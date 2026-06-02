المصاهرة أداة تحكّم اقتصادية... تحالف "عثمان ـ مخلوف" نموذجاً

- الإدارة السورية تعمل على استرداد الأموال الملوثة داخل البلاد عبر الاستيلاء والتسويات، بينما تواجه صعوبات في استرداد الأموال خارج سوريا بسبب تعقيد الشبكات المالية والعقارات الخارجية. - التقرير يبرز دور رامي مخلوف في تأسيس شركات في النمسا مثل MEDOX GmbH، والتي كانت جزءًا من شبكة لاستثمار الأموال المنهوبة، واستمرت بفضل دعم أفراد مرتبطين بعلاقات عائلية. - توسعت شبكة "مخلوف - عثمان" إلى ألمانيا، مستفيدة من العلاقات الاقتصادية والسياسية في النمسا، بهدف استثمار الأموال والحصول على الجنسية النمساوية، لكن العقوبات الأمريكية حالت دون ذلك.

قطعت الإدارة السورية شوطاً في ملف استرداد اﻷموال الملوثة سواء عبر الاستيلاء المباشر أو قرارات الحجز على اﻷموال أو حتى "التسويات"، لكن هذا المسار بقي في ما يظهر محصوراً داخل الحدود، أما خارج سورية فهناك شبكة معقدة من الشركات والعقارات واﻷموال المودعة، التي ما زال من الصعب حصرها فضلاً عن الشروع باستردادها.

يحاول هذا التقرير الإضاءة على بعض هذه الشركات، التي تكتسب أهميتها من أنها قدحت منذ عام 2008 شرارة انتباه العالم الغربي إلى مسلك بشار اﻷسد، بوصفه وريثا "وفيا" لمملكة النهب والفساد، بعد سنوات قليلة نام فيها هذا العالم على وسادة "طبيب العيون المتخرج من بريطانيا، المتزوج من امرأة عصرية، والذي سيجلب لسورية اﻻنفتاح والتحديث ويحكمها بطريقة مختلفة".. وسادة صنعتها بعناية حملات دعائية تم اﻹنفاق عليها بسخاء ودهاء.

الشركات المقصودة، والتي سيتتبعها هذا التقرير ويحاول كشف مآﻻتها باﻷرقام الدقيقة، مجموعة متداخلة من الكيانات التي سهر على تأسيسها رامي مخلوف في النمسا، خلال أكثر فترة حرجة كان يمر بها نظام بشار اﻷسد قبل الثورة، نتيجة ما تجمع من قرائن حول تورطه في اغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري. ففي ربيع 2006، وبينما كان العالم كله يراقب تحرّكات اﻷسد الصغير، كبيرها وصغيرها، انطلق ابن خاله رامي في رحلة تأسيس مجموعة من الكيانات في فيينا بمساعدة عصبة من أعوانه وواجهاته، وفي مقدّمتهم نادر قلعي، الذي ركزت معظم التقارير الغربية عليه وعلى رامي مخلوف، من دون أن تذكر قسورة وليد عثمان وصهره ولو مرّة، رغم أن اسميهما وردا في البيانات المالية لبعض تلك الشركات منذ البداية، وهذا ما سيعرضه التقرير بوضوح، معتمداً على مقاطعة المصادر المعتمدة في كل من النمسا وألمانيا، والتي ﻻ مكان للخطأ أو التكهن فيها.

منذ أحس حافظ اﻷسد بإحكام قبضته على سورية، ابتداء من ربيع 1969، اعتمد الرجل الذي وصل على صهوة اﻻنقلاب رابطة الدم والقرابة في إدارة كثير من شؤون البلاد، وفي ملف الأموال بالذات أسند حافظ المهمة إلى شقيق زوجته محمد مخلوف، وقد أتى هذا اﻷخير بشقيق زوجته غسان مهنا، ولما جاء دور الجيل الثاني أتى رامي بأشقاء زوجته.. وهذا نمط يستحق الانتباه والدراسة المستفيضة.

