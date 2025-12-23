الخريطة المترددة... هوية وطنية ممكنة يصنعها الجميع

- تعاني سوريا من انقسامات اجتماعية وسياسية عميقة، حيث تزايدت الهويات الفرعية في ظل غياب سردية وطنية شاملة، مما أثر على الوعي الجمعي للسوريين وأدى إلى سيطرة الخوف والقلق على الهوية الوطنية. - يتطلب بناء هوية وطنية جامعة الاعتراف بالمكونات المختلفة وتوفير آليات للتمثيل والمشاركة السياسية، مستفيدين من تجارب دولية مثل جنوب أفريقيا لتحقيق التعددية والعدالة الانتقالية، مع مشروع تعافٍ ثقافي يشمل التعليم والفن والإعلام. - يمكن لسوريا أن تتحول إلى نموذج يحتضن التنوع ويوازن بين الانتماء المحلي والوطنية الجامعة، من خلال رؤية متكاملة تشمل العدالة الانتقالية ومشاركة جميع المكونات، مما يعزز الاستقرار السياسي والأمني.

تتأرجح سورية، ومنذ أكثر من عقدٍ، بين خريطةٍ فشلت في لمِّ شمل أبنائها، أو استبدال ذاكرتها المثقلة بالخوف، بأخرى يُمكن العيش وفقها. خلال زيارتي إلى دمشق بعد سقوط النظام، تشابهت الألسن في قولها إن الحرب لم تدمّر المدن فقط، بل ضربت أيضاً ضمير الـ"نحن" في مقتل. ومن سياق الأحداث التي تلت سقوط الأسد البائد، صار السوري يعرّف نفسه عبر ما يخاف منه وما يخشاه، وليس ما يؤمن به. وهذه أقصى درجات الانهيار؛ فالهويّات الفرعية لم تجد أمامها سوى البحث عن حمايةٍ في وجه من يفترض أنها ستحميهم. لذلك تقول الأقليات والقوميات والطوائف السورية المختلفة: لماذا يقتصر تعريف السوري على فئة واحدة فقط دون سواها، ونحن (القوميات والطوائف) لم نكن ذوي هويّات طارئة في المجتمع السوري، بل لم نكن أبداً هويّات طاردة للوئام والتوافق. وهي لا تزال تحتفظ بأرشيفها المليء بمحطات الكبت الطويلة، التي سبّبتها شعارات "الوحدة" التي فرضها النظام البعثي منذ الستينيات. ووجدت تلك الهويّات في انهيار النظام فرصة حقيقية، للتعبير عن نفسها مُجدداً، بعد أكثر من عقدٍ على الانخراط في الثورة، علماً أنها لا تطلب سوى الاعتراف بها. ولعل الدولة حين "تشتغل" بالمفهوم الحقيقي لواجباتها، ـ فإنه يتحتّم عليها خلق التوازن بين جميع مكونات المجتمع السوري، وجعلهم جميعاً روافد لهويّة وطنية بدلاً من دفعهم إلى ساحة الصراع والتنافس.

لا يُمكن إنكار تأثير الحرب على إحداث تداعيات سلبية وعنفية في الوعي السوري الجمعي، وتأثيراتها الخطيرة على الهويّة الوطنية والسياسية والاجتماعية، بل إنها أنتجت تأثيراتها العميقة على الوعي الجمعي للسوريين، ومنحت الهويّات الفرعية، خيارين استراتيجيين، أحدهما العيش والانتماء ضمن الهويّة الجامعة بما لها من حقوق وما عليها من واجبات، أو انتعاشها والبحث عن ملاذٍ آخر بعيداً عن الإقصاء والتهميش، خاصة أن مفهوم الدولة، وممارساتها ونواظمها القانونية هي التي تؤجج نار الهويّات، أو تجعل منها تتجه إلى الهويّة الجامعة من تلقاء ذاتها.

