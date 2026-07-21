الأمم المتحدة حَكَماً في السويداء

أن تكون من أبناء السويداء، وفقدتَ عزيزاً أو قريباً أو أياً من أهلك وصحبك، أو احترق لك زرعٌ أو بيتٌ أو مكتبة، فبديهيٌّ أن ينطبع منظورُك إلى الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة قبل عام بانفعالٍ ما، وبموقفٍ يعتصم بروايةٍ واحدة، من دون اكتراثٍ بأي تفاصيل قد تُسعف في إحاطةٍ أوضح للذي وقع. وأن تكون على مسافة شخصية من تلك الوقائع المؤسفة، لك في المبتدأ والمنتهى أن تتسلح بالفكرة الصحيحة، أن الدولة مسؤولة عن كل ما على أرضها، فحادثُ سير يسبِّب إزهاق أرواح ليس غيرها مسؤولة عنه إذا كانت الطريق غير مؤهلة ومن أسباب الحادث. ولكن هذا لا يعني التسليم بمنطقٍ مسبق، والاستسلام لمرويةٍ واحدةٍ وحيدة، أن السلطة قاتلة، وافتعلت الأزمة في المحافظة التي كان أهلوها من الثائرين على نظام الأسد، ولا شيء غير هذا الكلام يُجاز سماعُه أو الحديث فيه. علماً أن المراقب عن بعد، وعن قرب، يرى ما وقع، وهو مدان أيّاً كانت مساحات المسؤولية على هؤلاء أو أولئك، شارك الجميع في الأخطاء والخطايا في غضونه، وأن أحداً لم يستطع السيطرة على الموقف، فارتكب ما ارتكب من فظاعات. ولا يزال صاحب هذه السطور يراه صنيعاً استثنائيّاً، وبالغ الإيجابية، أن السلطة رحّبت بتقرير بعثةٍ تتبع الأمم المتحدة تقصّت الحقائق في السويداء، وجاء فيه أن عناصر في السلطة ارتكبت ما ترتقي إلى وصفها جرائم حرب، بل نشرت مضامين ذلك التقرير المثير في وسائل الإعلام الحكومية الرسمية. كما أنها تبنّت تقرير لجنة تقصي حقائق شكلتها لم يبارك أفعالها، بل حمّلها مسؤولية في غير أمر. وقد بدأت، قبل أسابيع، محاكمات متورّطين في الأحداث، غير أن المتمترسين وراء خنادق اصطفاف مكابرة لا تُنصت إلا لما تردّده، ولا تتكرّم بالهبوط من علياء قداسة منطوقها الذي يبدو كأنه من وحي إلهي، فلا تحفل بهذا كله، وتُدرجه ضمن أعمالٍ مسرحيةٍ ديكوريةٍ تسلكها السلطة في كل شأن، فهذه السلطة، في الأصل وفي المبتدأ والخبر، منقطعةٌ لإقصاء غيرها، ولمزاولة القتل في السويداء وغيرها، وتحمي مرتكبي الجرائم في صفوفها، وتزاول المسرحة والكذب والضحك على الذقون، ولا تصنع شيئاً آخر غير أفعال شائنة.

ولمّا أجاز بعضٌ غير قليل أن يعتصم بهذا الموقف، فينغلق النقاش معه، يجوز أن يُدعى هنا إلى أن يُقرأ جيداً تقرير الأمم المتحدة بخصوص ما جرى في السويداء، وقد أعلنته في مارس/ آذار الماضي، وهو لا يبرّئ السلطة، غير أنه لا يغفل عن انتهاكات آخرين ومسؤولياتهم في اقتراف جرائم نهب وقتل واستباحة واعتداءات. وأظنّ أن أهل التداول في الشأن العام في سورية مطالبون باحترام مؤسّسات الأمم المتحدة وبعثاتها وجهودها، وهي التي أصدرت تقارير غاية في الأهمية والموثوقية والمصداقية في غضون حرب الإبادة في غزّة، وسمّت جرائم إسرائيل بما تستحقّه من نعوت. وهذا بيان للجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سورية (هذا اسمها)، نشرته يوم الجمعة الماضي، يرحّب بالمحاكمات التي بدأت السلطات السورية إجراءَها في أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء (والساحل). ويدعو الجماعات المسلّحة في المحافظة إلى الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسّفاً، واحترام الحقوق الأساسية لجميع المدنيين، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأقرّت اللجنة بإحراز الحكومة السورية تقدّماً في تنفيذ توصيات سابقة للجنة نفسها، لكنها ذكرت، في الوقت نفسه، أن المدنيين في السويداء "لا يزالون في حالة من الانتظار"، ما يشير إلى استمرار الحاجة إلى اتخاذ خطواتٍ إضافيةٍ في ملف العدالة والمسؤولية.

مؤدّى القول هنا أن جسامة الكارثة الدموية والاجتماعية في السويداء لا يُجاز النظر إليها بعينٍ عوراء، وأن الأمم المتحدة لا تتبع الرئيس أحمد الشرع ولا يقبض موظفوها رواتبهم من مراجع مسلحة أو زعاماتٍ في المحافظة السورية الجنوبية. يحسُن أن يُنظر إلى تقاريرها بتقدير كثير، والأخذ بما توصي به وتطالب به، ما دام أن ثمّة حاجة قصوى إلى أصوات محايدة ومحترمة، في غضون الجلبة السورية التي تشوّش ولا تجدي، وغالب الظن أن الهيئة الأممية من بالغ النفع والفائدة أن ينصَت إليها، بل أن تكون حَكماً في مخاصمات سوريةٍ حادّة ومغلقة بشأن الذي جرى في السويداء... وفي غير السويداء.