ولئن كانت علاقة محمد مخلوف بحافظ اﻷسد متينة للغاية، ﻷنه كان ابن خاله قبل أن يصبح صهره، فإن علاقة رامي مخلوف بوليد عثمان أشد متانة، كونها علاقة مصاهرة مزدوجة وبالاتجاهين، أحدهما معروف للجميع عبر زواج رامي من رزان، بينما اﻵخر مستتر ويمثله زواج قسورة وليد عثمان من سارة مخلوف، إحدى شقيقتي رامي. وعبر تعقب بيانات الشركات التي سنعرضها لاحقاً، سيتضح لنا نمط أكثر تشعباً من اﻻعتماد على اﻷصهار والزوجات وأبناء العم (الحمو) بما يثبت أن الجيل الثاني قد "تعب" بالفعل على "تطوير" ما أرساه الجيل الأول.

واﻵن إليكم تفصيل هذه الشركات، وملخص بياناتها منذ إنشائها حتى وقتنا الحالي، كما تعقبها ملحق "سورية الجديدة":

شركة MEDOX GmbH

عنوانها : النمسا، فيينا، Pramergasse 31, 1090 . تاريخ تسجيلها: الثالث من آذار/ مارس 2006. نشاطها: شراء العقارات وبيعها وتطويرها؛ إدارة الفنادق والمطاعم؛ تجارة جميع أنواع السلع. هي الشركة التي تفرعت عن MEDOX LTD التي أنشأها مخلوف في اﻹمارات، وفي الوقت نفسه فإن MEDOX GmbH هي الشركة اﻷم التي تفرّعت عنها أو أُلحقت بها عدة شركات.

حسب أحدث بيانات الشركة المالية، ناهزت أصولها في 2024 نحو 20 مليون يورو، بزيادة تفوق ستة ملايين عن السنة التي قبلها، أما أرباحها الصافية فقاربت 1.5 مليون يورو، محققة قفزة كبيرة من خسارة تقارب 9.2 ملايين يورو عام 2023. يدير الشركة ويمثلها حاليا: أحمد مهنا، وذلك منذ 29 نيسان/ إبريل 2014.

شركة MEDOX Restaurant- und Hotelbetriebs GmbH

العنوان: النمسا، فيينا Pramergasse 31 . 1090.

تاريخ تسجيل الشركة: آب/ أغسطس 2006.

نشاط الشركة: تشغيل الشقق والفنادق؛ وإدارة العقارات.

تملك هذه الشركة الشركة اﻷم: MEDOX GmbH بنسبة 100%.

بموجب آخر بيان يغطي عام 2025، بلغت أصول الشركة 1.252 مليون يورو، مقارنة بـ1.080 مليون يورو عن السنة التي قبلها، ولم تحقق أي أرباح عن سنة 2025، وفقا للبيان المالي الصادر في 23 إبريل/ نيسان 2026. يديرها ويمثلها منذ 24 يونيو/ حزيران 2009: أحمد مهنا، وقد كان مديرها السابق: سمير محمد مكي.

من الملاحظات اللافتة أن عدد موظفي الشركة وعمالها قفز بين 2008 و2009 (بعد تولي مهنا قيادتها) من عشرة أشخاص إلى 86 شخصا دفعة واحدة، كما تكشف البيانات المالية المتتابعة (من أول بيان في صيف 2007 حتى آخر بيان في ربيع 2026) أن الشركة عانت سلسلة خسائر متلاحقة ومتراكمة، تضخمت وتم ترحيلها من سنة إلى أخرى.

وقد بدأت هذه الخسائر مع نحو 52 ألف يورو في السنة اﻷولى، ثم وصلت إلى أكثر من 13 مليون يورو في عام 2023 وهبطت في السنة التالية إلى 5.8 ملايين، قبل أن يتم إطفاؤها كليا عام 2025.

