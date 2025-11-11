الطاغية استهدف المدن لأنها ثائرة لا لأنها سنيّة

- يبرز النص أن الصراع في سوريا ليس طائفياً في جوهره، بل ناتج عن سياسات السلطة التي استغلت الطائفية لأغراضها، مع تأكيد أن المجتمع السوري كان حداثياً وغير طائفي بطبيعته. - يشير النص إلى أن السلطة السورية استبدادية وعائلية، استغلت الطائفية بطرق متعددة، ولم تكن معادية للطائفة السنية بشكل خاص، بل اعتمدت على شرائح مجتمعية واسعة. - يشدد النص على ضرورة معالجة العدالة الانتقالية ووقف سياسة التطييف لتحقيق الاستقرار، مع التأكيد على أهمية التشاركية في إدارة السلطة وإنهاء الإعلام الطائفي لتجنب حروب صغيرة.

يحصر التفسير الطائفي السلطة السابقة في سورية بأنها تمثّل العلويين بشكل خاص والأقليات بشكل عام، وتضطهد الأغلبية السنية. وبالتالي، لا بد أن تستعيد الأغلبية السلطة، وبذلك تستعيد البلاد روحها ووحدتها.

يقول النقد الموضوعي إن السلطة استبدادية وعائلية، وتوظف الطائفية بأشكال كثيرة، وهناك وزن كبير للطائفة العلوية في الجيش والأمن بالتحديد، وطبعاً التفسير الطائفي يشتط ليصوّر أن هناك أغلبية كاسحة للعلويين في كامل مؤسّسات الدولة، وهذه أدلجة طائفية.

هناك مراحل تطوّر فيها استبداد السلطة السورية، ما قبل 1979 وما تلاه، ولاحقاً ومع بشّار. لم تكن السلطة معادية للطائفة السنية

أوغلت سلطة بشار الأسد قتلاً وتدميراً لأماكن الثورة، ولكنها لم تفعل الشيء نفسه مع بقية المناطق "السنية" في دمشق وحلب وحمص وحماة؛ كانت أغلبية المناطق المدمّرة هي للطائفة السنية باعتبارها مناطق الثورة. في حمص وحماة، هناك أحياء لم تتلقَ برميلاً أو قصفاً جوياً، كما بقية الأحياء، وبالتالي، كان الاستهداف، لمناطق الثورة وليس لأنّها سنّية. يؤكّد التفسير الطائفي العكس، لقد دُمرت وقتل وهُجر أهلها لأنّها سنيّة وليس لسبب آخر، ومن دمّرها هو النظام "العلوي"، متجاهلين أن في الجيش وأجهزة الأمن كثيرين من السنة ومن كل الطوائف، وشاركوا بالقمع والتهجير والقتل. بعض أوساط المعارضة، وبدلاً من أن ترفض التفسير الطائفي قبلت به، وبرّرت له، بحجّة إسقاط النظام بكل الطرق، وبالتالي، صارت الثورة سنيّة والنظام علويّاً. مارست المعارضة والفصائل، الإسلامية خصوصاً، كل أنواع القمع والفساد والتمييز بمناطق "السنة"، وشاع كثير من النقد لها، حتى إن الأشهر السابقة للوصول إلى السلطة كانت الاحتجاجات المناهضة لهيئة تحرير الشام، شبه يومية، لأنّها غير عادلة، وتحتكر الموارد الاقتصادية، وسجونها مليئة بالمعتقلين.

شكّل رحيل بشّار الأسد لحظة وطنية فارقة، ولم تظهر الرؤى الطائفية لحظتها وتقسيم السوريين طوائف متقابلة ثم متقاتلة، وكان لبيانات غرفة ردع العدوان دور بذلك. تغيّر الأمر مع مؤتمر النصر والحوار الوطني، ولاحقاً الإعلان الدستوري وتمركز السلطة، وكذلك مع تراكم انتهاكات الأمن العام وجماعات عشائرية ضد العلويين، ولاحقاً ضد الدروز، والأسوأ كان التطييف الناشئ عن المجازر بالأقليتين.

