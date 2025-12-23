الأمن المفقود... نسيج ممزّق بخيوط قابلة للحياكة

لم يكن الأمن في سورية مجرّد حاجة حياتية يومية، بل كان دائماً ورقة ضغط في يد السلطة. على مدى عقود، ربط النظام المخلوع بين بقائه وبين استقرار البلاد. كرّر شعاره الصريح والمبطّن: "أنا أو الفوضى". فغدا الخوف من المجهول درعاً يحمي عرش الأسد، وسيفاً مسلطاً على رقاب السوريين الذين وُضعوا أمام معادلة قاسية: إمّا الخضوع للحاكم المستبد، أو مواجهة انزلاق الوطن إلى هاوية الانقسام والخراب.

لكن المفارقة المأساوية التي لا يمكن إنكارها أنّ سقوط النظام لم يُنتج الأمن الموعود، ولا ولّد الطمأنينة التي طالما حلم بها السوريون، بل انكشفت البلاد على فراغ أمني، حيث يتجول الخوف بحرّية أكثر من أي وقت مضى.

لم يظهر صوت جامع يقول بوضوح: "إنّ الخطف جريمة، والقتل انتهاك، وترويع المدنيين خيانة لقيم الثورة والوطن"

أول ما واجهه السوريون بعد انهيار قبضة النظام غياب مؤسسات الدولة القادرة على ضبط الشارع، فالأجهزة الأمنية التي كانت تزرع الرعب في الناس، تفككت أو انكفأت، تاركة خلفها فراغاً لم تملأه قوى القانون.

في لحظةٍ كان يفترض أن تولد فيها سلطة جديدة تضع أسس العدل والمواطنة لم يظهر سوى منطق الغلبة. ومعه عادت البلاد إلى منطق القبيلة والطائفة، حيث الولاء للانتماء الضيق يتغلب على فكرة الوطن الجامع. هذا التفتت أفرز بيئة مثالية للجريمة: حالات خطفٍ على الهوية، حالات قتلٍ على الشبهة، حالات نهبٍ لا يوفر حجراً أو بشراً.

يُضاف إلى ذلك غياب مشروع وطني جامع بعد التحرير. فلم تُظهر القيادة المؤقتة بعد رؤية واضحة للأمن والعدالة، بل بقيت السلطة نفسها غير متماسكة، عاجزة عن بناء جهاز أمني شرعي يمثل جميع السوريين ويحمي جميع الناس. هكذا، وجد السوري نفسه محاصراً بين انعدام أمنه وعصابات تستثمر في الفوضى.

في خضمّ هذا الخراب، كان من الممكن أن يلعب الإعلام دوراً إنقاذياً، لو وُجد خطاب رسمي صادق يجرّم تجاوزات عناصر الأمن العام أو المليشيات، ويضع حدوداً بين القوة والاعتداء. لكن الإعلام السوري، الرسمي القديم أو البدائل الوليدة، ظلّ أسير الاصطفافات، ومجرد خطاب يؤكد كلام السلطة ولا ينتقده.

الإعلام الرسمي الذي انشغل في تبرير الجرائم أو التغاضي عنها بوصفها "حالات فردية" وشيطنة الخصوم، فيما انشغلت وسائل الإعلام الأخرى في الصراع السياسي المتمثل ببث خطاب الكراهية وإشعال فتيل الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، حيث لم يظهر صوت جامع يقول بوضوح: "إنّ الخطف جريمة، والقتل انتهاك، وترويع المدنيين خيانة لقيم الثورة والوطن".

هذا الغياب أطلق العنان لمن يفترض أنهم "حماة الشعب" ليتمادوا في تجاوزاتهم. فأصبح عنصر الأمن، أيّاً كانت رايته، فوق المساءلة، وأضحى المواطن العادي الحلقة الأضعف في سلسلة متسارعة من الأحداث المتوحشة.