شركة MEDOX Immobilien GmbH

عنوانها: النمسا، فيينا Pramergasse 31 . 1090 . تاريخ تسجيل الشركة: يناير/ كانون الثاني2007. المدير العام: أحمد مهنا، وهو ممثلها منذ 2 مايو/ أيار 2014. تملك الشركة اﻷم: MEDOX GmbH بنسبة 100%. بلغ إجمالي أصول الشركة عن السنة المالية 2025 نحو 5.163 ملايين يورو، مع أرباح مقدارها 1.405 مليون يورو، علما أن الشركة لم تحقق في السنة التي قبلها سوى نحو 214 ألف يورو أرباحا، وكانت قبل ذلك خاسرة. وبين عامي 2012 و2013، مثل الشركة وأدارها كل من: عصام الحاج حسين وأحمد مهنا، وقبلهما أدارها منفردا قسورة وليد عثمان، عامي 2010 و2011، ومنذ تأسيسها حتى 2009 كان قسورة شريكا لنادر قلعي في إدارة الشركة وتمثيلها.

شركة Vorlaufstrasse 3 Verwertungs GmbH

العنوان: النمسا، فيينا Pramergasse 31 .1090 . تاريخ التسجيل: مارس/ آذار 2000. مجال النشاط: تجارة وتطوير العقارات. ممثلها ومديرها الحالي أحمد مهنا، منذ 2 مايو/ أيار 2014. هذه الشركة مملوكة للشركة اﻷم MEDOX GmbH بنسبة 100%. بلغ إجمالي أصول الشركة عن السنة المالية 2025 نحو 8.75 ملايين يورو، فيما وصلت أرباحها إلى 4.27 ملايين يورو، مقارنة بنحو 400 ألف يورو فقط في السنة التي قبلها. يعود أول بيان مالي متاح عن الشركة إلى نهاية عام 2006، وكان بتوقيع كل من نادر قلعي وقسورة عثمان، واستمر التوقيع المزدوج حتى انفرد قسورة سنة 2010، ثم اختفى اسم قسورة ليحل مكانه كل من عصام حاج حسين وأحمد مهنا وذلك لعامين متتاليين، قبل أن ينفرد مهنا بالتمثيل واﻹدارة حتى يومنا هذا.

شركة Treasure Properties GmbH

العنوان: النمسا، فيينا Pramergasse 31 .1090 . تاريخ تسجيلها: سبتمبر/ أيلول 2007. نشاطها: الاستحواذ على العقارات وتطويرها وإدارتها واستثمارها. يديرها حاليا كل من: أمير مرعي وعلي غنام، وقد استلما منصبيهما في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2012. صاحب التوقيع المعتمد: أحمد مهنا، منذ يونيو/ حزيران 2009. مملوكة بالكامل لشركة TP Holding Limited. بلغ إجمالي أصولها حسب البيان المالي لسنة 2025 نحو 3.33 ملايين يورو، أما خسائرها فقاربت 774 ألف يورو، منها خسائر مرحلة من اﻷعوام السابقة. أول بيان مالي عن السنة المالية 2007 كان باسم قسورة عثمان، ثم أضيف إليه في السنة اللاحقة اسم عمار شريف، واستمر التوقيع المزدوج لعثمان ـ شريف حتى تولى المهمة الثنائي مرعي ـ غنام. منذ انطلاق الشركة وهي تحقق خسائر، بدأتها بخسائر تقدر بنحو 50 ألف يورو في سنتها اﻷولى.

في ألمانيا أيضاً

لم تقصر شبكة "مخلوف ـ عثمان" نشاطها في تأسيس الشركات على النمسا، بل تمددت إلى ألمانيا، حيث تعقب ملحق "سورية الجديدة" هذه الشركات بشكل مختصر:

شركة Treasure Properties Immobilien GmbH

عنوانها: ألمانيا، ﻻيبزيغ Breslauerstr. 55, 04299 . تاريخ تأسيسها: 14 نيسان/ إبريل 2008. نشاطها: تهدف الشركة إلى امتلاك عقاراتها الخاصة وإدارة أصولها، ولا سيما عقاراتها واستثماراتها وممتلكاتها المالية، بالإضافة إلى امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات. تقتصر أنشطتها على إدارة أصولها الخاصة. مديرها الحالي أمير مرعي منذ إبريل/ نيسان 2013، وقد كان يديرها من قبل قسورة عثمان وعمار شريف. تأسّست بطلب من اﻷلمانية "ن. ل"، برأسمال مال مقداره 25 ألف يورو. وناهز إجمالي أصول الشركة 15.5 مليون يورو سنة 2024، بينما فاقت أرباحها 725 ألف يورو.

