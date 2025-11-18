المصالحة السورية... وبناء الروابط الضائعة

كان أعضاء فريق المصالحة في نيكاراغوا، بعد أن وضعت الحرب الأهلية (1981– 1990) أوزارها، يفتتحون اجتماعاتهم بترديد سطرٍ من المزمور 85 "تلاقى الحقّ والرحمة، وتعانق السلام والعدل". أحد القرويين المشاركين في الاجتماعات، استلهم من القول وسمّى المكانَ الذي تلتقي فيه العناصر الأربعة بـ "المصالحة".

عالم الاجتماع الأمريكي والوسيط الدولي جون بول ليديراخ (ك)، (JOHN PAUL LEDERACH) كان حاضرا فطوّر صياغة جوهرية لمفهوم المصالحة، تنهض على أربعة عناصر مترابطة، استقاها من تجربته الشخصية تلك ووضعها في كتاب/ مرجع أسماه "بناء السلام".

فالمصالحة هي: "سعي لخلق لقاء يُمكِّن الناس من التركيز على علاقتهم، ومشاركة تصوراتهم ومشاعرهم وتجاربهم مع بعضهم البعض، بهدف بلورة تصورات جديدة وتجربة مشتركة جديدة." من هذا المنطلق، لا تقتصر المصالحة على المسارات السياسية أو القضائية، بل تنفتح على أفق إنساني رمزي وعاطفي، يسعى إلى إعادة ترميم العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة. وهذه العلاقات بحاجة إلى وسيط، ولا فاعل أقدر من الإعلام على القيام بذلك. فكما أن الإعلام يشعل ويؤجج الصراعات يمكنه، بالسهولة نفسها، التحويل، وصياغة الحق والرحمة وتعزيز العدل وترسيخ السلام.

يرى ليديراخ أن هذه العناصر لا ينبغي أن تُختزل أو تُفاضَل، بل أن تُدمج في عملية لقاء حيّة تعترف بالماضي، وتنظر للمستقبل، وتعيد صياغة الحاضر من جديد. وقبل الانتقال إلى إعادة توطين هذه الأطر النظرية في البيئة السورية، نشير إلى ثلاث افتراضات وضعها ليديراك، يمكن أن تُشكّل مدخلًا لفهم المصالحة كعملية اجتماعية وإنسانية تتجاوز البُعد السياسي البحت.

تُفهم المصالحة لا كعملية إنهاء للنزاع فحسب، بل كرؤية مستقبلية لبناء الاعتماد المتبادل، حيث لا يكون الماضي هو المحدد الوحيد للعلاقات، بل المستقبل المشترك أيضا

الافتراض الأول، وهو الجوهري، ينطلق من أن العلاقة (بمعناها الواسع: التفاعل الإنساني، والاعتراف المتبادل، والتاريخ والحاضر والمستقبل المشترك، والروابط المجتمعية)، لا الأجزاء المنفصلة، هي جوهر الصراع وأساس حلّه على المدى الطويل. فالمصالحة لا تعني تفكيك الروابط بين الجماعات المتصارعة، أو تقليص انتماءاتها، بل تقوم على إعادة نسج علاقة إنسانية بين أطراف النزاع، تُعاملهم كبشر لا كهويات مجردة. لهذا، من غير المجدي النظر إلى النظام عبر تفكيك أجزائه، بل يجب رؤيته ككلّ موحّد ونسيج مترابط، والعلاقات بين أجزائه، تمثّل نقطة البداية والنهاية لفهم بنيته وديناميته.

أما الافتراض الثاني، فيؤكد ضرورة أن تجد المصالحة، سُبلا لمعالجة الماضي دون الانزلاق في منطق الإقصاء المتبادل. فالتعافي لا يتم بالصمت أو التجاهل، بل بخلق مساحة آمنة يُعبّر فيها الأفراد عن الألم، والغضب، وذكريات الظلم، والفقد. إنّ الاعتراف بما جرى، هو لحظة فارقة في ديناميكية المصالحة، لأنه يمنح الذاكرة حقها ويمنح الضحايا صوتهم.

ويكمن جوهر الافتراض الثالث، في الدعوة إلى التفكير خارج الصندوق التقليدي للسياسة الدولية، وخطاباتها وآلياتها البيروقراطية. فالمصالحة، لكي تكون حقيقية ومؤثرة، تحتاج إلى ابتكار أدوات جديدة، تنبع من خصوصية السياق الاجتماعي والثقافي، وتُحاكي الواقع كما هو، لا كما ترسمه النماذج الجاهزة.