بعد الاتحاد الوطني لحظة "تبخّر" بشّار ظهر التفكك الوطني، ولنقل استعيدت لحظة ما قبل سقوطه، بسبب الانتهاكات والمجازر والتهجير وتدمير القرى والبلدات. إذاً هناك مشكلة طائفية سابقة ولاحقة، فكيف يمكن فهمها بعيداً عن التفسير الطائفي؟ الأسوأ وجود استنتاجات عن الواقع تؤكد أن أغلبية السنة تقف خلف أحمد الشرع لأنّها كانت مضطهدة ومقصيّة منذ 1963 وبشكل وجوديٍّ وثقافيٍّ، بينما كانت السلطة أقلوية بامتياز؟ فهل هذ التفسير سليم؟

مراحل تطوّر السلطة السورية

هناك مراحل تطوّر فيها استبداد السلطة السورية، ما قبل 1979 وما تلاه، ولاحقاً ومع بشار. أقصد لم تكن السلطة معادية للطائفة السنية، بل قال بعض تجارها حين وصل حافظ الأسد إلى السلطة "طلبنا من الله المدد فأرسل لنا حافظ الأسد". وفي فترة الثمانينيات، تعرّضت حماة لدمارٍ كبير، وكانت المواجهة من الطليعة والإخوان المسلمين مواجهة طائفية بينما كانت السلطة استبدادية. لم يكتف حافظ الأسد بالخلاص من "الإخوان"، بل واعتقل أغلبية كوادر اليسار السوري "قوميين وشيوعيين". في تلك السنوات، كانت السلطة تعتمد على شرائح مجتمعية واسعة وجماعات كثيرة من المشيخة الدينية وأغلبها من السنة، باعتبارها الأكثرية.

ذهب بشار، فهل فعلاً اصطفت الطائفة السنية كلّها مع السلطة الجديدة؟ ألم يكن كل السوريين سعداء برحيل بشار الأسد، لنقل أغلبية سورية ومن كل الطوائف والقوميات؛ بوضوح لم يكن لدى أغلبية السوريين مشكلة مع السلطة الجديدة رغم تاريخها السلفي الجهادي.

هناك شعبية كبيرة للسلطة في أوساط السنة صحيح، وهناك تجييش طائفي بعد المجازر. لا يمكن تفسير الاصطفاف بإبعاد السنة عن الحكم منذ 1963، كما تقول السلطة. فأوساط فيها تقول هذا، كي يُطيّف المجتمع، كي يصمت عن نقد ممارستها، كي لا تظهر الخلافات بين السُنة أنفسهم، كي لا تظهر مصالح التجار والصناعيين والمجتمع بعامة، وكي تتهمش المطالبة بالعدالة الانتقالية لضحايا ما قبل "8 ديسمبر" (2024) وما بعده. ليس صحيحاً أن الطائفة السنية مصطفة خلف السلطة، وليس من الصحيح أنها كانت مستبعدة قبل "8 ديسمبر". الحقيقة أن السياسة لم تكن موجودة في سورية، والمعتقلين السياسيين من كل الطوائف كذلك، ولم تكن السياسة احتكاراً للأقليات مثلاً؛ فهذا تطييف سياسي بغيض.

لم يكن المجتمع السوري طائفياً، أي يقيم العلاقة مع الآخر على هذا الأساس، بل كان حداثياً بدرجة كبيرة، وهذا بسبب الاندماج بالعصر، وصعود التيارات القومية والاشتراكية والوطنية

الآن، هناك استئثار بالسلطة من الشخصيات القادمة من هيئة تحرير الشام، وحلفاء لها، ينتهجون نهجها في الهيمنة على الدولة والسلطة. التشويش على هذه الواقعة يَلزمه كثير من التجييش والتحريض الطائفي، والصمت عن الانتهاكات والجرائم والمجازر، وهو ما تسعى إليه السلطة.

مع اقتراب عام من عمر السلطة الجديدة، تغيرت معطياتٌ كثيرة، وتراجعت شعبيّتها بشكل كبير، لأسباب تتعلق بالوضعين، الاقتصادي والاجتماعي، وبسبب احتكار السياسة والدين ذاته. وكثير من "السنّة" ليسوا راضين عن المجازر، التي صارت توصم بهم، وعن عقائدهم وقضايا كثيرة. رغم ذلك، هناك شعبية ما للسلطة وللرئيس أحمد الشرع، وبشكل خاص في أوساط الطائفة السنية.

