السويداء بعد الاتفاق الثلاثي وفي أثنائه

منذ أحداث السويداء الدامية في يوليو/تموز الماضي، تعيش سورية حالة من الهدوء السياسي والعسكري، باستثناء الغارات والتوغلات الإسرائيلية التي أصبحت متقطعة، وهي حالة تحتاجها البلاد بشدة من أجل إيجاد حلول خلّاقة للملفات العالقة والقابلة للانفجار في أية لحظة إذا ما توفّرت لها شروط الفعل. أخطر هذه الملفات ملف السويداء. غير أن النظر بروية للمشهد الحالي في سورية، يجعلنا نُدرك أن هذا الستاتيكو/ السكون السياسي ـ الاجتماعي لم يؤدِّ إلى إيجاد الحلول المرجوّة لهذا الملف.

الاتفاق الثلاثي والموقف منه

شكل الاتفاق الثلاثي الذي وقع في دمشق بين سورية والأردن والولايات المتحدة خطوة متقدّمة في مسار إيجاد حل للسويداء يحظى بدعم عربي ودولي، وهو ما ظهر جلياً في تصريحات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي قال "الخطة الثلاثية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين"، ثم في تصريحات المبعوث الأميركي توماس برّاك الذي شدد على "التزام الولايات المتحدة بدعم الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار، مع تعزيز الثقة والتسامح في المجتمع المحلي".

ما ينقل ملف السويداء من المستوى الوطني إلى المستوى الانفصالي، هو رفض "اللجنة القانونية العليا في السويداء" لتشكيل مجالس محلية من أبناء السويداء وحدهم

أهمية هذا الاتفاق الثلاثي أنه وضع خريطة طريق لحل ملف السويداء تحت عناوين ثلاثة: عودة الثقة بين الدولة والمجتمع، حفظ أمن المحافظة وحقوق مواطنيها، رفض أي تدخل خارجي في الجنوب السوري. ولتحقيق هذه العناوين، نص الاتفاق على دعوة الحكومة السورية لجنة التحقيق المستقلة الدولية التحقيق في أحداث السويداء، التزام الحكومة السورية بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات، وإعادة الخدمات الأساسية في المحافظة، مع دعم الأردن والولايات المتحدة لتأمين التمويل الدولي اللازم، وسحب المقاتلين المدنيين من الحدود الإدارية للسويداء، ونشر قوات شرطية مدرّبة، وتمكين سكان القرى المتضررة من العودة، إعلان الحكومة خططها لإعادة بناء القرى والممتلكات المتضرّرة، تشكيل قوة شرطية محلية تضم جميع المجتمعات تحت قيادة شخصية محلية تعينها وزارة الداخلية، على أن تحدد المفاوضات تركيبة هذه القوة وتكوينها.

من الواضح أن بعض بنود الاتفاق فُرضت فرضاً على دمشق من الولايات المتحدة، فهي لا تستقيم مع رؤية الرئيس الشرع وحكومته حول مركزة السلطة، وبنظرة محايدة يمكن القول إن الاتفاق يمثل منزلة بين المنزلتين، أو حلاً وسطاً بين دمشق والسويداء، فهو يجعل التحقيق في حوادث يوليو منوطاً بلجنة دولية لا بلجنة تابعة للحكومة السورية، وهو يجعل أيضاً مسؤولية الأمن في المحافظة مشتركة بين الدروز ووزارة الداخلية، ويمنع دخول أي قوة عسكرية إلى المحافظة من دون التوافق مع مشايخ العقل، وفي مقدمتهم شيخ العقل حكمت الهجري. غير أن "اللجنة القانونية العليا في السويداء" (شكلها الهجري أخيراً ورفضت الاتفاق الثلاثي، تحت عنوان أنه يتضمن تناقضات صارخة وتنصلاً من المسؤولية، ومنها أن دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسورية بالتوازي مع تأكيد المحاسبة وفق القانون السوري يفرّغ العدالة الدولية من مضمونها.

هذا موقف مسبق مبني على الظنون النفسية، ولا يخضع لاعتبارات موضوعية، طالما أن الحكم سيكون بيد لجنة التحقيق الدولية، ومن الطبيعي أن تكون المحاكمة داخل سورية ووفق القانون السوري، إلا إذا كان الهجري يريد محكمة دولية على غرار محكمة رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، وهو مطلب ميتا ـ واقعي غير مطروح على المستويين العربي والدولي.