استنادًا إلى المنظور الذي يقدمه ليديراخ، تُفهم المصالحة لا كعملية إنهاء للنزاع فحسب، بل كرؤية مستقبلية لبناء الاعتماد المتبادل، حيث لا يكون الماضي هو المحدد الوحيد للعلاقات، بل المستقبل المشترك أيضا. هذا الفهم للمصالحة كعملية طويلة المدى، يعزّز الحاجة إلى خطاب إعلامي، يتجاوز التغطيات الآنية أو الإدانة العابرة، إلى تكريس مفاهيم الذاكرة الحية، والمسؤولية التاريخية تجاه المستقبل. حقًا إنها عملية بناء، والخبير بول سايلز (Paul Seils)، من المعهد الأوروبي للسلام، يؤكد أنها: "عملية بناء أو إعادة بناء علاقات، بعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، (ويطرح فهما عمليا للمصالحة يتوزع) على مستويين أساسيين: علاقات رأسية: بين المواطنين ومؤسسات الدولة. وعلاقات أفقية: بين المواطنين أنفسهِم".

استنادا إلى هذا التصور، تضطلع المؤسسات الإعلامية - ولا سيما الرسمية التي نوجّه إليها خطابنا - بمهمة استراتيجية مزدوجة تُناط بغرف أخبارها في هذا السياق، وهذا ما ضمنه كاتب هذه السطور في كتاب قيد النشر عن مؤسسة "ميسلون للثقافة والترجمة والنشر"، يقترح الكتاب آليات عمل للإعلام السوري ومنها:

أ- قيادة إعادة بناء الثقة الرأسية: عبر تقديم محتوى يُظهر شفافية الدولة بحق وليس تجميلًا، ومدى التزامها بالعدالة الانتقالية، واستعدادها للاعتراف بالأخطاء والانفتاح على جميع مكوّنات الشعب.

ب- تحفيز إصلاح العلاقات الأفقية: من خلال سرد قصص التعايش، فتح المنصات للحوار بين المجتمعات المختلفة، وتعزيز الخطاب القائم على القبول والاعتراف بالآخر.

وبذلك، يُصبح الإعلام أداة حيوية لإعادة نسج "خيوط العلاقة" بين المواطن والدولة، وبين المواطن والمواطن، على أسس الحقيقة، والرحمة، والعدالة، والسلام.

المصالحة، بأغصانها الأربعة هي ما نحتاج إلى زراعته في غرف الأخبار السورية الحكومية، فبدونها ستبقى قدرات الناس على الانخراط والمبادرة والمشاركة معطّلة، لأن النفوس المعبئة بمشاعر الانتقام والحقد على الآخر، لا تفكر بالبناء، بل بالثأر فقط. كما أن هدف توطين مشتقات المصالحة يعني البدء بمشروع تحويل ثقافي بطيء، لكنه ضروري، يرمي إلى إعادة إنتاج العلاقة بين السوريين من جهة، وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى، على أسس جديدة.

تتمثل القيمة الاستراتيجية لهذا الهدف في بناء سردية جديدة تتجاوز ثنائية "المنتصر والمهزوم" لتضع السوريين في موضعهم كـ "ناجين" و"مواطنين"، لا كخصوم دائمين، بما يخلق إطارا وطنيا جامعا يعزز الانتماء المشترك. وفي الوقت نفسه، يسعى هذا الهدف إلى تحدي نموذج التعبئة الإعلامية الإقصائي، الذي يضخّه المناوئون للعهد الوطني الجديد، واستبداله بنموذج إعلامي إصلاحي يتسم بالشمول والاعتراف المتبادل، ويتيح مساحة لكل السوريين للمشاركة في صياغة روايتهم الجماعية. كما يسعى إلى تهيئة البيئة الرمزية والنفسية اللازمة لتطبيق العدالة الانتقالية مستقبلاً، من خلال ترسيخ القيم والممارسات الإعلامية التي تجعل الحقيقة والاعتراف والمساءلة أدوات فعلية لإعادة بناء الثقة الوطنية. يمكن اقتراح كيفية تمثيل مكونات المصالحة على عجل.