أعاد تجدّد الطائفية طرح سؤال ثقافي خطير، يتمحور حول أن المجتمع السوري كان دائماً كذلك، أي أن الطائفية ابنة المجتمع وليست نتاج سياسات ترتبط بالسلطة القديمة والجديدة، وأن القضية تاريخية، وربما موجودة في جينات العرب، باعتبار السنة والدروز والعلويين والمسيحيين أغلبيتهم من العرب. ويتطلّب هذا الأمر مدخلاً للخروج من هذا السؤال، وهناك من يؤكد أن المواطنة هل الحل، مرجعية دستورية وقانونية وسلوكية. وبالضد من السؤال أعلاه، هناك رؤية تؤكّد أن الطائفية لم تكن المعيار والمرجعية للعلاقة مع الطوائف، وكانت العلاقات أقرب إلى الحداثية "المواطنة" بين مختلف الطوائف السورية، وهو ما يؤكده "المؤشر العربي" بالأرقام، والمعلنة نتائجه في دمشق في أغسطس/ آب الماضي.

لم يكن المجتمع السوري طائفياً، أي يقيم العلاقة مع الآخر على هذا الأساس، بل كان حداثياً بدرجة كبيرة، وهذا بسبب الاندماج بالعصر، وصعود التيارات القومية والاشتراكية والوطنية بدرجة كبيرة والتأثر بالغرب والنضال ضد العثمانيين ولاحقاً الفرنسين، وكانت الطوائف أقرب، ولا تزال، إلى المعتقدات الخاصة بالجماعات، وفيها درجة من كبيرة من الاعتراف بالآخر. هل كان السوريون يتكاذبون عقوداً خلت؟ هل كانوا يخفون كراهيتهم الآخر، ولديهم ظاهر حداثي وباطن طائفي؟ هناك كثير من الحبر الذي سال وفقاً لهذا التفسير، وأصله في التفكير الطائفي، ولكن تيارات فكرية أخرى تبنّت التفكير نفسه بحجة الواقعية. كان أصل هذا التفكير والتفسير الطائفيين هو الموقف من السلطة، والتجييش ضدها، ولكنّه تعمّم ليصبح ضد الأقليات، لا سيما العلويين. لم تكن الطائفية السياسية موجودة إلّا لدى بعض القوى السياسية والنخب الطائفية.

ما الوضع الآن؟ هناك سلطة ترفض المشاركة والتعدّدية السياسية كما السلطة السابقة، وتُجيش أوساطها الطوائف على بعضها بعضاً، وتتلكأ هي في معالجة مسألة العدالة الانتقالية لضحايا ما قبل "8 ديسمبر" وما بعده، ولو بشكل إعلامي وبوضع خطط زمنية للبدء بالأمر. هي سلطة ضعيفة للغاية، ولأنّها كذلك تفتعل التجييش، ولكن هذا يضعها بموقع القبول بالاشتراطات الخارجية، ولكن أيضاً تعمق سياستها هذه الانقسامات الطائفية والقومية والمناطقية والعشائرية وهناك التمييز ضد حقوق المرأة، وهناك الإخفاق الكبير في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي. إن الوضع السوري بأكمله هش للغاية، وقد يؤدّي إلى حروب صغيرة، كما تمَّ، وقد يكون انضمام السلطة لمحاربة الإرهاب سبباً في بعضها "الصدام مع الفصائل الأجنبية"، وبالتالي، يجب إيقاف سياسة التطييف، واعتماد التشاركية في إدارة شؤون السلطة والدولة، وإنهاء الإعلام الطائفي، وبذلك تتراجع التفسيرات والأفكار الطائفية لتحليل الواقع الراهن وتاريخ سورية وتشويه الأخير ودفع الأول نحو الحروب والفوضى الكاملة؛ سورية ليست طائفية، وهي أمام هذه الخيارات.