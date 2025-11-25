الإنسانية مفهوماً مترنّحاً

في الحروب التي طاولت منطقتنا، لطالما بدت الإنسانية كما لو أنها تلقّت ضربة على الرأس تركَتها مترنّحة، فاقدة الاتجاهات، لكن اللوم يقع دوماً علينا نحن فاقدي هذه الإنسانية، وحوش هذا العصر. يسود حديث العالم أو عوالمنا دائماً، يحكي من يسكنون الغرب ومن هاجروا أو ارتحلوا إليه، لاجئين أو مهاجرين ومنهم أنا، عن تلك الإنسانية، عن المفاهيم التي تُقدّر البشر كلهم، تحترم حريتهم بالأفعال والأقوال، تصون حقوقهم وحقوق أطفالهم ونسائهم وحيواناتهم، تحمي إنسانيتهم وحقوق الإنسان فيهم. نقارن بين العالمين بنقمة وحيرة وتشفٍّ بأننا شعب متخلّف، قاسٍ، رجعي، نضطهد كل ما فينا، نضطهدنا. نضرب وجوهنا بالأحذية لائمين، نَسوط أجسادنا وأرواحنا بحبال اللوم والترفّع، قَرِفين من بلادنا الآيلة للسقوط، وأرواحنا الميتة التي لم تعد تعبأ بشيء، بلادنا الفاقدة للإنسانية.

أرى هذا كله، أعيه وأفهمه، لكن بعيداً عن استقراءاتنا المتهوّرة، دعنا نسير أبعد في مجاهل حكاية الإنسانية. لنعد ولو قليلاً إلى التاريخ، لنطّلع على حكايات العالم الأول، حيث لم يمض زمن طويل منذ رمى هذا العالم مواليده الجدد في بلاعات التصريف الصحي تحت وقع الفقر وحربين عالميتين، فالحرب تفعل بك هذا، تترك لك هامشاً محدّداً لإنسانيتك. لا تترك لك سوى الغرائز التي لا تطالبك بغير البقاء، ولو على حساب الأخلاق والدين والفكر والجمال. في الحروب، لا يُطلب من الناجين سوى أن يُفعّلوا حواسّهم الأولى: إن جاعوا أن يأكلوا، وإن مات أهلهم وأولادهم أن يتكاثروا، وإن خافوا أن يستشرسوا. يُطلب من البشر البقاء، حتى لو لم يتطلّب منهم البقاء سوى أن يأكلوا لحم أخيهم ميتاً.

لا تتعلّق الإنسانية بجنسية أو قومية أو عِرق. يزدهر هذا المفهوم في بلدان استرخَت، وضعت الحروب وراء ظهرها، مرّت عليها أجيال، وأصبحت مستعدّة كي تفكّر بغيرها، بالمفهوم الدرويشي في تلك القصيدة الشهيرة. تقف الإنسانية بمعناها الفلسفي في الجهة المقابلة لفكرة النجاة، فالنجاة هي قوانين الغابة، قوانين الجسد حين يُحاصَر، قوانين الكائن الذي لا يرى أمامه سوى لحظته الأولى: أن يعيش. أن ينجو. أن يمدّ يومه بيوم آخر.

لا تحتاج النجاة وعياً، بل غريزة. تحتاج جسداً يستجيب قبل أن يفكر. تحتاج قلباً يُفرغ الدم في العضلات لا في المعاني. ولهذا، في أكثر اللحظات حلكة، يتقدّم الناجي داخلنا، ذلك الكائن الذي لا يريد سوى العبور من لحظة الخطر، ولو عنى ذلك أن ينسى حكايته وقيمه، أو أن يقتل بيديه الجزء اليقظ فيه الذي لن يعود.

عشنا الحرب طويلاً، لنعي أن للإنسانية طريقاً آخر، فاصلاً بين يد ترتفع دفاعاً عن النفس ويد ترتفع لتُنقذ شخصاً لا تعرفه. هي التردّد الذي يسبق الفعل؛ اللحظة التي يعود فيها العقل من الغياب ليقول لك: يمكنك أن تنجو، لكن يصعب أيضاً أن تظل إنساناً. النجاة لا تعرف سوى سؤال واحد: كيف أستمرّ؟ بينما تسأل الإنسانية سؤالاً آخر: بأيّ ثمن؟ حين تعيش في زمن الحرب أو المجاعة، يتقدّم مبدأ النجاة على الإنسانية، ويختفي كلّ ما يتطلّب هدوءاً ووعياً وفائضاً من الأمان. تبدو الإنسانية مفردة داخلية، ناعمة الملمس أكثر مما يناسب خشونة جلودنا، هشّة لا تصمد أمام صرخة أو جرح. لكنها، مع ذلك، المفردة الوحيدة التي تمنح البشر قدرة على ما هو أكثر من البقاء: تمنحهم معنى، تمنحهم ذاكرة، تمنحهم إمكانية النظر في المرآة من دون خوف.

النجاة تُبقيك حياً، بينما تمكّنك الإنسانية من تحمّل فكرة أنك برغم كل ذلك لا زلت حياً.