شكّل الثقة العمود الفقري للتماسك الاجتماعي، فهي الرابط/ الدافع الخفي الذي يحوّل الأفراد من مجرد ساكنين في فضاء فرديتهم، إلى مواطنين متعاونين في مشروع جماعي

تمثيل العناصر إعلامياً

الحقيقة: كشف الحقائق المرتبطة بالضحايا والمفقودين والمعتقلين بكل شفافية ومسؤولية، بما في ذلك الجرائم والانتهاكات التي طالتهم، وذلك بطريقة تحترم جدّية القضية ومركزيتها الأخلاقية. صحيح أن قول الحقيقة لا يردّ القتلى تحت التعذيب في معتقلات النظام البائد ولا ضحايا المقابر الجماعية، لكنه يمنح كرامتهُم صوتًا، ويمنح أحبائهم القدرة على الحداد. ويتضمن التمثيل الإعلامي: قصص ضحايا وشهادات حقيقية تفضح جرائم النظام البائد، مع تشجيع الحوار المفتوح لتجنب الإنكار أو التجميل.

الرحمة: تعزيز ثقافة التسامح والصفح بين الأطراف، مع التركيز على إعادة بناء الروابط الاجتماعية المنكسرة. مع الأسف الشديد لم نختبر بعد سوريا، هذا المكوّن. حتى الآن لم يُبنَ نسقُ اعترافٍ منتظم؛ من فلول الأسد أو مجرميه، أو الإعلاميين والكتاب، ممن حرّضوا على قتل السوريين. ويتضمن التمثيل الإعلامي للرحمة: برامج إنسانية تُبرز قصص العفو (إن وجدت)، مبادرات المصالحة الشعبية، والقصص التي تُظهر الإنسانية المشتركة رغم الاختلافات الطائفية أو العرقية. نتأمل أن تكون موجودة وكثيرة حتى حينه.

العدالة: دعم آليات العدالة الانتقالية، التي تُحاسب المتورطين مع ضمان حقوق الضحايا. ويمكن تمثيلها إعلاميًا من خلال: تقارير توضح خطوات العدالة، مقابلات مع خبراء وقضاة، تغطية محاكمات، مع حوار مستمر حول مفاهيم العدالة والمساءلة.

السلام: تعزيز السلام الشامل الذي لا يهمّش أي طرف، ويؤسس لكرامة الإنسان وأمانه في جميع المناطق. التمثيل الإعلامي يمكن أن يكون على شكل: برامج تظهر أهمية الوحدة الوطنية، التعايش المشترك، قصص النجاح في إعادة الإعمار والتعاون بين المجتمعات ما يقود إلى تدعيم التماسك الاجتماعي، الذي تآكل نتيجة سياسات النظام البائد الممنهجة لتفكيك المجتمع السوري.

التماسك – التآكل الاجتماعي

التماسك الاجتماعي: "اعتقاد مواطني دولة قومية معينة بأنهم يتشاركون في مجتمع أخلاقي، يُمكّنهم من الثقة ببعضهم البعض" على هذا النحو يعرّفه الأكاديمي الدنماركي كريستيان ألبركت لارسن. كما أن استعمال مصطلح "التماسك الاجتماعي" -غالبا ما يشير إلى غيابه أو تراجعه، ما يُبرر اقتراح لارسن لمصطلح بديل هو: "التآكل الاجتماعي" للدلالة على الانخفاض الملحوظ في عدد المواطنين في دولة قومية معينة ممن يعتقدون أنهم يتشاركون في مجتمع أخلاقي يُمكّنهم من الثقة ببعضهم البعض. سورياً، بلغ هذا التآكل الاجتماعي مستويات منخفضة غير مسبوقة، ليس بسبب حرب النظام البائد فقط، بل بفعل هندسة إعلامية طويلة الأمد، سعت لتفكيك "المجتمع الأخلاقي" نفسه، عبر التلاعب بالمفاهيم القيمية مثل الوطنية والخيانة والثقة.

ويضيف لارسن أن أهم عناصر هذا "المجتمع الأخلاقي" في المجتمعات الحديثة لا يكمن في تشارك الدين، أو القيم الأسرية، أو الآراء الأخلاقية، بل في اعتقاد الناس بأنهم يتشاركون مبدأ عدم الغش (الثقة) أي أن يكون السلوك العام قائما على النزاهة.

تُشكّل الثقة العمود الفقري للتماسك الاجتماعي، فهي الرابط/ الدافع الخفي الذي يحوّل الأفراد من مجرد ساكنين في فضاء فرديتهم، إلى مواطنين متعاونين في مشروع جماعي. وتتشكّل هذه الثقة عبر مسارات معرفية تغذّيها المعلومات، وتحديدًا تلك المتعلقة بصدقية الآخرين، ومدى التزامهم بالسلوك المدني. وهنا يلعب الإعلام دورًا محوريًا، إذ لا يقتصر عمله على نقل الحقائق، بل يتجاوز ذلك، إلى التأثير في إدراك الناس لنيّات بعضهم البعض، وهو ما ينعكس على استعدادهم للتعاون والانخراط في الحياة العامة.

