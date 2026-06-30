في إحدى ليالي الشتاء الباردة، جلست ريم عثمان تحدّق مطولا في شاشة هاتفها المرتجف بين يديها، لم يكن البرد وحده ما يربك أنفاسها، بل الرسائل المتتالية التي وصلت إليها من حساب مجهول يهدد بنشر صور خاصة حصل عليها بعد اختراق حسابها الشخصي، لم تستطع إخبار أحد حتى أقرب المقرّبين إليها، كانت تعلم أن مبعث الخوف الحقيقي لا يكمن فقط في المبتز، إنما في المجتمع الذي سيحملها مسؤولية ما حدث بالكامل. حاولت ريم حذف الصور، أغلقت حساباتها، بدلت رقم هاتفها، لكن الرعب لم يغادرها، تقول: "كنت أشعر أن حياتي كلها معلقة بزرّ نشر، لم أكن أخاف الفضيحة فقط، بل كنت أخاف أن أخسر عائلتي وحياتي".

في شمال غرب سورية، حيث تزداد العزلة الاجتماعية والضغوط الاقتصادية، أصبح الفضاء الرقمي مدفوعاً بانتشار الهواتف الذكية امتداداً معقّداً للواقع اليومي، ودخلت النساء إلى الإنترنت بحثاً عن العمل، الدراسة، التعبير عن الرأي، والتواصل، لكن كثيرات وجدن أنفسهن في مواجهة شكل جديد من العنف، عنفٍ غير مرئي ولا يترك كدمات جسدية، لكنه يخلّف خوفاً دائماً وعزلة نفسية واجتماعية عميقة وسط ضعف أنظمة الحماية الرقمية وآليات الملاحقة القانونية.

بقيت ريم عثمان، وهي من ريف إدلب الشمالي، ساعات طويلة تحدّق في الرسائل نفسها، تقرأها مرّة بعد أخرى، وكأنها تبحث بين الكلمات عن مخرج، وكان المبتز يرسل تعليماته بهدوء بارد، يحدّد مهلاً زمنية قصيرة، ويكرّر تهديداته بنشر الصور إن لم تستجب له بإرسال مبالغ مالية لا تملكها، ومع كل إشعار جديد كان الخوف يتضخّم أكثر، ليس خوفاً من الشخص خلف الشاشة بقدر ما هو خوف من اليوم التالي إذا خرجت الصور إلى العلن.

في صباح اليوم التالي، لم تذهب ريم إلى عملها بائعة في أحد محلات الملابس النسائية في سرمدا، أغلقت هاتفها ساعات وجلست تفكر بالسيناريوهات الممكنة، تقول: "لم أكن أفكر كيف أحمي حسابي، كنت أفكر كيف سأواجه الناس إذا حدث الأسوأ، لم أكن أنام جيداً، كل صوت إشعار كان يجعلني أرتجف، وحتى عندما كنت أخرج من المنزل كنت أشعر أن الجميع يعرف ما يحدث".

مرّت أيام وهي تحاول التعامل مع الأمر وحدها، بحثت في الإنترنت عن حلولٍ، شاهدت مقاطع تتحدّث عن الأمان الرقمي، تواصلت مع صديقة تثق بها، لكنها لم تخبر عائلتها، كانت تخشى أن تتحوّل من ضحية إلى متّهمة، أو أن يطرح السؤال الذي كانت تخافه أكثر من التهديد نفسه، وهو لماذا كانت هذه الصور موجودة أصلا.

أغلقت سارة حسابها على "فيسبوك" مرّات بعد حملات تحرّش منظّمة، كانت تشارك آراء سياسية ومجتمعية، وفجأة بدأت تصل إليها رسائل مهينة وصور مفبركة وتعليقات تتهمها بأشياء لا علاقة لها بها

ومع تصاعد الضغوط النفسية، ارتكبت ريم ما تفعله ضحايا كثيرات بدافع الخوف، حذفت المحادثات، أغلقت الحسابات التي تعرضت للاختراق، وغيرت كلمات المرور أكثر من مرّة، لتكتشف لاحقاً أن كثيرا مما حذفته كان يمكن أن يشكل أدلة مهمة.

بعد أسابيع من القلق والعزلة، قرّرت أخيرا إخبار شخص واحد فقط لديه معرفة تقنية ساعدها على تأمين حساباتها والاحتفاظ بما تبقى من الأدلة بدل حذفها، لم يكن القرار سهلاً، لكنه كان المرّة الأولى التي تشعر فيها أن عبء الخوف لم يعد محمولاً وحدها. قالت: "اكتشفت متأخرة أن أصعب جزء لم يكن الابتزاز نفسه، بل الشعور بأنك مضطرّة لمواجهته بصمت، لم تنشر الصور في النهاية، لكن الخوف لم يختف فوراً، كنت أفتح هاتفي كل صباح وأتوقع أن أجد حياتي انتهت، حتى بعد أن توقف كل شيء، احتجت وقتا طويلا حتى أصدّق أنني في أمان فلم أعد أشعر أن الإنترنت مساحة حرّة، بل يبدو كأنه غرفة مغلقة مليئة بالكاميرات".

