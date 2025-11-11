التعدّدية الثقافية من الإنكار إلى الاعتراف

ظلّت السياسات العامة المتّبعة من الدولة السورية، لا سيما في عهد البعث والأسدَين، قائمة على تجاهل متعمّد للتنوع الثقافي واللغوي، بل على نفيه وقمعه عند الضرورة، ما حوّل التعددية الطبيعية في البلاد إلى ما يشبه "التناقض مع هويّة الدولة". فبدلاً من الاعتراف بالمكوّنات الثقافية واللغوية للمجتمع السوري، سعت الدولة إلى فرض تصوّر أحادي للهويّة يتمحور حول العروبة، بوصفها المرجعية الوحيدة للانتماء الوطني والسياسي والثقافي. وفي المقابل، تفترض السياسات التعددية الإيجابية، أن الاعتراف بالجماعات الثقافية المختلفة ليس مجرّد منحة، بل حقٌّ أساسي من حقوق الإنسان، يجب أن يُبنى عليه مبدأ المساواة في المعاملة.

التعدّدية لا تعني تقسيم الدولة، بل تعني توزيع الرمزية والسلطة بعدالة بين مكوناتها

جذور الإقصاء وآثاره البنيوية

فُرضت هويّة الدولة في سورية من الأعلى، من دون حوار أو تفاوض أو مشاركة مع مختلف المكونات، ما أدّى إلى تهميش الهويّات غير العربية، وعلى رأسها الهويّة الكردية. لقد تجاهلت الدولة، عمداً، التاريخ الثقافي الكردي، على الرغم من أن العشائر الكردية كانت قد قدّمت مطالب واضحة منذ عهد الانتداب الفرنسي، كالسماح بتعليم اللغة الكردية في مناطقها، أو دعم مشروع مجلّة هاوار التي أصدرها جلادت بدرخان، والتي رُخّص لها في بيروت ودمشق، لكنها مُنعت من التوزيع في المناطق الكردية السورية، في استجابة لمطالب تركية ضمنياً.

سابقاً وحالياً، ومع سيولة المشاريع والخطوات التي تقوم بها الإدارة الجديدة، يُستخدم كثيراً مُصطلح "الوحدة الوطنية" والتي تراها المكونات غير العربية غطاءً لطمس الهويّات. أو الحديث عن عدم معقولية الظروف التي يجب توفرها لتثبيت التعدّدية، وهو ما يعني استمرار نسف كرامة المكونات القومية والعرقية سياسياً وثقافياً. تؤكد تجارب العالم أن التعدّد لا يهدد الوحدة، بل يعزّزها. وكما يشير كيمليكا، فإن "الحقوق الثقافية للأقليات ليست تهديداً للدولة، بل وسيلة لدمجها من خلال الاعتراف بخصوصيتها"، لأن المواطنة الحقيقية لا تتحقق عبر الاستيعاب القسري، بل من خلال المساواة الفعلية المبنية على احترام الاختلاف.

يشيع الخلط في النقاشات السورية بين مفهومي "التنوع العرقي" و"التعدّدية الثقافية"، على الرغم من أن الأول توصيف اجتماعي، والثاني موقف سياسي تشريعي. فالتنوع العرقي يشير إلى اختلاف الأصول والإثنيات، بينما التعددية الثقافية تتعلق بالسياسات المؤسسية والاعتراف الرسمي، بأن الجماعات المختلفة تحمل رؤى وتقاليد ولغات وقيماً تستحق الدعم لا الذوبان، فالناس قد ينتمون إلى جماعة إثنية ما، لكن ما يمنح لهذا الانتماء قيمة هو السياسة التي تقرّ بوجوده وتدعم استمراريته. وبهذا المعنى، فإن التعددية لا تعني تقسيم الدولة، بل تعني توزيع الرمزية والسلطة بعدالة بين مكوناتها.

خطأ آخر يواجه مفهوم التعددية، هو الانتقال من "الواقعة" إلى "المعيار"؛ أي التحول من مجرد واقع وأهمية الاعتراف بوجود جماعات سياسية مختلفة، إلى تبرير استبعادها تحت ذريعة وحدة القانون معياراً عاماً يشمل الجميع. هنا تقع المساواة الشكلية في فخ التعميم، كما يشرح تايلور، حين يقول: تعميم القوانين لا يضمن العدالة، ما لم يُؤخذ في الحسبان اختلاف السياقات الثقافية التي تنطبق عليها. وهنا يظهر تناقض خطير: فبينما تزعم الدولة أنها تطبق "المساواة"، فإنها في الحقيقة تمارس "التعامي" عن الهويّات الفعلية للناس، بحجّة أن القانون واحد للجميع. علماً أنه لا يمكن للقانون أن يكون منصفاً إلا إذا أخذ في الحسبان الفوارق الثقافية التي تصوغ حياة الأفراد، وفقاً لتعبير تايلور.

سياسات الاعتراف مدخلاً للعدالة

يعيش أبناء القوميات غير المعترف بها، في بيئة تُفقر فيها التنمية وتتلاشى فيها معاني الانتماء، ما يُنتج صراعاً صامتاً مع الهويّة الرسمية

لا يمكن تحقيق عدالة انتقالية أو بناء عقد اجتماعي جديد، دون إشراك الهويّات الثقافية والسياسية للمجتمعات المهمشة ضمن عملية اتخاذ القرار. ينبغي أن تتضمن السياسات العامة مسارات لتمكين الجماعات الثقافية من التعبير عن هويّاتها، وأن تُضمّن هذه الهويّات في مناهج التعليم، والسياسات اللغوية، وتمثيل المكونات في المؤسسات الرسمية.