شركة A-A Immobilien GmbH & Co. KG

عنوانها: ألمانيا، بورسدورف Industriestraße 10, 04451. تاريخ إنشائها: 21 ديسمبر/ كانون اﻷول 2016،

مملوكة لشركة A-A Immobilien VerwaltungsGmbH، ويديرها: أمير مرعي. نشاطها: الاستحواذ على العقارات وإدارتها واستغلالها، وتشغيل الفنادق والمطاعم؛ والاستحواذ على حصص في الشركات والمؤسّسات وإدارتها وتمثيلها، مع استثناء المؤسسات المصرفية.

شركة A-A Immobilien VerwaltungsGmbH

عنوانها: ألمانيا، بورسدورف Industriestraße 10, 04451. تاريخ تأسيسها: 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. ورأسمال الشركة: 25 ألف يورو. نشاطها: إدارة أصولها الخاصة وأصول الغير، بالإضافة إلى تولي منصب الشريك المسؤول شخصيا في شركات التوصية البسيطة التي تهدف إلى حيازة وإدارة وتطوير العقارات، وتشغيل الفنادق والمطاعم، وحيازة وإدارة الاستثمارات في الشركات والمؤسسات، باستثناء المصرفية منها. مديرها وممثلها (ومنذ تأسيسها): أمير مرعي.

وإلى جانب الشركات أعلاه، هناك على اﻷقل ثلاث شركات تنتمي لتحالف "مخلوف ـ عثمان" جرت تصفيتها:

شركة MEDOX Real Estate Development GmbH

تحمل الرقم: 288402x، وتمت تصفيتها في صيف 2022 بإشراف أحمد مهنا، علما أن تأسيسها يعود إلى مطلع عام 2007، براسمال 36 ألف يورو. وصلت خسائر الشركة إلى نحو 22 ألف يورو قبل تصفيتها نهائيا.

شركة Wagramer Straße 50 Projektentwicklungs GmbH

تمت تصفيتها في الشهر والعام الذي صفيت فيه الشركة السابقة، وبإشراف أحمد مهنا أيضا. حملت الرقم 289933y، وكان رأسمالها 35 ألف يورو عندما تأسست في شباط/ فبراير 2007. بلغ إجمالي أصول الشركة قبل شطبها 29 ألف يورو، أما خسائرها فلم تكن تذكر حيث لم تتخط ألف يورو.

شركة Treasure Properties Real Estate Development GmbH

كان مقرّها في نورمبرغ بألمانيا، وتولى تصفيتها أمير مرعي نيابة عن تحالف "مخلوف ـ عثمان"، وذلك في أواخر عام 2014، بعد نحو ست سنوات على تأسيسها.

كان نشاط الشركة متمثلا في "الاستحواذ على العقارات وتطويرها وإدارتها وتشغيلها؛ علاوة على تشغيل الفنادق والمطاعم"، برأسمال 25 ألف يورو، وكانت مملوكة بالكامل لشركة Treasure Properties GmbH في فيينا، التي عرضنا بياناتها سابقا.

سر فيينا

رغم أهمية إطلاع السوريين على بيانات عدة شركات يفترض أنها أسست من أموالهم المنهوبة بسيف السلطة، فإن هذه البيانات قد ﻻ تعني شيئا كثيرا إن لم ننتبه إلى الشخصيات التي تديرها حاليا، ونفهم روابطها مع كل من رامي مخلوف ووليد عثمان بالذات، حيث سيتجسّد لنا جليا ما جاء عليه التقرير عن نمط اﻷصهار وأوﻻد العم (الحمو). ولمزيد من التحديد، أمير مرعي الذي يطغى اسمه على كثير من شركات "مخلوف ـ عثمان" هو شقيق زوجة وليد عثمان (أميرة مرعي)، وفي تعقّب هذا الرجل الذي يقارب السبعين عاماً، يعمل طبيب توليد ونسائية، ويبعد مقر عيادته أقل من 20 كيلومترا عن مقر الشركتين اللتين يديرهما في بورسدورف من مقاطعة ﻻيبزيغ في ولاية ساكسونيا (ألمانيا).

