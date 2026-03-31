إنّهم يغتالون المخيّلة

تبدع الصدمات المتتاليات المتسارعات وتمعن في إسقاطنا وسط التيه: الفلتان الأمنيّ الداميّ، الجوع يستشري، وخطاب الكراهية يستفحل، الشفافيّة منافقة، القانون المختفي، استباحة الأمكنة، والتاريخ والذاكرة، والمسكوت عنه يجلجل بالفضائح. ثمّة أيضاً ما يحدث لا يقلّ كارثيّة ومسكوت عنه، بل مرضيّ ومطلوب. أقصد قتل خيال الطفل وتخييله. هل يدري القتلة الجهلة أنّهم بذلك يسدّون الباب أمام السؤال والفضول المعرفي وغواية الاكتشاف، أي ما أوصل البشريّة إلى معرفة الإنسان، واكتشاف كوكبه الأزرق، والكون بمجرّاته، وإلى انفتاح أبواب الابتكار والإبداع على مصاريعها. السؤال من أوصل الفينيقيّين مخترعي السفن وروّاد الملاحة إلى أقاصيّ الأرض، والبشريّة لتوحيد الإله، ولاختراع الهاتف والطائرة والكمبيوتر، ولن يتوقّف عند الذكاء الصناعي. وتبعاً للموروث الدينيّ الذي يقضي بأنّ الإنسان هو خليفة الله على الأرض، أرى أنّ هذا الخليفة باعتماده السؤال أسّ الوجود، والتطوّر الحضاريّ العظيم، إنّما يعلن عن جدارته بأن يكون خليفة الإله بامتياز. وليس عبثاً أن نلقى في صحائف أديان البشريّة برمّتها؛ الأرضيّة والسماويّة، تمجيداً للعلماء والمفكّرين والعارفين عامّة، من دون أيّ تخصيص لأولياء الدين بينهم. ولا أذكر الآن من القائل من البحّاثة أو المفكّرين الغربيّين، بما معناه: إنّ كلّاً من المجتمعات تصوّر الله تبعاً لمقدراتها العقليّة.

منذ أيّام، انتشر فيديو ليافع (13 سنة) من إدلب، عبره يعترف بارتكابه خطأ فادحاً، يعتذر ويبدي ندمه، ويعلن توبته عن تكرار جريرته. وجرم هذا الصغير أنّه حكى عن إحدى ذكريات صغره، فقد كان يظنّ أن صوت الرعد ينجم جرّاء عراك يحدث بين الله والشيطان. يا لبذخ هذه المخيّلة الصغيرة. تذكّر بأسئلة الإنسان الأوّل، تلك التي انبنى عليها التطوّر البشريّ.

اتّفق على أنّ الوعي بأهمّيّة الخيال يشترط بيئة أسرويّة وتربويّة منفتحة مرنة ومتسامحة. فكيف انبثقت لمخيّلة هذا الطفل، كزهرة لوتس، في بيئة تقفل باب العقل بمفتاح التشدّد الدينيّ القاتل؟ لعلّ الطفل حظي بحضن جدّة مترع بالحكايات. غير أنّه لم يكن يدرك أنّ التخييل حرام، وارتكابه جرم يستدعي العقوبة. يُسجن الطفل لسبعة أيّام، كما أعلن، من دون تصريح إن كان تعرّض لعنف لفظيّ أو جسديّ، ليخرج بعدها على الملأ، مصوّراً في فيديو، ويعلن توبته عن تشويه الذات الإلهيّة، ليكون عبرة لمن يعتبر أو من لا يعتبر من الأطفال. فهل يدري أولئك الشيوخ وسادتهم، ماذا يعني ردع الطفل عن التخييل؟ هل يدرون أنّهم يغتالون المخيّلة؟ إضافة إلى إهمالهم السافر لحقّ كافّة أطياف المجتمع في التعلّم والتعليم. ألم تفاجئنا سابقاً، وتخيفنا، معرفتنا بأنّ أغلب المقاتلين وأصحاب الفزعات الدمويّة أمّيّون، ومثلهم عناصر من الأمن العام المنتشرين على الحواجز؛ هؤلاء من بين ضحايا حربنا المديدة. وأنّ عديداً من المسؤولين الكبار والصغار لا يحملون شهادة علميّة عليا أو حتّى متوسّطة، ولا يجيدون اللغة العربيّة. فالمعروف عن أيّ كان ممّن تتلمذوا فعلاً على قراءة القرآن الكريم. وإن كان الشيوخ المتغلغلون في الدوائر والمؤسسات الرسميّة إدارة أو إشرافاً، يجيدون القراءة، فماذا يقرأون؟ وما مدى ثقافتهم ومعارفهم العامّة؟ والأخطر بينهم، من يدير شؤون التربية والتعليم في مختلف المحافظات حيث لكلّ منها مدير شؤونها المتفرّد بقراراته وفتاويه العجيبة؟ أيدرك التربويّون الجدد خطورة دور الخيال في حياة الطفل، وفي تنمية مقدراته على الابتكار والإبداع والتجديد، فلا يتشرّب كلّ ما يُعرض عليه. ألا تشير تجربة اغتيال المخيّلة الطفليّة إلى المستقبل العقيم لهذه البلاد الغنيمة؟