أظهرت الدراسات، أن التدخلات الإعلامية المصمّمة بعناية، - والتي تهدف إلى تصحيح التصورات الخاطئة، أو تعويض غياب المعلومات - قادرة على إحداث تغيير ملموس في المواقف الفردية، وفتح نوافذ جديدة للتفاهم والثقة المتبادلة.

وبناءً على ذلك، لا يمكن أن نتصوّر بناء ثقة سورية في مرحلة ما بعد التحرير، من دون إعلام يمارس وظيفته الأخلاقية، في توفير منصة للحوار تصحح التصورات الخاطئة والافتراضات المسبقة، ويُقدّم سردية جامعة تعترف بالماضي دون تزييف، وتتطلع إلى المستقبل دون إقصاء.

في حالات ما بعد الصراع، لا يكفي مجرد تدفق المعلومات، بل تُصبح الحاجة ملحّة لتدخلات معلوماتية ممنهجة ومصمّمة تستهدف تصحيح التصورات المغلوطة وتعمل على إعادة صناعة النسيج الاجتماعي. يقول الخبير الاقتصادي العالمي كارلوس سكارتاشيني إن التدخلات الإعلامية التي تنطلق من "فرضية أن السبب في المعتقدات الخاطئة هو نقص المعلومات، فتسعى ببساطة إلى تزويد الأفراد بالمعلومات الصحيحة. والأدلة الاستطلاعية تدعم هذا الافتراض.

على هذا النحو، يمكن القول إن الثقة تتشكّل بوصفها عملية إدراكية ناتجة عن تفاعل الأفراد مع المعلومات المتاحة لهم؛ إذ تسمح هذه المعلومات بتكوين تصوّرات حول نيّات الآخرين ودرجة صدقيتهم. فحين تُقدَّم معلومات دقيقة وموثوقة، تُسهّل على الأفراد بناء أحكام أخلاقية إيجابية تشجّع على السلوك التعاوني، خصوصًا في الفترات الانتقالية. ويمكن اختزال هذا المسار الإدراكي كما يلي: (المعلومة ← الإدراك ← الحكم الأخلاقي ← الثقة ← التعاون).

وانطلاقًا من ذلك، يبرز دور الإعلام بوصفه فاعلا حاسما في تعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال ربط الناس عاطفيا وفكريا، وتعزيز حوار يعترف بالماضي السوري، بينما يتطلع إلى مستقبل سلمي.

إن العدالة الانتقالية، تتيح لنا فهما أعمق لدور الإعلام في صوغ السرديات الوطنية، و"إعادة تعريف من هو الضحية ومن هو الجلاد"

السرد العادل: بناء الثقة من دون تبرئة الجلّاد

لا يقتصر السرد العادل، على كونه أداة لتوثيق الوقائع، بل يُعد وسيلة مركزية، لاستعادة ثقة الضحايا وذويهم بالمجتمع السياسي الجديد في دمشق، ويفتح المجال أمام إدماجهم في مشروع وطني مشترك؛ سورية الجامعة. فحين تُروى قصة الوطن السوري بصورة حقيقية، متوازنة وشاملة، يشعر الأفراد بأنهم جزء من هذا السرد، ما يُعزز انتماءهم ويُرسّخ أسس التماسك الاجتماعي. ومن هذا المنطلق، يمكن تصور نموذج سردي تتجسد فيه الأدوار على النحو التالي:

الأبطال، فهم أولئك الذين وقفوا في وجه الطغيان دفاعًا عن الكرامة الإنسانية، بالموقف، والكلمة، والصورة، والشهادة. هم الصحفيون الذين وثّقوا الحقيقة في زمن التزوير، والنشطاء الذين خاطروا بحياتهم لكشف الجرائم، والأطباء الذين داووا الجرحى في الأقبية، والمعلمون الذين واصلوا تعليم الأطفال وسط الأنقاض وفي العراء، والنساء اللواتي صِرن "رب عائلة" في غياب الأزواج والأبناء. وأخيرا وليس آخرا أبطال العصائب الحمراء الذين حولوا أجسادهم إلى صواعق فجرت نظام صيدنايا. الضحايا، هم قلب السرد وأساس الذاكرة، تبدأ قائمتهم بالمقتولين تحت التعذيب والمختفين قسرًا، والمدفونين في المقابر الجماعية، والمعتقلين الذين خرجوا من أقبية الموت أحياء بأجساد هزيلة وذاكرة مثقلة، ثم تمتد لتشمل ذويهم الذين عاشوا فواجع الانتظار والفقد، وكل من دمّر النظام البائد بيته أو اقتلعه من أرضه أو حرمه من حقه في الحياة الكريمة. إنهم الوجع السوري في تجلياته كلها، لا كأرقام في تقارير حقوقية، بل كبشر كانوا يشكلون نسيج المجتمع وحلمه المؤجل.