ولعل من الجيد استحضار سؤال استشرافي حول إمكانية إعادة بناء مشروع هويّاتي وطني حقيقي، يلم شمل جميع الهويّات في ظل الانقسام المجتمعي والسياسي الحاصل؟ وهو ما يتطلب إعادة النظر في معنى الوطنية نفسها، لا بوصفها شعاراً، بل علاقة أخلاقية بين الفرد والدولة؟ وخلال اشتغال كاتب المادة في الشأن السياسي والعام، عبر سنوات الحرب السورية، بدا واضحاً حجم الخوف الذي كان يعتري السوريين من مرحلة ما بعد الأسد، سواء من خلال الأوراق البحثية والمقالات والقضايا التي نُشرت، أو من خلال اللقاءات والندوات التي جرت هنا وهناك؛ وهو الخوف الذي لم يقتصر على الجانب السياسي فقط، بل كانت هواجس ومخاوف نفسية واجتماعية، لم تسلم منها المدارس والتربية والمناسبات الاجتماعية والأعياد القومية.

وفي مجمل تلك المخاوف، تمركزت هواجس عديدة حول احتمالية فشل أو ضعف "الحكاية الوطنية الجامعة" خاصة مع انقسام الجغرافية السورية بين حكومات ما دون دولتي، وكلٌّ منها راح يمارس طقوسه في الحكم والإدارة والعلاقات، على أمل أن يُقدم نفسه الأكيس في سورية، لكنها جميعاً فشلت في خلق التكامل والانسجام المجتمعي والهويّاتي، بل إنها لم تركز قوتها في جانب البندقية فقط، إنما في تقديم نفسها وتعريفها على أنها الأفضل في الوطنية. والمؤسف أنها الحكاية التي لم ترَ النور منذ تسلّم "البعث" الحكم.

ولا تزال "الوطنية" تعيش عوالمها الهشّة، وصراعها ما بين السرديات المحلية من جهة، وغياب السردية الشاملة العامة المطلوبة من جهة ثانية، ومن ثم لا تزال سورية تعيش بعيداً عن المشروع الجامع وغياب مفهوم الدولة بشكلها الواضح، وانحياز الإعلان الدستوري إلى فئة دون غيرها، أججت مخاوف الهويّات الفرعية، أكثر مما لمّت شملها، ضمن السردية الشاملة. فهل نحتاج إلى دستور جديد فقط، أم إلى وعي يصون التعدد قبل أن يكتبه؟

إضافة إلى أن وضع القوميات والمكونات في شمال شرق سورية مثل الكرد والآشوريين والسريان، والعلويين والدروز، والقوى السياسية الوطنية غير منخرطة في مشروع السلطة، هي ركائز أساسية لإعادة بناء هويّة وطنية جامعة، لا مجال للفكاك منها. مقابل غياب أيّ اعتراف بتجربتهم ولا بثقافتهم، ما جعل الهويّة الوطنية عندهم أشبه بمشروع مؤجل. ومع ذلك لا يقتصر إدماج هذه المكونات في "الحكاية الوطنية" على الاعتراف الرمزي، بل يتطلب آليات عملية للتمثيل والمشاركة السياسية، بما في ذلك الانتخابات التمثيلية، والمجالس المحلية، والمؤسسات الاستشارية الوطنية، وعلى رأسها الاعتراف الدستوري بها.

يشير الفيلسوف "بول ريكور" إلى أن "لهويّة تمر عبر سرديات الذات والجماعة، وأن الاعتراف بالآخر والتاريخ المشترك شرط أساسي لبناء هويّة مستقرة" بمعنى أنه ضمن السياق السوري، يمكن أن تتحول المكونات المغيبة من أطراف مهمّشة إلى عناصر قوة في صياغة مشروع وطني يحمي التنوّع بدلاً من أن يكون أداة صراع. كما أن دراسة تجربة "جنوب أفريقيا" بعد الفصل العنصري تظهر أن الاعتراف الرسمي والتوافق السياسي بين المكونات المختلفة ساهم في صياغة هويّة وطنية جديدة تستند إلى التعدّدية والعدالة الانتقالية.