وما ينقل ملف السويداء من المستوى الوطني إلى المستوى الانفصالي، هو رفض "اللجنة القانونية العليا في السويداء" لتشكيل مجالس محلية من أبناء السويداء وحدهم، وقوات شرطية مشتركة من وزارة الداخلية ومن أهالي السويداء ممن يختارهم مشايخ العقل من الدروز.

جاء الرفض تحت عنوان ما سمته "اللجنة القانونية العليا" الحق القانوني والأخلاقي لأبناء السويداء في تقرير مصيرهم بحرية واستقلال، سواء عبر صيغة إدارة ذاتية أو حتى الانفصال.

لم يكن مفاجئاً لأي مراقب موقف الهجري الرافض لاتفاق عمّان الثلاثي الموقع في دمشق، ليس لأنه لا يقبل بأقل من الحكم الذاتي لمحافظة السويداء فحسب، بل لأنه لم يكن شريكاً في الاتفاق أيضاً، وهذه ثغرة مهمة في الاتفاق الثلاثي، فوجود ممثل للهجري وللشيخين الحناوي وجربوع سيجعل أي اتفاق يتم التوصل إليه مُلزماً للجميع.

لكن يبدو أن الشرع لم يرد ذلك حتى لا يجعل من الهجري نداً لدمشق من جهة، ولقناعته بأن حل الملفات السورية الداخلية العالقة لا يتم إلا بالخارج (الولايات المتحدة) ومنها محافظة السويداء الخاضعة للحماية الإسرائيلية من جهة ثانية، وأول دلالات ذلك، إعلان وزارة الداخلية السورية استحداث منصب قائد الأمن الداخلي في مدينة السويداء، وعينت فيه قائداً محلياً درزياً لا يحظى بتأييد الهجري، وهو سليمان عبد الباقي قائد فصيل "أحرار جبل العرب" المعروف بموقفه القريب من السلطة في دمشق على غرار الشيخ ليث البلعوس.

وليس مصادفة أن تنجح قوى الأمن الداخلي في السويداء وريف دمشق بتحرير عدد من أبناء المحافظة الذين كانوا مختطفين في اليوم ذاته الذي تم فيه تعيين سليمان عبد الباقي الذي سرعان ما دعا الدروز إلى الانضمام للأمن العام. ومع أن قرار تعيين عبد الباقي يعتبر أحادي الجانب، أي من دون موافقة الهجري، فإن اختيار شخصية درزية معروفة بموقفها المناهض للأسد زمن النظام السابق، خطوة ذكية ومهمة، لأنها ستحدث انقساماً داخل الصف الدرزي بين مؤيد ورافض له، والأهم أن الشرع سحب أول بساط من تحد أقدام الهجري بالرضوخ لمطلبه أن تكون مسؤولية الأمن في المحافظة من حصة الدروز.

إسرائيل بين دمشق والسويداء

فقد ملف السويداء حمولته الخارجية، لكنه لم يفقد حمولته الداخلية إلى حد ما، بمعنى أن ثمة قوى مهمة من دروز السويداء ودروز جرمانا وصحنايا في محيط دمشق، تؤيد مواقف الهجري

على الرغم من أن المفاوضات بين سورية وإسرائيل مرتبطة بمصير الجولان وبوجود القوات الإسرائيلية في الجنوب السوري بعد "8 ديسمبر"، إلا أنه لا يمكن استبعاد ملف السويداء عن هذه المفاوضات، ليس لأن نتنياهو أكد التزامه بحماية دروز سورية، بل لأن أي اتفاق سوري إسرائيلي سينعكس سلباً على السويداء من منظور الهجري.

قبل نحو شهر أبلغ شيخ عقل الدروز في إسرائيل موفق طريف شخصياً الشيخ الهجري بأن إسرائيل لن تدعم خططه في الانفصال، لكن الهجري الذي كان يعول على فشل المفاوضات السورية ـ الإسرائيلية استمر بموقفه التصعيدي، فبعد يومين من اتفاق عمّان، انطلقت في السويداء وتحت رعايته فعاليات الحملة الميدانية لحق تقرير المصير للمحافظة، ثم أعقب ذلك بتصريح له أعلن فيه رفضه التام التفاوض مع دمشق.

