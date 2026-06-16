- الكوميديا السورية كانت جزءاً أساسياً من الدراما العربية، تعكس هموم الشارع السوري بذكاء وعمق، مما جعلها جزءاً من الذاكرة الجماعية للسوريين والعرب. - شهدت الكوميديا السورية تراجعاً في السنوات الأخيرة بسبب غياب النصوص القوية والكتّاب الموهوبين، مما أدى إلى اعتمادها على التهريج والإسفاف وانتقادات الجمهور. - رغم التحديات، هناك فرصة لإحياء الكوميديا السورية بدعم الإنتاج بنصوص قوية وكتّاب موهوبين، لتقديم ضحكة حقيقية تشبه الجمهور وتفهم أوجاعه.

منذ عقود، شكّلت الكوميديا السورية أبرز ملامح الدراما العربية وأكثرها قرباً من الناس، فلم تكن مجرد مساحة للضحك أو الترفيه العابر، بل كانت مرآة حقيقية للشارع السوري. نقلت الكوميديا هموم الشارع اليومية، وسخرت من تناقضاته، وواجهت قسوته بابتسامة ذكية لا تخلو من العمق والرسائل الإنسانية، فهي تشكّل مشروعاً فنياً متكاملاً يحمل روح المجتمع ويعبّر عنه بعفوية وصدق، حتى أصبحت جزءاً من الذاكرة الجماعية للسوريين والعرب على حد سواء.

في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته، ثم خلال سنوات الألفية الأولى، استطاعت الكوميديا السورية أن تحجز مكانة استثنائية في قلوب المشاهدين، عبر أعمال خالدة لا تزال تعرض حتى اليوم وتحافظ على حضورها وتأثيرها، لأنها ببساطة استطاعت أن تجمع بين البساطة والذكاء، وبين النقد والضحكة، وبين الواقعية والمتعة الفنية. لم تكن تلك الأعمال تعتمد على الإضحاك السطحي أو النكات العابرة، بل كانت تنطلق من صميم الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وتقدّمه بلغة ساخرة راقية تحترم عقل المشاهد وتلامس وجدانه.

وعلى الرغم من هذا التاريخ الطويل والمشرق، شهدت الساحة الدرامية السورية في السنوات الأخيرة تراجعاً واضحاً وملحوظاً في حضور الأعمال الكوميدية، سواء من حيث الكم أو الجودة أو التأثير الجماهيري، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول أسباب هذا الانحدار، وحول مستقبل الكوميديا السورية التي كانت يوماً ما أحد أهم أعمدة الدراما العربية.

لم تكن الكوميديا السورية مجرد أعمال تعرض في رمضان وتنتهي بانتهاء الموسم، بل تحولت مع الوقت إلى جزء من الذاكرة الاجتماعية والثقافية للسوريين

فقدان البريق وتراجع الحضور

خلال المواسم الرمضانية الأخيرة، بات حضور الأعمال الكوميدية السورية خجولاً ومحدوداً مقارنة بالأعمال الاجتماعية أو السياسية أو تلك التي تتناول الحرب والأزمات، وحتى الأعمال القليلة التي تنتج اليوم، غالباً ما تواجه انتقادات واسعة من الجمهور، الذي يرى أنها لا ترتقي إلى مستوى الإرث الكوميدي السوري المعروف، ولا تنجح في خلق تلك العلاقة الخاصة التي كانت تجمع المشاهد بالشخصيات والقصص والحوارات.

ويبدو واضحاً أن الأعمال الكوميدية السورية فقدت جزءاً كبيراً من بريقها، نتيجة غياب النصوص القوية أولاً، وقلة الكتّاب القادرين على صناعة كوميديا ذكية وهادفة ثانياً. فالكوميديا ليست قالباً سهلاً كما يعتقد البعض، بل تحتاج إلى حسّ عالٍ بالمجتمع، وإلى قدرة على التقاط التفاصيل اليومية وتحويلها إلى مادة ساخرة تحمل رسالة ومعنى.

