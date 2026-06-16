"اللامانع" تعرقل نقل الملكيات العقارية

تحوّلت رغبة أحمد في بيع منزله من خطوة ضرورية للعيش إلى "كابوس بيروقراطي" امتد أشهراً من دون أفق واضح، وفق تعبيره، ما جعله عالقاً في حلقة مفرغة شلّت حركته المالية وصادرت حقه القانوني في التصرف بملكيته. هكذا وجد الرجل الستيني، وهو موظف مدني متقاعد، نفسه بين إرث ثقيل من اشتراطات "الموافقة الأمنية" السابقة، والتعقيدات الحالية لورقة "لا مانع"، رغم امتلاكه وثيقة ملكية قانونية (طابو أخضر).

يصارع أحمد منذ أكثر من أربعة أشهر للحصول على ورقة "لا مانع" لبيع عقاره السكني. هذا التعطيل لم يحرمه من الانتقال إلى منزل أصغر فحسب، بل جمّد أحلامه في تأمين مصاريف علاج زوجته المريضة، وتمويل مشروع صغير يعينه على قسوة المعيشة.

بعد سقوط النظام، أعادت وزارة المالية فرض ما كان يعرف بـ "الموافقة الأمنية" عبر تسمية جديدة أطلق عليها "لا مانع"، عطّلت بيع العقارات وشراءها، وأنتجت شبكة من السماسرة والمتنفذين يبتزون المواطنين بدفع مبالغ تبدأ من 300 دولار لمجرد استصدار تلك الورقة التي هي حق قانوني مكفول دستورياً. وبذلك تحوّلت إجراءات حماية الملكيات العقارية إلى عبء يهددها ويفاقم معاناة الملاك، فبعد سنوات من حرمان "الموافقة الأمنية" آلاف المواطنين من بيع منازلهم، جاء تعميم وزارة العدل بفرض "الكشف الحسي" الاحترازي في دعاوى البيوع لمنع تهريب أصول رموز النظام السابق، ليزيد المعاملات تعقيداً. ويشكو أصحاب منازل من تأخر الحصول على "وثيقة لا مانع من نقل الملكية"، لأكثر من ثلاثة أشهر، رغم تقديمهم طلبات متكررة وعدم وجود تهم بحقهم.

مواطنون تقدّموا للحصول على ورقة "لا مانع" منذ أكثر من ستة أشهر من دون حصولهم عليها، ومن دون تقديم أسباب الرفض

بيع بالعملة المحلية

كان أحمد اتفق مع الشاري على بيع منزله بالعملة المحلية واستلم نصف ثمنه، وظل النصف الآخر معلقاً بانتظار حصوله على ورقة "لا مانع". لكنه لم يتمكن من الحصول عليها بعد تقديمه مرّتين كتاباً موجهاً من المالية إلى إدارة الأمن الداخلي يطلب منه مراجعة قيادة الأمن الداخلي للحصول على الموافقة اللازمة لنقل ملكية العقار. وبسبب تغيّر سعر صرف الليرة مقابل الدولار، والذي ارتفع من 11700 إلى 14200 ليرة في فترة قصيرة وجد أحمد نفسه في أزمة مالية وقانونية من خلال تآكل القيمة الشرائية لـ "النصف المتبقي" المعلّق من ثمن المنزل، ما عرقل عملية بيع منزله.

"أصبح المبلغ المتبقي بالليرة السورية غير منصف" كما قال أحمد، مؤكداً خسارتهما يقارب الـ 2500 دولار نتيجة تثبيت عملية البيع بالليرة السورية وليس الدولار وفشله في الحصول على ورقة "لا مانع"، ومن ثم رفض الشاري تعديل السعر أو دفع المبلغ المتبقي بالدولار.

ليست قصة أحمد الذي فشل في بيع منزله حالة فردية، إنها نافذة على واقع يعكس معاناة آلاف السوريين ومن بينهم شادي الذي فشل أيضاً في بيع عقاره في دمشق نتيجة إعادة فرض وزارة المالية للموافقة الأمنية، وتعميم وزارة العدل بخصوص تفعيل "الكشف الحسي"، الذي فاقم معاناة هؤلاء، وقال: "بعد انتظار الحصول على "اللا مانع" من قيادة الأمن الداخلي لإتمام عملية البيع أتت مع عدم الموافقة في المرّة الأولى، وفي الثانية لم يأتهِ أي رد رغم مراجعاته المتكرّرة لقيادة الأمن الداخلي في حي القنوات بدمشق. وهكذا خسر شادي إمكانية بيع منزله رغم ملكيته له بطريقة قانونية ومنذ سنوات طويلة، "منزلي طابو أخضر ولا توجد عليه أي مشاكل ولا عليّ أنا أيضاً".

ووثقت "سورية الجديدة" حالات أخرى لمواطنين تقدّموا للحصول على ورقة "لا مانع" منذ أكثر من ستة أشهر من دون حصولهم عليها، ومن دون تقديم أسباب الرفض، ومن هؤلاء عادل وهو موظف مدني بدمشق استقال منذ خمسة سنوات وفشل في الحصول على "لا مانع" دون سبب واضح.