لم تكن قصة سارة المحمد، وهي طالبة جامعية من إدلب، أحسن من سابقتها، حيث أغلقت حسابها على "فيسبوك" مرّات بعد حملات تحرّش منظّمة، كانت تشارك آراء سياسية ومجتمعية، وفجأة بدأت تصل إليها رسائل مهينة وصور مفبركة وتعليقات تتهمها بأشياء لا علاقة لها بها، في النهاية فضلت الصمت، لأن المواجهة كانت مرهقة نفسيّاً لها على حد تعبيرها.

تقول سارة إن قرارها إغلاق حسابها لم يكن حلا بقدر ما كان انسحاباً اضطرارياً من مساحةٍ كانت تعتبرها جزءاً من صوتها العام، حاولت في البداية تجاهل الرسائل، ثم بدأت تردّ بشكل محدود، قبل أن تتحوّل التعليقات إلى حملة منظّمة تتكرّر فيها الأسماء نفسها بأساليب مختلفة، حسابات وهمية، صور مفبركة، ورسائل خاصة تحمل النبرة الاستفزازية نفسها.

تضيف: "كنت أشعر أن الأمر لم يعد مجرّد اختلاف آراء، بل محاولة لإسكاتي بالكامل، حتى عندما كنت أحذف التعليقات، كانت تعود بأشكال جديدة، مع تصاعد الضغط، بدأت بتقليص حضوري الرقمي تدريجيّاً، أوقفت النشر ثم غيرت إعدادات الخصوصية، وفي النهاية أغلقت حسابي بشكل كامل".

لاحقاً، ابتعدت سارة عن النشاط العلني على مواقع التواصل، وركّزت على دراستها بشكل أكبر، لكنها بقيت حذرة من العودة إلى الفضاء العام. ورغم هذا، لم تختف التجربة من ذاكرتها.

قصص مشابهة تتكرّر بكثرة، خصوصاً بين الطالبات الجامعيات والناشطات والعاملات في المجال الإنساني، فالحضور الرقمي بالنسبة للنساء أصبح يحمل تكلفة مرتفعة، تبدأ من التشهير ولا تنتهي عند التهديد المباشر. وتفيد تقارير صادرة عن منظمات حقوقية بأن السوريات يتعرضن بشكل متزايد لأشكال متعدّدة من العنف الرقمي، تشمل الاختراق، وانتحال الهوية، والابتزاز الجنسي، ونشر المعلومات الخاصة، والتحريض المجتمعي، وغالباً ما ينظر للعنف الرقمي أو الابتزاز المدار عبر الإنترنت على أنه "فضيحة" أو سلوك خاطئ من الفتاة نفسها ما يزيد من حدّة المشكلة.

العنف الرقمي يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ويقوّض سلامة النساء والفتيات ورفاههن في مختلف أنحاء المنطقة، مع ما يخلفه من آثار مدمّرة على الصحة النفسية، والمشاركة في الحياة العامة (الأمم المتحدة)

وحذّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية عبر موجز إقليمي بعنوان "العنف الرقمي في الدول العربية: نظرة عامة والممارسات القانونية الجيدة"، ويستند إلى دراسة أُجريت في المنطقة عام 2022، من أن العنف الرقمي يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ويقوّض سلامة النساء والفتيات ورفاههن في مختلف أنحاء المنطقة، مع ما يخلفه من آثار مدمّرة على الصحة النفسية، والمشاركة في الحياة العامة، والوصول الآمن إلى الفضاءات الرقمية، إذ أفادت 49% من مستخدمات الإنترنت في الدول العربية بأنهن لا يشعرن بالأمان من التحرّش الإلكتروني، كما تتعرّض الصحافيات والناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان لهجمات رقمية متواصلة، تشمل التحرّش والتهديد وحملات التشهير المنظمة، وغالباً ما يتجاوز العنف الرقمي الفضاء الإلكتروني إلى الحياة الواقعية، إذ ذكرت 44% من اللواتي تعرّضن للعنف الرقمي خلال عام أن الإساءة انتقلت إلى الواقع، وفي بعض الحالات كانت لها عواقب مميتة. ورغم وجود قوانين خاصة بالجرائم الإلكترونية في سورية، إلا أن كثيرين يعتبرونها عاجزة عن توفير حماية فعلية للضحايا وخاصة النساء.