المشكلة الأساسية اليوم أن أعمالاً كوميدية كثيرة باتت تعتمد على التهريج أو المبالغة أو الإسفاف بهدف الضحكة السريعة، بدلاً من بناء كوميديا حقيقية تنبع من الواقع، ولذلك، يشعر المشاهد بأن جزءاً كبيراً من الأعمال الحالية مجرّد محاولات مكررة أو تقليد باهت لما كانت تقدمه الكوميديا السورية سابقا.

بين الأمس واليوم

عندما يعود الجمهور اليوم إلى مشاهدة أعمال مثل "مرايا" أو"بقعة ضوء" أو غيرها من الأعمال التي صنعت ذاكرة كاملة لأجيال متعاقبة، فهو لا يفعل ذلك بدافع الحنين فقط، بل لأن تلك الأعمال ما تزال قادرة على التأثير والإضحاك حتى بعد مرور سنوات طويلة على إنتاجها.

لقد تميزت الكوميديا السورية القديمة بعدة عناصر أساسية جعلتها مختلفة واستثنائية، أول هذه العناصر كان العفوية الصادقة في الأداء، حيث كان الممثل يعيش الشخصية ببساطة ومن دون تصنع، فيشعر المشاهد بأنه يرى نفسه أو جاره أو صديقه على الشاشة، أما العنصر الثاني فكان الجرأة الذكية في الطرح، إذ استطاعت تلك الأعمال أن تنتقد الفساد والبيروقراطية والظواهر الاجتماعية بأسلوب ساخر وخفيف من دون الوقوع في المباشرة أو الابتذال.

كما أن الكوميديا القديمة كانت تمتلك توازناً دقيقاً بين القضية والضحكة، فقد كانت الحلقة أو اللوحة تطرح مشكلة حقيقية يعيشها المواطن، لكنها في الوقت ذاته تمنح المشاهد مساحة للابتسام والسخرية من الواقع بدل الاستسلام له، أما اليوم، فإما أن يقدَّم عمل ثقيل ومشحون بالهموم يخلو من الروح الكوميدية، أو عمل يعتمد على النكات السطحية والإسفاف بعيداً عن أي قيمة فنية أو فكرية.

أعمال خالدة

لم تكن الكوميديا السورية مجرد أعمال تعرض في رمضان وتنتهي بانتهاء الموسم، بل تحولت مع الوقت إلى جزء من الذاكرة الاجتماعية والثقافية للسوريين، كانت العائلات تجتمع حول الشاشة لمتابعة حلقات الكوميديا، وتتحول المشاهد والجمل إلى أحاديث يومية تتداولها الناس في الشارع والعمل والمدرسة.

وقد نجحت أعمال مثل مرايا للفنان ياسر العظمة، والتي بدأت عام 1982 واستمرّت حتى 2013، في تقديم لوحات ناقدة تعالج القضايا الاجتماعية والسياسية بأسلوب ساخر وذكي. كما شكّل مسلسل بقعة ضوء نقطة تحول مهمة في تاريخ الكوميديا السورية، من خلال لوحات تناولت الفساد والتناقضات الاجتماعية بلغة ساخرة عميقة.

هذه الأعمال لم تكن مجرّد مادة ترفيهية، بل كانت متنفساً نفسياً للمشاهد، تمنحه القدرة على مواجهة الضغوط اليومية والواقع الصعب من خلال الضحك والسخرية. ولهذا السبب، ما يزال الجمهور يعود إليها حتى اليوم، لأنها تمثل جزءاً من ذاكرته الجماعية، ولأنها ببساطة كانت صادقة وتشبهه.

أين اختفى الكتّاب الكوميديون؟ بل أيضاً: هل لا يزال الجمهور قادراً على الضحك؟

تحوّل البوصلة والاتجاه

في المقابل، تغيّر المشهد الدرامي السوري بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت الأعمال التي تتناول الحرب والمعتقلات والجرائم والصراعات السياسية هي المسيطرة على الساحة. ففي عام 2026 تحديداً، لم يعد تراجع الكوميديا مجرد حالة مؤقتة، بل نتيجة طبيعية لتراكم عوامل سياسية واجتماعية وفنية وإنتاجية معقدة. فمع تصاعد الأعمال الثقيلة والمشحونة بالتوتر والوجع، تقلصت المساحة المتاحة للكوميديا الاجتماعية التي كانت يوماً ما عنصراً أساسياً في الدراما السورية.

