية عالية الجودة، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتيسير حصول المستثمرين على الأراضي والخدمات، بهدف جذب الاستثمار الصناعي وتعزيز الصادرات. وقد أسهمت هذه السياسات في تحسين بيئة الأعمال حقاً، ووسّعت قاعدة المنتجات التصديرية، وسهلت وصول الشركات إلى المدخلات الصناعية، إلا أن التجربة أظهرت في الوقت نفسه استمرار تحديات مثل ارتفاع تكاليف النقل، ونقص العمالة الماهرة، واعتماد عدد من الصناعات على المدخلات المستوردة.

وتُبرز التجربة الرواندية درساً اقتصادياً بالغ الأهمية؛ فارتفاع الاعتماد على المدخلات المستوردة يحدّ من القيمة المضافة الكامنة في الاقتصاد المحلي، حتى عندما تنمو الصادرات. ومن هنا، فإن عمليات جذب المستثمرين لا تشكّل نجاحاً بمفردها، ما لم تقترن ببناء روابط إنتاجية مع الموردين المحليين، بما يعزز المحتوى المحلي ويرفع الأثر الاقتصادي للاستثمارات.

كما تؤكد الخبرة الرواندية أن التنويع يمثّل أحد شروط الاستدامة. فحصر المنطقة الحرة في نشاط صناعي واحد يحدّ من قدرتها على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية، ولذلك أوصى البنك الدولي بالتوسع نحو قطاعات مثل التعدين، والسياحة، والخدمات، وتقنيات المعلومات.

وبذلك، لا تقدم رواندا نموذجاً جاهزاً للاستنساخ، بقدر ما تقدّم دليلاً لتلافي ضمور العلاقة مع القطاعات الحيوية من جهة، والعمل على تعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلي. وبالنسبة إلى مشروع المنطقة الحرة في إدلب، تبدو هذه المبادئ ذات أهمية خاصة؛ فتحقيق الأثر التنموي مشروط بقدرتها على زيادة المكون المحلي، وتنويع الأنشطة الاقتصادية، وربط المنطقة الحرة باستراتيجية وطنية للتنمية والتعافي الاقتصادي.

لم تكن فكرة المناطق الحرة غائبة عن سورية؛ إذ تعود تجربتها إلى عام 1952 مع إنشاء أول منطقة حرة في دمشق

الأردن وفلسفة التشغيل

وإذا كانت التجارب الدولية قد أسهمت في استخلاص المبادئ العامة لنجاح المناطق الحرة، فإن النموذج الأردني يقدم مثالاً إقليمياً على كيفية ترجمة هذه المبادئ إلى نتائج اقتصادية ملموسة وقابلة للقياس. وتعكس تجربة المناطق الحرة الأردنية الحكومية، وعددها ست، منظومة اقتصادية تُقاس فاعليتها بمجموعة واضحة من مؤشرات الأداء. فخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، بلغ إجمالي حجم التجارة نحو خمسة مليارات دينار أردني (7.05 مليارات دولار)، بنمو 17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، فيما ارتفعت الصادرات إلى 2.6 مليار دينار (نحو 3.6 مليارات دولار)، وسجّلت بدورها نمواً بلغ 15% مقارنة بالفترة نفسها. كما سجلت التجارة الكلية نمواً بنسبة 17%، وارتفعت الصادرات المحلية بنسبة 12%، والصادرات الدولية بنسبة 18%، في حين زادت إيرادات المناطق الحرة بنسبة 9% لتصل إلى 26 مليون دينار، وبلغ عدد الاتفاقيات الاستثمارية 2686 اتفاقية مع استمرار نموها "رغم التحديات الجيوسياسية". وعلى المستوى اللوجستي، ارتفعت قيمة البضائع المصدَّرة وأوزانها، فيما سجّل قطاع السيارات في المنطقة الحرة بالزرقاء نمواً تجاوز 50% في حركة الوارد والصادر، ما يعكس توسع دوره في تجارة المركبات التقليدية والكهربائية وإعادة تصديرها. وتكشف خريطة الشركاء التجاريين عن وظيفة أعمق للمناطق الحرة الأردنية؛ فتنوع الموردين من الصين وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا والولايات المتحدة، مقابل أسواق إعادة التصدير في العراق وسورية والسعودية والإمارات، يعكس تحوّل المملكة إلى عقدة لوجستية إقليمية.