يرى الخبير في الأمن السيبراني وليد فريد عبد الله المشكلة ليست فقط في ضعف النصوص القانونية، بل في غياب البنية القضائية القادرة على التعامل مع الجريمة الرقمية، ويقول: "هناك فجوة معرفية كبيرة داخل السلك القضائي فيما يتعلق بالأدلة الرقمية، وغالبية القضاة وأعضاء الضابطة العدلية لا يمتلكون تدريباً تخصصياً في تقنيات التحقيق السيبراني، وهذا ينعكس مباشرة على قدرة القضاء في فهم الجرائم الإلكترونية وتعقب مرتكبيها". ويضيف أن التشريعات الحالية ركزت بصورة أكبر على قضايا مرتبطة بحرية التعبير والرقابة، بدلا من تطوير أدوات فعالة لحماية الضحايا من الابتزاز والتحرش والاختراق، وفي شمال غرب سوريا تبدو ملاحقة الجناة أكثر تعقيدا بسبب طبيعة البنية التحتية للاتصالات والإنترنت.

ويوضح عبد الله أن غياب حوكمة الإنترنت واعتماد مناطق كثيرة على شبكات عشوائية واستجرار الخدمة عبر وسطاء محليين يجعل تتبع الجناة شبه مستحيل تقنيا، ففي الدول المستقرّة، يمكن للسلطات مخاطبة الشركات الكبرى مثل Meta أو Telegram للحصول على سجلات تقنية تساعد في كشف هوية المستخدمين. وفي الحالة السورية، العزلة السياسية وغياب الاعتراف القانوني يعرقلان هذا النوع من التعاون، كما أن بيع شرائح الاتصال بشكل غير منظم، واستخدام الأرقام الوهمية وبرامج إخفاء الهوية، يمنح المبتزين مساحة واسعة للتحرك دون خوف من الملاحقة.

ويشرح عبد الله: "المبتز يعرف غالبا أنه محمي بالفوضى التقنية، حتى عندما تمتلك الضحية أدلة، فإن ربط الحساب الوهمي بشخص حقيقي يحتاج إلى بنية تقنية غير متوفرة حاليا، لكن الجانب الأخطر لا يتعلق بالتكنولوجيا وحدها، بل بطريقة تعامل المجتمع السلبي مع النساء الضحايا ما يدفعهن إلى الصمت، خوفاً من ردات الفعل العائلية والاجتماعية". ويصف هذه الحالة بـ"الهندسة الاجتماعية العكسية، ذلك أن المجتمع غالبا ما يتعامل مع الاختراق الرقمي بوصفه فشلا أخلاقيا من الضحية، لا جريمة ارتكبها الجاني، والمبتز يمتلك قوة هائلة لأنه يعرف أن الضحية تخاف من المجتمع أكثر مما تخاف منه شخصياً". وأوضح أن غياب وحدات تحقيق متخصصة وسرية يدفع كثيرات إلى التراجع عن الشكاوى، حيث تضطر الضحية أحيانا إلى عرض صورها أو محادثاتها الخاصة أمام محققين غير مدربين، ما يخلق صدمة ارتدادية جديدة، كما أن كثيرا من الضحايا بدافع الخوف والذعر يقمن بحذف الرسائل أو إغلاق الحسابات مباشرة، وهو ما يؤدي إلى إتلاف الأدلة الرقمية الضرورية لإثبات الجريمة، وهذا التصرف مفهوم نفسياً، لكنه يضر بالقضية قانونيا، وهنا تبرز أهمية التوعية بكيفية حفظ الأدلة الرقمية قبل اتخاذ أي خطوات انفعالية.

لقطات الشاشة، رغم أهميتها الأولية، لا يمكن اعتبارها دليلًا كافيا بمفردها، لكونها قابلة للتعديل أو الاجتزاء أو إخراج المحتوى من سياقه، الأمر الذي قد يؤثر على مسار القضية ويضعف قوتها القانونية