وأصبحت الدراما تتجه نحو توثيق المراحل القاسية التي عاشتها سورية، من خلال أعمال تتناول السجون والحروب والذاكرة السياسية، وهو ما جعل المزاج العام للإنتاج والجمهور يميل نحو الأعمال السوداوية أكثر من الكوميديا.

تغيّر ذائقة الجمهور والمنصات

إلى جانب الظروف العامة، لعبت المنصّات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي دوراً كبيراً في تغيير شكل الكوميديا وطريقة استهلاكها، فالمشاهد اليوم بات يميل إلى المقاطع القصيرة والسريعة التي تنتشر عبر التطبيقات الرقمية، ما أثّر مباشرةً على المسلسلات الكوميدية الطويلة. ورغم بعض المحاولات الحديثة للحفاظ على نمط الكوميديا السريعة، فإن هذه التجارب لا تزال تواجه صعوبة في استعادة العلاقة القديمة بين الجمهور والكوميديا السورية.

كما أن المنتجين باتوا أكثر حذراً تجاه الكوميديا السياسية أو الساخرة، باعتبارها مساحة حساسة وغير مضمونة جماهيرياً أو إنتاجياً، الأمر الذي دفع كثيرين إلى الاتجاه نحو الأعمال الاجتماعية أو التشويقية التي تحقق انتشارًا أوسع على المنصات.

هل فقد الجمهور قدرته على الضحك؟

السؤال الأهم اليوم ليس فقط: أين اختفى الكتّاب الكوميديون؟ بل أيضاً: هل لا يزال الجمهور قادراً على الضحك؟

فالإنسان الذي يعيش ضغوطاً اقتصادية ونفسية يومية، ويفكر في أساسيات الحياة من كهرباء ومعيشة واستقرار، قد يجد صعوبة في التفاعل مع الكوميديا بالشكل نفسه الذي كان عليه سابقاً. لذلك، فإن تراجع الكوميديا لا يرتبط فقط بضعف النصوص أو الإنتاج، بل يعكس أيضاً الحالة النفسية والاجتماعية للمجتمع. ومع ذلك، أثبتت تجارب سابقة أن الكوميديا تستطيع أن تولد حتى في أصعب الظروف. فالمشكلة ليست في تطور الزمن أو تغير الأذواق بحد ذاته، بل في كيفية مواكبة هذا التغير، فالكوميديا اليوم تحتاج إلى أدوات جديدة، وإلى فهم أعمق للجمهور المعاصر، مع الحفاظ على الجوهر الحقيقي للكوميديا السورية القائمة على الذكاء والواقعية والبساطة.

أيمن رضا: غياب الأعمال الكوميدية الناجحة يعود إلى قلة النصوص القوية وندرة الكتّاب الموهوبين في هذا المجال

نظرة أهل الكار

يرى الممثل السوري محمد حداقي أن الكوميديا السورية تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. وأن الرقابة على الأعمال الفنية أحد أبرز أسباب هذا التراجع، لأن الكوميديا تحتاج إلى مساحة حرية وقدرة على النقد اللطيف وغير المباشر. وأوضح أن كتابة الكوميديا تتطلب جهداً مضاعفاً وتفرغاً حقيقياً، لأنها تتعامل مع الواقع اليومي للناس، وتحاول تقديم معاناتهم بطريقة خفيفة وإنسانية.

ويذهب الفنان أيمن رضا إلى أن السبب الأساسي لغياب الأعمال الكوميدية الناجحة يعود إلى قلة النصوص القوية وندرة الكتّاب الموهوبين في هذا المجال، معتبراً أن الكاتب ممدوح حمادة من الأسماء القليلة القادرة على كتابة كوميديا هادفة وعميقة.

