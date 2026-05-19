الخونة الذين يصنعون المستقبل

هي لحظة اضطراب، لا شك. كل شيء يهتزّ، الحدود والمزاج والتحالفات والمواقف، وآراء الناس في حركة التاريخ، وآراء الناس بآراء الناس تلك.

يصعب في ظروف كالتي تمرّ بها بلادنا، أن يبرّد المرء عقله، ويفكّر في بضع خطوات إلى الأمام، أن يميّز بين الدائم والمؤقت، بين ألم الكسر وثقل الجبيرة المؤقتة. لذلك يسهل إطلاق الأحكام من كل لجام، ووصم من يقول جملة مخالفة بأقذع ما يمكن من عبارات، لا سيما إذا كانت امرأة، فالرجل المختلف خائن، أما المرأة فخائنة ورخيصة ومسرنمة خلف غرائزها وهرموناتها.

تقرأ هذه العبارات وتسمعها في كل مكان، وعن أي أحد. وأسهلها على الإطلاق، لقب خائن.

خانَ من؟ لا يهمّ. أي أحد يمكنه إطلاق صفة الخيانة، معلناً أن تقسيمه الجماعات هو التقسيم الصحيح والوحيد. ولا داعي ليرهق نفسه بسؤال كل شخص عمّن يكون، وأين يضع نفسه، ومن هم جماعته. لم يعد هناك معنى لعبارات حقيقية سادت في الحقب الماضية، فلان من جماعة خالد بكداش، أنا من جماعة مجلة شعر، نحن كفلاحين، نحن النساء، أنتم أصحاب الدخل المحدود...

أنت مجبر الآن على أن تضع نفسك حيث يشاء الآخرون، وأن تكون علوياً، كردياً، درزياً، إسماعيلياً، مرشدياً، سنيّاً، سنيّاً "كيوت"، تركمانياً، مسيحياً. وهذه الأخيرة ما زالت صلبة، وقريباً حين ستصدر جملة مخالفة عن مطران أو أرشمنديت ما، سيكون عليك أن تصبح أرثوذكسياً أو كاثوليكياً أو بروتستانتياً.

وبذلك يمكن لشخص ما أن يصرخ في وجهك في الشارع: أنت خائن، لقد خذلتنا وخرجت عن جماعتنا. ولن يكون بإمكانك، أمام غضبه ودرجة تصديقه لنفسه، أن تخبره بالحقيقة: من أنت أصلاً، أنا لم أرك من قبل، ولم أنتسب إلى جماعتك يوماً، ولا أريد فعل ذلك في المدى المنظور، ربما تقصد شخصاً آخر، أو لا أعرف ما المكتوب في بطاقة العضوية التي جعلتك تعتقد هذا.

أن تقول فلان خائن لأهله، فهذا يحمل احتمالات كثيرة لما يقصده، ربما سرق أساور زوجة أخيه، ربما راودها عن نفسها، ربما وشى بابن أخته، كشف أسرار أمّه أمام الغرباء، ضرب أباه، أو ربّما يريد أن يكون سوريّاً فيما يظنّ أحدٌ ما أنه درزي فقط.

تقول الاستطلاعات الرصينة إن أكثر من نصف الألمان الشرقيين لم يكونوا راضين عن الحكم الشيوعي لبلادهم (1949 ـ 1990)، وكانوا يعرفون أنّه مؤقت وعابر، ولذلك ظلّوا كل صباح يخرجون إلى الحقول ليحرثوها، ويأخذون أبقارهم إلى المرعى، ويشدّون البراغي جيداً في المحركات، يكتبون الشعر ويصوّرون الأفلام، يحضرون على مضض اجتماعات الحزب وشبيبته الثورية. وكانوا يجيبون إذا ما سألهم أحد: حين تعود بلادنا، لا يجوز أن تكون خرابة، يجب أن تكون ألمانيا.

في الستينيات "العذبة"، حين كان الناس موزّعين بين شيوعيين وقوميين عرب وسوريين، مع القليل من الإخوان المسلمين، كان يكفي أن يغرّد واحد خارج السرب حتى تتوالى عليه الصواعق: كافر مرتدّ، شعوبي مصاب بعقدة الخواجة، عميل البترودولار. لكن أظرفها على الإطلاق كان التعبير الخاص بالشيوعيين الذي يراجعون أفكارهم قليلاً: الصعلوك الخائن لطبقته.

قبل ذلك، ووفق منطق الشتّامين ضيقي الأفق، كان الأنبياء كلّهم خونة، إبراهيم خان قومه وكسر أصنامهم، عيسى يهودي مارق مهرطق، محمّد خان قريش وكفر بأصنامها، كوبرنيكوس خان الكنيسة التي علّمته.

نعم لخونة الجماعات الواهمة، فلطالما غيّر الخونة العالم نحو الأفضل.