ولكسر هذه الحلقة المفرغة، يرى الخبير السيبراني أن الحل لا يقتصر على تعديل القوانين، بل يتطلب "ثورة كاملة في طريقة التعامل مع الجريمة الرقمية عبر مجموعة من الخطوات الأساسية، أبرزها تأسيس وحدات تحقيق سيبرانية متخصصة تضم كوادر مدربة على الأدلة الرقمية، وإنشاء مراكز استجابة طارئة سرية لدعم النساء تقنياً ونفسيا وفرض تنظيم قانوني على شركات ومزودي الإنترنت لحفظ السجلات التقنية، وتطوير شراكات بين منظمات المجتمع المدني وشركات التقنية الكبرى لتسريع إزالة المحتوى المسيء، وتنقية القوانين من المواد الفضفاضة التي قد تستخدم ضد الضحايا، وإطلاق حملات مجتمعية تنقل التركيز من لوم النساء إلى تجريم المبتزين. ويؤكد أن "المعركة الحقيقية ليست تقنية فقط، بل ثقافية أيضا، ذلك أن آلاف النساء في شمال غرب سورية تعيش معادلة قاسية، إما البقاء في الفضاء الرقمي مع ما يحمله من مخاطر يومية، أو الانسحاب والصمت وخسارة المساحة الوحيدة المتبقية لهن للتعبير والعمل والمشاركة".

ورغم اتساع الحديث عن التحوّل الرقمي، لا تزال الحماية الحقيقية غائبة في منطقة أنهكتها الحرب والنزوح والانقسامات، ليشكل العنف الرقمي فصلا جديدا من هشاشة أعمق، تدفع النساء ثمنها بصمت يومي لا يظهر على الشاشات، لكنه يترك أثره طويلا في حياتهن. ومع تصاعد حالات الابتزاز، والتحرش، والتشهير الإلكتروني، تبدو القوانين عاجزة عن الحماية، بينما تتحول الحسابات الوهمية إلى أدوات سهلة للإفلات من العقاب وسط بيئة مجتمعية لا تزال تلوم الضحية بدل أن تدين الجاني.

ومن وجهة نظر قانونية تقول المحامية السورية المختصة بجرائم الابتزاز إيناس حمامة إن الخوف من تحول القضية ضد الضحية يعد أحد أهم أسباب تردد النساء في الإبلاغ عن جرائم الابتزاز والعنف الرقمي، وكثير من الضحايا يخشين أن يؤدي عرض الصور أو المحادثات الخاصة أمام الجهات القضائية إلى تفسيرها بصورة قد تضر بهن قانونيا أو اجتماعيا، بدلا من التعامل معهن بوصفهن ضحايا تعرضن لانتهاك واعتداء رقمي. وترى حمامة أن القوانين السورية الحالية، وفي صدارتها قانونا الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022 وحماية البيانات الشخصية، ورغم أهميتها في توفير إطار قانوني أولي، إلا أنها غير كافية لتأمين حماية شاملة وفعالة من العنف الرقمي، بسبب وجود فجوة واضحة بين النصوص القانونية وآليات تطبيقها على أرض الواقع.

وتوضح أن ضعف تطبيق القوانين ينعكس مباشرة على الضحايا، إذ يؤدي إلى تعميق الآثار النفسية والاجتماعية والمادية الناتجة من الجريمة، كما يدفع نساءً كثيراتٍ إلى الصمت خوفاً من طول الإجراءات القضائية أو تسرّب خصوصياتهن أو حتى تحول التحقيق نفسه إلى مصدر ضغط إضافي عليهن. موضحةً أن إثبات الجرائم الرقمية ممكن، لكنه يحتاج سرعة في التحرّك والحفاظ على الأدلة الرقمية وعدم حذفها، لأن نجاح الملاحقة القانونية يعتمد، بدرجة كبيرة، على وجود أدلة تقنية سليمة وقدرة الجهات المختصة على التعامل معها.

وفيما يتعلق بالاعتماد على لقطات الشاشة وسيلة إثبات، تؤكد حمامة أن هذه اللقطات، رغم أهميتها الأولية، لا يمكن اعتبارها دليلًا كافيا بمفردها، لكونها قابلة للتعديل أو الاجتزاء أو إخراج المحتوى من سياقه، الأمر الذي قد يؤثر على مسار القضية ويضعف قوتها القانونية. وتضيف أن جريمة الابتزاز الإلكتروني تعد من الجرائم التي خصص لها القانون السوري عقوبات تشمل الحبس والغرامات المالية، مع تشديد العقوبة في الحالات التي تستهدف القاصرين، إضافة إلى منح القضاء صلاحيات تتعلق بمصادرة الوسائل المستخدمة وحجب المنصات أو المواقع المرتبطة بالجريمة.

وتختم بالقول إن حماية النساء من العنف الرقمي لا تحتاج فقط إلى تشديد العقوبات، بل أيضا إلى بناء منظومة حماية متكاملة تشمل الدعم النفسي والقانوني، وتطوير آليات الإبلاغ، وإنشاء وحدات متخصصة، وتعزيز الوعي المجتمعي والرقمي، لأن المواجهة الحقيقية تبدأ بكسر الصمت لا بتوسيع الخوف.