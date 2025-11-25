إعلام متواضع لكن الحرّيات كبيرة

منذ سقوط النظام السابق قبل نحو عام، دخلت سورية مرحلة سياسية جديدة على مختلف الأصعدة، كان الإعلام من أبرز ميادين التحوّل فيها. فعلى الرغم من التوقّعات بأن يشهد المشهد الإعلامي انفجاراً في التنوّع وولادة مؤسّسات رسمية جديدة تعبّر عن التغيير الكبير في البلاد، جاء الواقع على نحو مختلف تماماً، أو لنقل أكثر حذراً ورويّة. فحين يُذكر اليوم مصطلح "الإعلام الحكومي" في سورية، يتبادر إلى الذهن مباشرة اسم واحد فقط: قناة "الإخبارية" الرسمية الحكومية. والأكثر تحديداً، برنامج "على الطاولة" الذي يقدّمه الزميل معاذ محارب، والذي أصبح رمزاً شبه وحيد للحضور الإعلامي الرسمي في البلاد.

لقد تحوّلت "الإخبارية"، في غياب منافسين حكوميين أو منصّات موازية، إلى الواجهة الإعلامية الرسمية الأساسية للدولة، بل إلى نافذتها الوحيدة تقريباً. فخلال عام على التغيير السياسي، لم تظهر قنوات جديدة مملوكة للحكومة، ولم تبرُز صحف رسمية ذات ثقل نوعي، ولم يلمع اسم صحافي أو كاتب رفيع في هذا الإطار. ولم يُسجّل أن مؤسّسات الإعلام الحكومي الجديدة استقطبت أسماء مرموقة من الوسط الصحافي السوري، أو أن صحافيين معروفين قدّموا فيها أعمالاً وتحقيقات تُحدث أثراً وحضوراً حقيقياً في الرأي العام.

يطرح هذا الغياب أسئلة جدّية: ما الذي حققه الإعلام الحكومي خلال العام الأول من التغيير؟ ولماذا ظهر المشهد بهذا القدر من الأحادية، رغم الفرصة التاريخية لإعادة بناء مؤسّسة إعلامية وطنية حديثة تعبّر عن سورية الجديدة؟

قد يكون جزءٌ من الإجابة متعلقاً بالمرحلة الانتقالية نفسها، وبأولويات السلطة الجديدة التي ركّزت على تثبيت الأمن وإعادة بناء المؤسسات الأساسية، تاركةً ملف الإعلام إلى مرحلة لاحقة. وقد يكون السبب ضعف الإمكانات المالية، وقد يكون أيضاً في الإرث الثقيل الذي ورثته البلاد من عقود السيطرة الأمنية على الإعلام، حيث تحتاج عملية بناء إعلام حر ومهني إلى وقت طويل وثقافة مختلفة تماماً عن التي سادت سابقاً.

المفارقة اللافتة أن هذا الضعف المؤسّسي لا يُلغي حقيقة أخرى بالغة الأهمية، أن سورية اليوم تعيش أوسع هامش من الحرّيات الإعلامية منذ الخمسينيات. فعلى الرغم من محدودية الإعلام الحكومي، يعرف المشهد الإعلامي العام، داخل المؤسّسات الإعلامية الرسمية وخارجها، انفراجاً غير مسبوق. تنتشر المنابر الخاصة والمستقلة ومكاتب وسائل الإعلام المختلفة، وتُطرح الآراء السياسية والفكرية على نطاق واسع، وتناقش القضايا الداخلية بجرأة لم تعرفها البلاد منذ سبعة عقود. لم يعد الصحافي يعيش تحت ظل الرقيب الأمني، ولم تعد الكتابة في الشأن العام فعلاً محفوفاً بالخطر، كما كان في العقود السابقة.

بمعنى آخر، لم يتطوّر الإعلام الحكومي بالسرعة المتوقّعة، لكنه أيضاً لم يعد يحتكر الفضاء العام كما في السابق، بل بات واحداً من أطراف عديدة في ساحة إعلامية أكثر حريةً وانفتاحاً. وربما يكون هذا التراجع النسبي دوراً محسوباً ومقصوداً أو مؤقتاً، تمهيداً لبناء مؤسسة إعلامية أكثر مهنية لاحقاً، أو ربما هو انعكاس لمرحلة ما زالت البلاد فيها تتلمّس طريقها نحو نموذج جديد للدولة.

ما هو مؤكد أن سورية ما بعد النظام السابق دخلت مرحلة حرية إعلامية حقيقية، وأن التحدّي اليوم تحويل هذه الحرية إلى عمل مؤسّسي رصين، يعتمد على خبرات وكفاءات مشهود لها، لا أن تبقى ظاهرة مشتتة بلا إطار جامع أو استراتيجية واضحة، وبدون أسماء لامعة ومعروفة لصحافيين سوريين. بذلك فقط يمكن للإعلام الحكومي أن يواكب التغيير الكبير الذي تشهده البلاد، وأن يتحوّل من حضور باهت إلى منصة فاعلة في سورية الجديدة.