ويشير كيمليكا إلى أن الاستيعاب القسري يقوّض الانتماء، بينما يخلق الاعتراف المتبادل شعوراً بالمواطنة المتساوية، وهذا بالضبط ما تفتقده سورية منذ عقود. الهويّات الممنوعة من التعبير الحر عن ذاتها لا تختفي، بل تُخزن الذاكرة الجمعية لتتحول إلى ما يشبه "المقاومة الصامتة". أبناء القوميات التي نُسفت هويّاتهم في سورية، نشأوا في مجتمع يُقصي لغتهم، ويمنع أسماءهم، ويختزل ولاءهم بهويّة مصنّعة. هذا التهميش يُنتج ثلاث فئات داخل أروقة السلطة والمجتمع: فئة تمارس الإلغاء، وأخرى ترفضه من دون أدوات للمواجهة، وثالثة تلتزم الحياد السلبي.

غالباً، يعيش أبناء القوميات غير المعترف بها، في بيئة تُفقر فيها التنمية وتتلاشى فيها معاني الانتماء، ما يُنتج صراعاً صامتاً مع الهويّة الرسمية. ليس هذا الصراع مشروع انفصال كما يُروّج له، بل هو ردة فعل طبيعية، وسعي للحفاظ على الذاكرة الجمعية، هذا بحد ذاته يعكس الخلل البنيوي في تشكل الوعي الوطني. فالاستيعاب الذي روّجت له الدولة السورية لم يكن مشروعاً وطنياً جامعاً، بل أداة لتذويب الهويّات. لكن هذا النموذج فشل حتى في تحقيق الولاء من داخل الأغلبية ذاتها، إذ إن كثيراً من العرب السوريين وجدوا أنفسهم محاصرين ضمن قوالب ضيقة تفرضها السلطة باسم العروبة، بينما هي في الواقع أدوات لإخضاع الوعي والسيطرة على التعبير الثقافي.

الاستيعاب بهذا الشكل هو نسخة ناعمة من الإقصاء، لا يقدّم مشاركة حقيقية في القرار السياسي، ولا يعترف بالمدخلات الثقافية والهويّاتية للجماعات، بل يعتبرها خطراً ينبغي احتواؤه عبر حصاره وصهره.

ما تحتاجه سورية هو الانتقال من "الدولة التي تطلب الولاء مقابل الأمان، ونسيان الحقوق مقابل شعار الوطنية" إلى "الدولة التي تُبنى على الاعتراف". التعدّدية الثقافية ليست دعوة لتقسيم البلاد، بل لحمايتها من الانفجار الداخلي. إنها تضمن إعادة توزيع الرمزية الوطنية بعدالة، بحيث يشعر الكردي والآشوري والسرياني والتركماني بأنه جزء أصيل من السردية السورية.

وبالتالي، تحتاج إعادة بناء سورية ميثاقاً جديداً للتعددية، يُعيد الاعتبار للهويّات المسحوقة، ويصوغ علاقة صحية بين الفرد والجماعة السياسية والدولة، قائمة على الكرامة والمشاركة، لا على الإنكار والتذويب. فما تحتاجه سورية ليس إعادة توزيع السلطة فقط، بل إعادة تعريف من هو "السوري".

لا يمكن صياغة مستقبل ديمقراطي ما لم يتم الاعتراف بالهويّات القومية شريكةً في صياغة السياسات، ومصدراً من مصادر الشرعية. ولهذا، يجب أن تكون هناك سياسات لغوية وتعليمية عادلة، وضمان لتمثيل جميع المكونات في المؤسسات، وسنّ قوانين ضد التمييز الثقافي واللغوي. إن الاعتراف، كما يطرحه تايلور، ليس عملية رمزية فحسب، بل هو أداة للتعافي، ولإعادة تشكيل الشعور بالانتماء المشترك. وهو السبيل الوحيد لبناء دولة لا تطلب الخضوع مقابل العيش. بل تأخذ الولاء من المكونات عبر الاعتراف بالذاكرة الجمعية لهم، وسّن قوانين تحمي تلك المكونات من احتمالية إعادة تشكيل ضواغط القمع والسحق الثقافي والهويّاتي.

التعدّدية الثقافية ليست مشروعاً نخبوياً أو نزعة "ما بعد حداثية" طوباوية، بل هي أحد الشروط الأساسية لعدالة انتقالية حقيقية في سورية. وما لم تتحول إلى سياسات عامة واضحة، سيبقى التنوّع السوري أداة للتمزّق لا الوحدة. وسيبقى الحديث عن "الوطن للجميع" شعاراً أجوف يُخفي تحته دولة بلا مواطنين متساوين. لقد آن الأوان لأن تُفهم التعدّدية لا بوصفها خطراً، بل فرصة. لا بوصفها مدخلاً للانفصال، بل طريقاً إلى الوحدة الصادقة، القائمة على الاعتراف لا على الإكراه. مع التأكيد أن التعدّدية الثقافية، لا تأخذ مكان التعددية السياسية في الدول المركبة، وسورية ليست استثناءً.