ويشدد الكاتب مروان قاووق على أن كتابة الكوميديا تحتاج حالة نفسية وفكرية خاصة، مؤكداً أن ليس كل كاتب درامي قادراً على كتابة نص كوميدي ناجح، لأن الكوميديا فن شديد الحساسية ويتطلب رؤية مختلفة للحياة والواقع. كما لا يمكن تجاهل تأثير الظروف التي مرت بها سورية خلال السنوات الماضية، والتي انعكست بشكل مباشر على القطاع الدرامي، من خلال هجرة عدد كبير من الكتّاب والمخرجين والفنانين، ما أدى إلى غياب كثير من الأسماء التي ساهمت سابقًا في صناعة الكوميديا السورية.

كما وأكد الفنان محمد خاوندي أن الكوميديا السورية تعيش أزمة حقيقية بسبب غياب النصوص المتخصصة، موضحاً أن الساحة الفنية تفتقر اليوم إلى كتّاب بحجم ممدوح حمادة، وإلى مخرجين يمتلكون رؤية الراحل هشام شربتجي. وقال خاوندي إنّه، رغم هذه الأزمة، لا يزال متفائلا بالموسم الدرامي القادم، معتبراً أن دخول ميزانيات خليجية ضخمة إلى سوق الإنتاج سيُسهم في رفع مستوى الأعمال الدرامية، سواء من حيث الجودة الفنية أو حجم الإنتاج، ما قد يمنح الكوميديا فرصة جديدة لاستعادة بريقها.

ويرى الكاتب السوري مازن طه أن غياب الأعمال الكوميدية عن الدراما السورية يعود إلى عدة أسباب أبرزها: قلة كتّاب الكوميديا المتخصصين؛ إذ اعتبر أن الساحة السورية فقدت عدداً من الأسماء المؤثرة التي كانت تصنع كوميديا ناجحة وذكية، مثل تجارب ياسر العظمة وممدوح حمادة، ما أحدث فراغاً واضحاً في هذا النوع من الأعمال. وتراجع الدراما السورية عموماً بعد الحرب؛ حيث تحدّث طه عن أزمة إنتاج كبيرة، واستغلال بعض المنتجين الظروف الاقتصادية لصناعة أعمال سريعة وضعيفة تشبه "تجارة البسطة"، بحسب وصفه، وهو ما أثر على الجودة الفنية ومنها الكوميديا. إذ رأى أن مسلسلاتٍ كثيرة أصبحت تُنتج وفق شروط السوق والتوزيع العربي أكثر من اهتمامها بالهوية السورية أو بالكوميديا المحلية الذكية. وأكد أن ابتعاد رموز الكوميديا السورية ترك أثراً سلبياً كبيراً، معتبراً أن الواقع الحالي "مؤلم" ويحتاج إلى حلول وإنقاذ حقيقي للدراما السورية.

هل يمكن العودة؟

رغم كل هذا التراجع، لا تزال هناك مساحة للأمل. فالكوميديا السورية ليست فناً عابراً يمكن أن يختفي بسهولة، بل هي جزء من هوية المجتمع السوري وثقافته الفنية. ومع الحديث عن مرحلة جديدة من الاستقرار النسبي للبلاد، ودخول شركات إنتاج عربية وخليجية لدعم الدراما السورية، تبدو الفرصة قائمة لإعادة إحياء الكوميديا، لكن ذلك لن يتحقق إلا بوجود نصوص قوية، وكتّاب يمتلكون الجرأة والوعي، ومنتجين يؤمنون بأن الكوميديا ليست مادة استهلاكية بسيطة، بل فن قادر على التأثير وصناعة الوعي.إن العودة إلى جوهر الكوميديا السورية لا تعني استنساخ الماضي أو تكرار التجارب القديمة، بل تعني استلهام الروح التي جعلت تلك الأعمال خالدة: الصدق، والبساطة، والجرأة، والقدرة على ملامسة الإنسان. فالجمهور السوري لا يرفض الضحك، بل يبحث عن ضحكة حقيقية تشبهه، وتفهم أوجاعه، وتمنحه لحظة أمل وسط كل هذا التعب.

يمكن القول إن الكوميديا السورية لا تموت بسبب الأزمات، بل تموت عندما تفقد صلتها بالناس. وعندما تستعيد هذه الصلة، ستعود الضحكة السورية مجددا، ليس باعتبارها وسيلة للهروب من الواقع، بل كطريقة ذكية وإنسانية لمواجهته.