أما الأشرار، فهم منظومة الأسد المقلوع بكل وجوهها وأذرعها: من أمر بالقتل ونفّذه بالرصاص أو بالكلمة، إلى من شرعن الجريمة بالصوت والصورة والموقف. هم النظام البائد وأجهزته الأمنية والعسكرية، وحلفاؤه من روسيا وإيران وميليشيا حزب الله، وكل من استخدم الإعلام لتبرير القصف أو لتجميل وجه الاستبداد. كما يشمل هذا المعسكر كل من تواطأ بالصمت أو القبول من قوى دولية وإقليمية رأت في دم السوريين تفصيلًا ثانويًا في معادلاتها السياسية. الهدف من هذا التوزيع ليس الانتقام، بل فتح الطريق نحو مصالحة عادلة، تُبنى على سرد يُنصف الحقيقة ويُعزز التعافي الوطني. الهدف من هذا التوزيع ليس الثأر أو الانتقام، بل إعادة ترسيم الحدود الأخلاقية بين الجريمة والعدالة، وفتح الطريق نحو مصالحة عادلة تقوم على سرد يُنصف الحقيقة، ويعترف بالضحايا، ويحمّل المجرمين مسؤوليتهم التاريخية.

وفي هذه اللحظة الحساسة، التي تتهيأ فيها سورية لخوض مراحل العدالة الانتقالية - بعد صدور المرسوم الرئاسي بإنشاء الهيئة العامة للعدالة الانتقالية – نستحضر تقييم أستاذة القانون في جامعة بوسطن ليزا لابلانت (Lisa Laplante) ومفاده، أن "بناء ذاكرة جماعية موحدة يعدّ من أصعب التحديات، لأنه يأتي في سياق من الاستقطاب الحاد". والإعلام، في هذه المرحلة، يتحمّل مسؤولية مضاعفة تتمثل في "تشجيع بناء التوافق حول الماضي"، وهو ما لم يفعله الإعلام السوري الحكومي حتى الساعة. إذ ينأى بنفسه عن اتخاذ خطوات متسقة ومستدامة لتشييد خطابي حول الضحايا.

إن العدالة الانتقالية، تتيح لنا فهما أعمق لدور الإعلام في صوغ السرديات الوطنية، و"إعادة تعريف من هو الضحية ومن هو الجلاد". ووفق تعريف المركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ)، فإن "العدالة الانتقالية تُشيرُ إلى كيفية استجابة المجتمعات لإرث الانتهاكات الجسيمة والصّارخة لحقوق الإنسان، وهي تُعنى، أوّلًا، بالضحايا، قبلَ أي اعتبار آخر".

يعجز ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان عن النسيان، ولذلك من واجب الدول ووسائل الإعلام، كمؤسسات حارسة للذاكرة الجمعية، أن تساهم في حفظ الذاكرة التاريخية لحقباتِ العنف والقمع، لا في أو تلافيها أو طمسها.

وما يجعل هذا الدور الإعلامي أكثر إلحاحا، هو أن العدالة الانتقالية ليست مجرد استجابة للماضي، بل أداة وقائية للمستقبل، إذ تضع خطة السياسة العالمية للسلام والتنمية والحكم الرشيد، الوقاية في مقدمة أولوياتها، وتُقرّ بقيمة "العدالة الانتقالية الوقائية"، التي لا تكتفي بمساعدة المجتمعات على تفادي تكرار الانتهاكات الجسيمة، بل تسعى أيضًا -وفق المركز- إلى التصدي لجذور العنف مثل الإقصاء، والهشاشة، وانعدام المساواة.

من هنا، فإن سردا إعلاميا غير منحاز للجلادين ومن أيّدهم، لا يُعَدّ فقط موقفا أخلاقيا وإنسانيا، بل مساهمة فعلية في بناء سلام مستدام. الخيار بيد أولي الأمر وبيدنا قرع الجرس.