وﻻ حاجة لتفسير علاقة مرعي الواضحة بوليد عثمان، وقد اتضح تناوبه في أكثر من شركة مع كل من قسورة وليد عثمان، وعمار شريف عديل رامي مخلوف، أي متزوج من شقيقة رزان عثمان (حسب "غلوبال ويتنس")، ما يعيدنا إلى الدائرة نفسها. والأرجح أن زوجة عمار هي "ن. وليد عثمان" التي تكبر أختها رزان بنحو ثلاث سنوات، علما أن رامي وعديله عمار مولودان في العام نفسه (1969)، وبفارق ﻻ يتخطى 15 يوما. ولعمار شريف ملكيات متشعبة في سلسلة الشركات التي أنشأها عديله رامي في بلدان مختلفة، وعمّار هو نجل اللواء مدحت شريف الذي ما زالت مزرعته الضخمة ماثلة على بعد نحو عشرة كيلومترات شمال مدينة اللاذقية.

وكما هو الحال مع أمير مرعي، علاقة أحمد مهنا الذي يدير اليوم عدة شركات في تحالف "مخلوف ـ عثمان" واضحة عبر عمليات التناوب (تبديل الطرابيش بلغة السوق)، ومن غير الواضح من يكون أحمد مهنا بالضبط، لكنه حتما ليس شقيق غسان مهنا الشقيق اﻷوحد لغادة زوجة محمد مخلوف. ويرجح أن يكون الخمسيني أحمد مهنا أحد أبناء غسّان مهنا، جريا على النمط المتبع في تشكيل شبكة شركات "مخلوف ـ عثمان"، وعلى حجم المسؤوليات التي أوكلت له، سواء في إدارة أو تصفية عدة شركات.

ولفهم نمط المصاهرة الذي ﻻ صوت يعلو عليها في تحالفاتهم اﻻقتصادية، من المهم أن نعرف أن عصام الحاج حسين الذي سبق أن دخل لفترات متقطعة في إدارة بعض الشركات، إنما يذكّرنا بميريام الحاج حسين، أرملة نادر قلعي، الذي كان أحد أقوى أذرع مخلوف المالية وواجهاته. وتدير ميريام اليوم مع ابنها باسل أكثر من شركة في فيينا تركها لهما نادر عند وفاته سنة 2021.

وهكذا يتضح أن مخلوف أسس بمساعدة وليد عثمان ونادر قلعي ما يقل عن سبع شركات، لم تكن فقط موجهة إلى استثمار أموال المخلوع المنهوبة، بل كانت أيضاً بوابة حاول منها مخلوف شخصياً الحصول على الجنسية النمساوية عام 2009 بعد عقوبات أميركية عليه وتجميد أصوله، ودعم ملفه سياسيان نمساويان يشغلان منصبين رفيعين في جمعية العلاقات العربية النمساوية، ووعود بضخ أموال واستثمارات، لكن العقوبات اﻷميركية كانت كافية لكبح جماح أي خطوة باتجاه منحه الجنسية النمساوية.

بقيت إشارة خطيرة، وتتعلق بسر اختيار شبكة "مخلوف ـ عثمان" النمسا من أجل "استثمار" أموالهم الملوثة. إنه يعود إلى صلات قديمة وعميقة، انكشف بعضها عقب موت باسل اﻷسد (1994)، ولعب أحد كبار المتموّلين (نمساوي الجنسية سوري اﻷصل) دوراً في استعادة جزء من مليارات الدوﻻرات التي كانت مودعة باسم باسل يومها. وكانت لدى اﻹدارة الجديدة في سورية فرصة لاستعادة أموال "مخلوف ـ عثمان" في النمسا أو جزء منها، باﻻستفادة من صلة القرابة (قرابة دم ﻻ مصاهرة) التي تربط ذلك المتمول بمسؤول مالي كبير في اﻹدارة السورية، جرى إبعاده أخيراً عن منصبه. ومن يدري فقد يكون السبب الرئيس لتعيين هذا المسؤول مرتبطاً بالسعي إلى استرداد تلك اﻷموال، وقد يكون عزله متعلّقاً بفشله في المهمة.