وما يلفت الانتباه ويطرح تساؤلات عديدة، لماذا يستمر الهجري في تصعيد خطابه بعيد اتفاق عمّان الذي توجد فيه الولايات المتحدة ويحظى بدعم عربي ودولي، وبعيد ورود تقارير عن اقتراب حدوث اتفاق بين سورية وإسرائيل؟

بلغة السياسة، لا يبدو موقف الهجري مفهوماً، اللهم إلا إذا كانت إسرائيل وراء ذلك، أي منحه تطمينات إسرائيلية من أجل الاستمرار في خطابه المتشدد، لكن هذا التحليل تدحضه المعطيات على أرض الواقع، فالاتفاق مع دمشق حول السويداء جاء مع الأميركيين مباشرة وبمشاركة أردنية، ولم يأت في سياق التفاوض السوري ـ الإسرائيلي، ومعنى ذلك أن إسرائيل لا تقيم وزناً حقيقياً بالمعنى الاستراتيجي للسويداء كما توقع الشيخ حكمت الهجري، بقدر ما كان ملفاً استخدمته إسرائيل ورقة ضد الشرع، وهذه رسالة إسرائيلية لم يلتقطها الهجري الذي أثبت سذاجة سياسية منقطعة النظير، وما زال غير قادر على قراءة المتغيرات الإقليمية والدولية الحاصلة حيال ملف السويداء.

وما يؤكد أن التطورات الحاصلة تسير في صالح دمشق وليس في صالح الهجري ومعاونيه، هو التسريبات التي نشرها موقع "نتسيف" العبري نقلاً عن دوائر أمنية إسرائيلية تقول إن أن الاتفاق السوري ـ الإسرائيلي يتضمن تعهداً إسرائيلياً بعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، والاعتراف بحكومة الشرع التي سوف تعمل، حسب الاتفاق، على بناء نسيج وطني يضمن مشاركة الأقليات بالحياة السياسية في البلاد في إطار سوريا موحدة.

معنى ذلك، أن ملف السويداء أصبح معزولاً عن أي تدخل خارجي، وأصبح ملفا سورياً ـ سورياً، الغلبة ستكون لمنطق الدولة، مهما كان رأينا في هذه الدولة. وبطبيعة الحال لن تقدّم إسرائيل تنازلاً مجّانياً لسورية إلا إذا حصلت على ثمن أكبر، وهذا الثمن وفقاً للموقع العبري، هو بقاء الجيش الإسرائيلي في نقطتين على جبل الشيخ والانسحاب من باقي النقاط، وأن يُترك مصير الجولان إلى المستقبل.

سيناريوهات محتملة

بناء على التطورات السابقة، يمكن القول إن ملفّ السويداء فقد حمولته الخارجية، لكنه لم يفقد حمولته الداخلية إلى حد ما، بمعنى أن ثمة قوى مهمة من دروز السويداء ودروز جرمانا وصحنايا في محيط دمشق، تؤيد مواقف الهجري، وهم يمتلكون مقاتلين أشداء.

وأمام هذا الوضع ثمة ثلاثة سيناريوهات للحل في السويداء: الأول، معالجة أمنية للسويداء من خلال شخصيات أمنية درزية وفي مقدمهم سليمان عبد الباقي رئيساً لقوى الأمن في المحافظة، مع تأمين كل مستلزمات الدعم المادية له من وزارتي الدفاع والداخلية لإحداث انقلاب في موازين القوة داخل المحافظة، مدعوماً بالسكان السُنة القليلين وبعدد ليس بالقليل من أهلنا الدروز.

الثاني، معالجة أمنية ـ سياسية، تضم في جانبها الأمني ما ذكرناه أعلاه، وتضم في جانبها السياسي فتح باب الحوار مع الهجري وتياره، على أمل التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع، وإن تطلب الأمر وقتاً طويلاً.

الثالث، استخدام القوة العسكرية اللازمة لإخضاع المحافظة بالقوة، وهو سيناريو بعيد الاحتمال ومخاطره كبيرة، ولا يستقيم مع الوضع الداخلي المتشنج في عموم سورية.

ويبدو أن حكام سورية الحاليين تعلموا من درسي الساحل والسويداء، بالعمل على إيجاد تحالفات في داخل الطائفة الدرزية ممن هم مؤمنون بوحدة سورية وبدولة ديمقراطية قائمة على المواطنة الجامعة، في وقت الاستمرار بتقديم خطاب سياسي رسمي تصالحي تجاه السويداء على أمل إحداث تغيير في المزاج الشعبي.