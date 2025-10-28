الديمقراطية حاجة ملحّة وليست رفاهية

- الديمقراطية مطلب ملح للسوريين لتجنب الحكم الاستبدادي، لكن السلطة الانتقالية تفضل نظام "الشورى"، مما أثار جدلاً حول الانتخابات البرلمانية. - يعاني السوريون من أوضاع معيشية صعبة، حيث نصف البلاد خارج الخدمة صحياً وتعليمياً، والمدارس مدمرة، مما يعيق عودة النازحين رغم بعض التحسن الطفيف. - أظهر استطلاع أن 74% يثقون في توجه الحكومة نحو الديمقراطية مستقبلاً، لكن الأولويات الفورية هي تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية والتعليمية والصحية.

لا تكاد تخلو نقاشات السوريين ومقالاتهم، وتعليقاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء من المختلفين مع السلطة أم المتفقين معها، حول "الديمقراطية" بوصفها مطلباً ملحاً، وواحداً من أهداف الثورة التي ينبغي السعي لتطبيقها، عاجلاً وليس آجلاً، لأنها السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مخاطر الوقوع تحت حكم استبدادي جديد.

ما فتح الشهية، للنقاش المتواصل، أن السلطة الانتقالية لا تكترث كثيراً، وفق ما ظهر، بهذه المصطلحات الغريبة على بنيتها، خصوصاً أنها قادمة إلى الحكم من خلفية إيديولوجية لا تعترف بالديمقراطية، بل ثمّة من متشدديها من يعتبر الديمقراطية بدعة غربية، يجب اجتنابها، وتفضل شكلاً من "الشورى"، يشبه الذي جرى تطبيقه فيما يعرف بـ"مؤتمر النصر" الذي عقد في دمشق في 29 يناير/ كانون الثاني، وأعلن فيه المجتمعون اختيار أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية.

و قد أسالت الطريقة التي جرى فيها انتخاب أعضاء مجلس الشعب، الكثير من الحبر، فتلك الانتخابات ضربت عرض الحائط بكل الأحلام الوردية للحالمين بالديمقراطية، ووضعتهم أمام أمر واقع جديد. هذا هو الحال، أعجبكم أم لم يعجبكم. وفي المقابل، لا تبدو شريحة كبيرة من السوريين منشغلة كثيراً بالترتيبات السياسية، بمقدار ما هي منشغلة بالترتيبات المعاشية اليومية، التي ما زالت، وبعد مرور عشرة أشهر تقريباً، تراوح مكانها، رغم بعض الانفراج الذي أحدثه رفع جزئي للعقوبات هنا، أو مساعدات أخوية هناك، تدفع عجلة الحياة اليومية للسير إلى الأمام، ولكن ليس كما يحلم الحالمون.

واقعياً، نصف سورية تقريباً هو خارج عن الخدمة، صحياً وخدمياً والأهم تعليمياً، إذ ما زالت المدارس مدمّرة، كلياً أو جزئياً، وما زالت المدن والقرى والبلدات خراباً ودماراً، ولا يستطيع أهلها العودة إليها، وبقوا موزّعين ما بين نزوح مؤقت في مدن أخرى، وما بين مخيماتهم التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، أو في الدول المجاورة، حيث ورغم تسجيل عودة مليون سوري تقريباً منذ بداية العام وحتى اليوم، إلا أن قرابة خمسة ملايين ما زالوا ينتظرون، ويتحيّنون ظروفاً ملائمة للعودة، ناهيك عن عشرات الآلاف الذين تلوح بعض الدول الأوروبية بإمكانية إعادتهم إلى بلدهم.

في التقارير التلفزيونية، التي رصدت بداية العام الدراسي، في مناطق مختلفة من سورية يظهر حجم الخراب جلياً، التقارير نفسها أظهرت خيبة أمل العائدين وهم يجدون أطفالهم يجلسون على الأرض في صفوفهم الدراسية، وهذه زاوية واحدة من مشهد سوري يومي، يبدو أن كثيرين يفضلون عدم رؤيته، أو تحميل السلطة السورية مسؤوليته، من دون تقديم أي فكرة عن كيفية إيجاد ذلك الحل السحري.

السلطة، ورغم ما تواجهه من "ضجيج"، تبدو ماضية في ترتيب بيتها الداخلي، وفق رؤيتها الخاصة، وهي غير منفتحة كثيراً على المقترحات، وإن كانت انتخابات مجلس الشعب، قد أجريت بتلك الطريقة لعدم توافر أرضية مناسبة لإجرائها بشكل سليم، فإن تعيين مجالس للنقابات (الصحافيين، الفنانين، الكتاب..) يطرح أيضاً تساؤلات عن السبب في ذلك، ومع أن الشخصيات التي تم اختيارها هي شخصيات "ثورية"، لاقت ترحيباً من الشارع، لكن ذلك لا يمنع القول إن ثمة نهجاً معادياً للديمقراطية في هذا السلوك، الذي هو سلوك ثوري بالكامل، مع أن الرئيس أحمد الشرع أعلن أكثر من مرّة أن ما سوف يحكم البلد عقلية الدولة وليس عقلية الثورة.

في استطلاع المؤشّر العربي، قال حوالي 74%؜ من المستطلعة آراؤهم إنهم واثقون أن حكومة الرئيس الشرع ستتجه نحو الديمقراطية مستقبلاً، وهذه نسبة كبيرة جداً قياساً بالمقدّمات، لكن لو سئل المواطن السوري عن ترتيب أولوياته خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة، فلا شك أن تحسن الوضع الاقتصادي والخدمي والتعليمي والصحي وإعادة الإعمار، سوف تأتي أولاً وسوف تأتي الديمقراطية في مرتبة متأخّرة من اهتمام المواطن، إذ يبالغ المدافعون عن الديمقراطية، وقد يكون كاتب هذه السطور أحدهم، في اعتبارها الحاجة الأولى، وأنها سوف تكون الخطوة الأساسية لإعادة الإعمار. ولكن، رضينا أم لم نرض، شهدت دولٌ عديدة قفزات تنموية هائلة، من دون أن تعرف الديمقراطية طوال تاريخها.