تعميم العدل: يعرقل

في إطار الرقابة القضائية على الملكيات، أصدرت وزارة العدل تعميماً يقضي بتفعيل الكشف الحسّي في دعاوى تثبيت البيوع العقارية، كإجراء احترازي يحول دون تهريب الأصول العقارية المملوكة لرموز النظام السابق. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء جاء بعد رصد محاولات من أتباع النظام لتهريب أملاكهم، سواء المسجلة بأسمائهم أو بأسماء أقاربهم صورياً، عبر استغلال الأحكام القضائية القائمة على الإقرار بالبيع. وشدد التعميم على إلزامية الكشف الحسي والخبرة الفنية في كافة الدعاوى، من دون اعتبار لكونها إقرارية أو غياب المدعى عليه. ولكن هذا التعميم عقّد عمليات نقل الملكية وصعّبها وفق ما أكد عدد من المحامين بدمشق مشيرين إلى أنه لا يوجد في التشريع العقاري السوري مستند قانوني لاشتراط هذه الموافقة.

شدد التعميم على ضرورة التحقق من هوية شاغلي العقار وصفتهم القانونية، مع الاستئناس بشهادات الجيران للتأكد من الملاك الحقيقيين

ويروي المحامي تحسين حسن أنه زمن النظام السوري السابق كان من يفشل في الحصول على الموافقة الأمنية لبيع عقاره يتجه إلى المحاكم لرفع دعوى "تثبيت بيع"، وبمجرد صدور الحكم القضائي، تُنقل الملكية رسمياً وكأنّ العقبة لم تكن. لكن هذا الباب أُغلق اليوم بسبب تعميم وزارة العدل الأخير ليفاجئ الجميع بشرط معقد، وهو أن الحكم القضائي بات مشلولاً ولا قيمة تنفيذية له ما لم يحصل صاحبه أولاً على ورقة "لا مانع" الأمنية.

وقال المحامي عارف الشعال: "إنّ وزارة المالية تمتنع عن إعطاء ورقة لا مانع إلّا عند الفراغ في الطابو فقط"، موضحاً في حديثٍ لـ "سورية الجديدة"، أنّ المعلومات عن تطبيق تعميم وزارة العدل "متضاربة". وأوضح بأنه من الناحية النظرية فأن فرض ورقة "لا مانع" يعد إجراءً مخالفاً لأنه يتضمن قيداً على حق الملكية، لكن هذه الورقة تتمتع وفق تعبيره، بـ "القبول الشعبي والرسمي لأنها تطاول الفئة الفاسدة المستفيدة زمن النظام السابق".

وقال المحامي تحسين حسن إنّ الموافقات الأمنية (لا مانع) في الوكالات والبيوع العقارية مخالفة للمادة 48 من الإعلان الدستوري المؤقت لعام 2025، والتي تنص على "إلغاء الإجراءات الاستثنائية كافّة التي وضعها النظام السابق للتضييق على المواطنين في الأحوال المدنية والعقارية"، وأفاد بأن القيمة الشرائية المتفق عليها بالليرة السورية تتلاشى خلال فترة انتظار ورقة "لا مانع". مشيراً إلى أن وزارة العدل بذريعة منع البيوع العقارية الصورية تعرقل عملية نقل تلك البيوع عبر التعميم رقم 18 الذي يلزم القضاة بالتحقق الميداني من ملكية العقارات قبل تثبيت بيعها.

وبينما شدد التعميم على ضرورة التحقق من هوية شاغلي العقار وصفتهم القانونية، مع الاستئناس بشهادات الجيران للتأكد من الملاك الحقيقيين وضمان عدم تبعيتها لرموز النظام السابق، أوضحت بدورها المحامية نور جزائرلي أن التعميم قد يكون فيه تضييق على الناس من خلال زيادة إجراءات التقاضي ومن بينها ورقة "لا مانع". وقالت: إن دعاوى تثبيت البيوع العقارية تأخذ وقتاً طويلاً قد يمتد لأكثر من سنة، وأن التعميم الجديد لوزارة العدل فرض ورقة "لا مانع" لتسجيل الدعوى، إضافةً إلى الوثائق الأخرى ومن بينها صورة عن إخراج قيد عقاري، وصورة عن عقد البيع، وصورة عن ضريبة البيوع العقارية.

وأشارت إلى أن ورقة "لا مانع" قد تأتي بالرفض لكون الشخص مطلوباً في قضية ما أو ملاحقاً قضائياً أو عليه مخالفة مالية، وليس لأنه مرتبط بالنظام السابق، أو "الفلول"، وفق تعبيرها.

انتشار الرشاوى

ومع صعوبة الحصول على ورقة "لا مانع" المستعصية فُتح باب آخر لها بالدولار، وفق شهادات حيّة وثقها ملاك عقاريون كشفت عن انتعاش سوق سوداء للرشاوى، إذ يتراوح سعر الحصول على الورقة بين 300 و500 دولار. ورغم هذه الشهادات، تعذّر التحقق من مدى اتّساع رقعة هذه الظاهرة من مصادر مستقلة. وقال خلدون، وهو من سكان اللاذقية، إنه استطاع الحصول على ورقة "لا مانع" عبر دفع 500 دولار لشخص وصفه بـ"النافذ"، وقال: "تقدمت أكثر من مرة للحصول عليها وفشلت"، ما دفعه إلى اللجوء لطرق أخرى من بينها الرشاوى.

يبقى أن أحمد ما زال يسكن في منزله المباع، "لم أكن أعلم أن توقيع عقد بيع منزلي سيكون رحلة شاقة بلا نهاية"، فالمنزل قانونياً لم يعد ملكه، وخسر في ثمنه نتيجة تغيير سعر الصرف ورفض الشاري تعديل السعر أو دفع المبلغ المتبقي بالدولار، ما جعله يفكّر باللجوء إلى القضاء ورفع دعوى فسخ "عقد البيع".