سورية والفجوة التطبيقية

غير أن هذه المؤشرات تكتسب معناها الكامل عند مقارنتها بالتجربة السورية؛ فالمقارنة تكشف اختلافاً في النتائج وهو أمر مسلّم به، وفي الفلسفة التي أُديرت بها المناطق الحرة ودورها في الاقتصاد. ولم تكن فكرة المناطق الحرة غائبة عن سورية؛ إذ تعود تجربتها إلى عام 1952 مع إنشاء أول منطقة حرة في دمشق. وتشير الموسوعة القانونية المتخصصة، التي كانت تصدرها وزارة الثقافة، إلى أنه في عام 1971 صدر المرسوم التشريعي رقم 18 الذي أُحدثت بموجبه المؤسسة العامة للمناطق الحرة، ضمن نموذج اقتصادي مغلق، كانت فيه حرية التجارة استثناء لا قاعدة. وتنعكس هذه "الرؤية" بوضوح في أداء المناطق الحرة السورية، كما في الطريقة التي قُدِّمت بها تلك المؤشرات. فعلى الرغم من أن المؤسسة العامة للمناطق الحرة في سورية، التي تدير تسع مناطق (في دمشق وعدرا ومطار دمشق الدولي ومنطقتين في اللاذقية، وفي طرطوس وحلب وحسياء واليعربية)، أعلنت عن تحقيق إيرادات في عام 2023 بلغت نحو 268 مليار ليرة (نحو 19 مليون دولار)، ورأس مال مستثمر يقارب 386 مليون دولار، وصادرات بنحو 797.6 مليار ليرة (نحو 57 مليون دولار)، وواردات تجاوزت 859 مليار ليرة (نحو 61 مليون دولار)، بإجمالي 682 مستثمراً وقوة عاملة تصل إلى 5.630 عاملاً في تلك المناطق (مقابل نحو 27 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الأردن)، فإن الدلالة الأهم ليست في محدودية هذه المؤشرات قياساً بالنماذج الإقليمية؛ دلالتها تكمن في الطريقة التي قُدِّمت بها. فالخطاب الرسمي البائد، لم ينشغل بما تضيفه المناطق الحرة إلى الاقتصاد الوطني من صادرات أو تجارة أو تنافسية، وإنما انصرف إلى توصيف الأراضي المعدّة للبناء، والمستودعات، ومُدَدِ الاستثمار، والإعفاءات الجمركية، وإجراءات الترخيص. وبذلك، بدا الاهتمام موجهاً إلى إدارة الموجودات داخل المنطقة الحرّة، أكثر من قياس أثرها الاقتصادي خارجها.

وتكشف المقارنة بين الخطابين الأردني والسوري عن اختلاف يتجاوز النتائج إلى فلسفة الإدارة نفسها. ففي التجربة الأردنية، تُدار المنطقة الحرة بوصفها أداة لإنتاج أثر اقتصادي صاعد ومستدام وقابل للقياس معاً، ولذلك حضرت في الخطاب مفاهيم "الوعي بالاختصاص" مثل: التجارة، والصادرات، والتنافسية، وسلاسل التوريد، وجذب الاستثمار، وصولاً إلى تعريف الأردن نفسه مركزاً إقليمياً للتجارة وإعادة التصدير. أما الخطاب السوري البائد، فقد انشغل بما تملكه المؤسسة من أراضٍ ومستودعات، وما تمنحه من تراخيص وإعفاءات، أكثر من انشغاله بجوهر الوظيفة. والاختلاف في اللغة لا يُعدّ مصادفة؛ فقد كان انعكاساً لطريقة التفكير نفسها؛ فالأردن يقيس ما تنتجه المنطقة الحرة، بينما النموذج السوري يقيس ما تملكه المؤسسة.

هل ستنجح المنطقة الحرّة في إدلب؟ يفتقر إلى الدقة. والسؤال الأجدر بالطرح: كيف سيُقاس نجاحها؟ أبوصفها مساحة للإعفاءات الجمركية فحسب، أم أداة للانتقال الاقتصادي تُنتج أثراً قابلاً للقياس؟

الخلاصة

تكشف الخبرات الدولية أن قيمة المناطق الحرّة، لم تعد تُقاس بما تمنحه من إعفاءات جمركية، وإنما بما تُحدثه من أثر اقتصادي. فقد انتقلت، في تجارب النجاح مثل الفلبين، من مناطق لتيسير التجارة إلى أدوات لإعادة تشغيل الاقتصاد وتعظيم عوائده، شريطة أن تُدمج ضمن رؤية تنموية واضحة، وتُدار وفق مؤشرات تقيس أثرها في الاستثمار، والإنتاج، والصادرات، والقيمة المضافة، والاندماج في الأسواق.

وبالنسبة إلى سورية، فإن الرهان لا يقتصر على إنشاء منطقة حرة جديدة، وإنما على توظيفها لإعادة وصل الاقتصاد السوري بسلاسل التجارة والإنتاج الإقليمية، وتحويل موقع إدلب الحدودي إلى مركز للنشاط الصناعي واللوجستي، بما يعزز فرص الاستثمار، ويخلق وظائف جديدة، ويرفع القيمة المضافة للمنتجات السورية عبر التصنيع والتعبئة والخدمات اللوجستية، قبل وصولها إلى الأسواق الخارجية. وعندئذ تصبح المنطقة الحرة جزءاً من مشروع أوسع للتعافي الاقتصادي، يمكن توطينه في مواقع أخرى كثيرة.

وبناءً عليه، فإن سؤال: هل ستنجح المنطقة الحرة في إدلب؟ يفتقر إلى الدقة. والسؤال الأجدر بالطرح: كيف سيُقاس نجاحها؟ أبوصفها مساحة للإعفاءات الجمركية فحسب، أم أداة للانتقال الاقتصادي تُنتج أثراً قابلاً للقياس؟ فبين هذين النموذجين يتحدّد ما إذا كانت المنطقة الحرة مجرد مشروع استثماري جديد، أم نقطة انطلاق في مسار التعافي الاقتصادي السوري.