لم تقتصر الفوضى الأمنية على القتل والخطف، بل أرهقت حياة الناس الاقتصادية والعملية، ولا سيما بعد الانتهاكات التي حصلت في الساحل والسويداء، تضاعف خوف سكان هذه المناطق والتي نادراً ما يغادرها سكانها مخافة الخطف أو ربما القتل.

هذا الخوف الذي شلّ حركة العمل، وفتح باباً جديداً للفقر والعجز، بينما أكثر ما يطمح به الشباب اليوم هو الهجرة في الوقت الذي يفترض فيه عودة السوريين من عواصم العالم إلى بلدهم بعد 14 عاماً من الحرب والاغتراب وفقدان الهوية.

تحت وطأة الخوف، انكمش المجتمع إلى الداخل، وأصبح كل بيت قلعة مغلقة على ذاتها؛ وكأنّ السوريين انتقلوا من سجن الدولة الأمنية القديمة، إلى سجن أكبر اسمه "الرعب من الآخر المختلف.

لا مفرّ من أن تبدأ المصالحة من الداخل، من قرار كل فرد أن يكسر دائرة الخوف، ويعامل الآخر باعتباره شريكاً لا خصماً

مما زاد الأمر سوءاً أنّ وسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى منصات للتهويل المرعب والتخوين وإلقاء التهم، إذ يكفي أن يكتب أحدهم منشوراً عن حادثة، حتى تُضخّم ويعاد تدويرها حقيقةً مطلقةً. تُنسج حولها الشائعات والتهديدات، لتتحول من خبر صغير إلى مادة ترهيب جماعي.

الأدهى أنّ الاختلاف بالرأي السياسي صار سبباً للتهديد والوعيد. تغريدة أو تعليق قد تستجلب على صاحبها تهديدات بالقتل أو التخوين أو النبذ الاجتماعي. وبذلك، لم يعد الفضاء الافتراضي ملاذاً للتعبير، بل صار امتداداً لساحة الفوضى الواقعية.

المصالحة بين النفوس تحتاج إلى مشروع وحوار وطني يتجاوز لغة التخوين، ويعيد تعريف المواطنة على أنها انتماء مشترك، لا ورقة تعريف طائفية. نحن في حاجة إلى خطاب إعلامي مسؤول يرفع الصوت ضد الانتهاكات، لا يبرّرها أو يسكت عنها. في حاجة إلى مدارس تعلّم الأطفال أنّ جيرانهم المختلفين في المذهب أو الرأي هم شركاء في الحياة، لا خصوم في صراع بقاء.

قد يبدو الطريق طويلاً، لكن لا مفرّ من أن تبدأ المصالحة من الداخل، من قرار كل فرد أن يكسر دائرة الخوف، ويعامل الآخر باعتباره شريكاً لا خصماً. فالنسيج السوري، مهما تمزق، لا يزال يحمل في عمقه خيوطاً قادرة على إعادة نسج وطنٍ جديد، إن توافرت الإرادة والأدوات.

نجح النظام السابق في جعل السوريين يخشون الفوضى أكثر مما يخشون الاستبداد، لكن التجربة بعد سقوطه أثبتت أنّ الفوضى ليست قدراً محتوماً، بل نتيجة لعدم تفعيل القانون والمشاركة في البناء السياسي والمشروع الوطني. واليوم، إذ يعيش السوريون هذا المخاض العسير، تبقى مسؤوليتهم الكبرى أن يعيدوا الثقة إلى أنفسهم قبل أن يطالبوا العالم بإعادة الأمن إليهم.

فالأمان ليس هبة تُمنح من حاكم، ولا منّة تأتي من قوة مسيطرة. الأمان يُصنع حين يتفق الناس على أن دماءهم أغلى من أي خلاف، وأنّ الوطن أكبر من أي زعيم. وإلى أن يتحقق ذلك، سيظل السؤال مفتوحاً: من يعيد للسوريين طمأنينتهم ووحدتهم في مواجهة مصير واحد.