لذا تتطلب القضية أكثر من مجرد سياسات رسمية؛ بل تحتاج إلى مشروع تعافٍ ثقافي واسع، يشمل المدرسة، والفن، والإعلام؛ بهدف صياغة سردية وطنية جامعة جديدة، تقوم على احترام الاختلاف وتجعله مصدراً للقوة لا للخلاف، إذ يُمكن الاستناد إلى رأي حنّة أرنت في ذلك حين وصفت الفعل السياسي بأنه "يتجذر في الاعتراف بالآخر وفي الحوار المستمر لبناء مجتمع سياسي متماسك". وهو ما يُمكن أن يُسحب على سورية من حيث تحول تجربة التعددية القسرية إلى فعل وعي جماعي واعتماد على المصالحة الثقافية والسياسية. وذلك كله مرتبط بتطور أدوار الدولة في الإدارة والحكم والمساواة والعدالة، والتنظيم السياسي والاجتماعي، وهوامش الحرية والديمقراطية، والمساواة السياسية، والتي يندرج تحتها كل أشكال الحقوق الأخرى. نظراً إلى العلاقة الوطيدة بين الهويّة الجامعة، ونوعية الحكم والدولة التي تؤمن قانوناً يسري على الجميع، ويوفر هوامش واسعة للقواعد الاجتماعية والهويّات المختلفة، المشاركة في الأعمال والسلطة والثروة وإدارة البلاد. وما ذُكر ليس ترفاً، بل مخاوف ضاغطة جداً على الطبقات الشعبية، وعودتها إلى العهد القديم، والدفع بشعوبها خارج نطاق حقوقها وإبقاؤها في دائرة الخوف والقلق الدائم. وللكاتب الكندي تشارلز تايلور مقالة معمقة حول سياسات الاعتراف منها "الهويّة لا تُبنى عبر رموز سطحية، بل عبر الاعتراف المتبادل، وتأسيس العدالة، وبناء الحماية المتساوية لكل الجماعات. بدون هذا الاعتراف، تصبح كل الرموز أدوات تجميل لواقع لم يتغير".

وعلى اعتبار أن الإنسان حيوان اجتماعي، مندمج بالضرورة في الكتل والجماعات. وأن الحياة البشرية لا تقوم إلا على التكافل والتضامن، وأن الأسرة التي تشكل الخلية السياسية الأولى، وربط بعضهم ببعض يقود إلى المصلحة العامة والشراكة الاختيارية. فإن غياب مفهوم الهويّة الشاملة الجامعة ومهامها ومسؤولياتها، يقود إلى تمييع الخلية الأولى نفسها، وتأثير ذلك على تفتيت التنظيم السياسي بذاته.

الهويّة الوطنية الجديدة لن تُبنى بين ليلة وضحاها، لكنها ممكنة إذا تم الجمع بين مشاركة الأقليات والمكونات المغيبة، الإصلاح المؤسساتي، والمشروع الثقافي الشامل. سورية، رغم هشاشتها الحالية، يمكن أن تتحول إلى نموذج يثبت أن الهويّة الوطنية ليست حكراً على أغلبية، بل هي نتاج التعايش والاعتراف والتعاون بين جميع أبناء الوطن.

ربما لا نملك الآن هوية سورية جامعة، لكننا نملك ما يكفي من الألم لنبدأ حواراً صادقاً حولها. وهو ما يحتاج إلى رؤية متكاملة، تجمع بين العدالة الانتقالية، ومشاركة جميع المكونات، وإعادة صياغة الثقافة الوطنية والتعليمية والإعلامية. في هذا الإطار، يمكن للجيل الجديد أن يكون قوة فاعلة في إعادة تعريف سورية، بحيث تصبح وطناً يحتضن التنوع بدلاً من أن يفرّقه، ويصوغ مستقبلاً يوازن بين الانتماء المحلي والوطنية الجامعة، في سياق استقرار سياسي وأمني مستدام.