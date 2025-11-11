الساسة والسياسة والكذب

بات من الشائع القول إنّ السياسة هي فنّ الخداع والكذب، حتّى أنّنا نسمعها في الشارع السوريّ من بسطاء الناس. وقد يؤكّد أحدهم على ذلك بحركة من كفّيه كمن ينفض عنهما وسخاً ما كالسياسة. يقصدون اليأس من رجالات السياسة والمسؤولين، أن أزمة البلاد تتفاقم. ومن المعلوم أنّ الكذب عامّة يعدّ من الكبائر، سواء على الصعيد الأخلاقيّ، الفكريّ والفلسفيّ، والدينيّ، أكان نابعاً من الفرد أو الجماعة. فما بالنا إن كانت الجماعة هي السلطة التي تمثّل الدولة. وأكثر الحكّام كذباً هم الطغاة.

مفكّرون وفلاسفة وبحّاثة يصعب إحصاؤهم عبر التاريخ تناولوا شأن الكذب والخداع السياسيّ لخطورته على بناء الدول والمجتمعات. يرى كانط أنّ "الكذب هو انتهاك للأخلاق المطلقة، لأنّ جعله قانوناً كلّيّاً سيؤدّي إلى تدمير الوعد والواجب". وأن يلجأ الحاكم للكذب لخداع شعبه، فلا شكّ ستتلازم لديه سبل مروّعة كالبطش والقتل. ولدينا، في التاريخ القديم والمعاصر، شجعان نبلاء قدّموا أرواحهم في سبيل الصدق، مقابل زعماء وقادة وساسة ركلهم كذبهم من على كراسيهم السلطويّة، وذهب بهم إلى الهاوية، ومن لقي حتفه بينهم آمناً من أيّ مساءلة ومحاكمة عادلة لارتكابه الجرائم، فإنّ مجلّدات التاريخ، وذواكر الوجدان الشعبيّ ستزجّه إلى مزبلة التاريخ، مكبّلاً بلعنات ضحاياه وأنين المظلومين.

كانت أكاذيب العهد البائد في سورية وزمرته الفاضحة وتبريراته المخادعة الغبيّة بمثابة كوميديا سوداء، تثير فينا ضحكاً يفجّر دموع قهرنا وذهولنا، لدرجة أنّنا كنّا نميل وننحدر إلى أسفل نحو الأرض، بفعل ميلان البلاد وانحدارها صوب الهاوية. ولطالما كان مزرياً وموجعاً تصديق النخب من موالاته له، من كتّاب وفنّانين، صحافيّين وأساتذة جامعيّين، ضباط كبار وأمنيّين. ربّما صدّقه بعضهم لسذاجتهم المعرفيّة وطمعاً بمنصب، وقد طغت أنانيّتهم على مواقفهم الأخلاقيّة الإنسانيّة والوطنيّة المفترضة، فالبلل لم ولن يصل إلى ذقونهم، فلم يخطر ببالهم التفكير بآلام غيرهم ومصائبهم من أبناء جلدتهم وترابهم المقدّس. والبعض الآخر كانوا يصدّقونه للضرورة، فالضمير شرط الإحساس الإنسانيّ والأخلاقيّ منعدم لديهم، فمناصبهم ومكاسبهم المختلفة لها الشأن الأعلى والأوحد لديهم. والصنفان كانا يعملان على تكذيب الطرف المعارض واتهامه بالمبالغة والحقد والتضليل. وبالطبع كان الإعلام بوقاً صفيقاً يُشيع المهزلة المدمّرة ويكرّسها.

واليوم، أيّ كوارث انزاحت من أمام عيوننا، وآذاننا؟ تخبطنا المواقف والتصريحات المتناقضة العجيبة في أغلبها، والتقارير الخلّبيّة أو المكتوبة بالكذب، ولن يكون آخرها المؤتمر الصحافيّ الذي أقامه مؤخّراً الناطق الرسميّ باسم وزارة الداخليّة حول خطف النساء العلويّات، لإعلان النتائج التي وصلت إليها لجنة التحقيق غير المحايدة، تقرير لا رادع أخلاقيَّ أو قانونيَّ لكذبه المفضوح وذرائعه المهينة لكرامة المرأة السوريّة. ينعكس ذلك في وسائل الإعلام المثير للسخرية السوداء، ومشاركته ببثّ الطائفيّة والتجييش جهاراً، ما يزيد الشرخ الكبير عمقاً وخطورة بين الأطراف جميعها، وتنطمر الثقة في وحول من الدم، واللّاطمأنينة لانعدام الأمان، والرعب من الإكراه على تقسيم البلاد وتبديدها. وبماذا اختلف المؤيدون الجدد من كتّاب وصحافيّين، وأصحاب الشهادات العالية، المندّدون بالظلم الأسدي وبطشه؟ نراهم يصدّقون الأكاذيب السلطويّة، يخوّنون الضحايا ويصمونهم بالحقد الطائفيّ والتضليل، فيبالغون في التذكير بعهد القيح والعفن، مبالغة تفضح تبريرهم لجرائم اليوم وشرعنتها؟ طامعين بمكاسب مختلفة. يقول أبراهام لينكولن: "ليس لأحد ذاكرة قويّة بما فيه الكفاية لكي تجعل منه كاذباً ناجحاً".