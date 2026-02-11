إعادة تجميع البلاد... توحيد النفوس عقبة أمام توحيد الجغرافيا

في لحظة سوريّة شديدة التعقيد تاريخياً وسياسياً، تحاول الحكومة السورية المؤقتة اليوم أن تعيد جمع ما تبقى من الجغرافيا السورية، بالقوة العسكرية المباشرة أو عبر تفاهمات سياسية وأمنية، في سباق واضح مع الزمن. غير أن هذا الجهد، على أهميته الظاهرية، يتجاهل أو يقلل من شأن المعضلة الأعمق والأخطر: النفوس السورية الممزّقة، والوعي الجمعي الذي أُنهك بفعل سنوات طويلة من العنف، والخوف، والخيانة المتبادلة، وانعدام الثقة. فالوطن لا يُبنى بالسيطرة على الأرض وحدها، بل بقدرة أبنائه على الشعور بأنهم ينتمون إلى مصير مشترك، وأن اختلافاتهم ليست سبباً للإلغاء أو الإبادة.

لقد خلّفت الحرب السورية، الممتدة لأكثر من عقد، دماراً يتجاوز الحجر والبنى التحتية ليطاول البنية النفسية والاجتماعية للمجتمع السوري. لم تعد الانقسامات محصورة في المجال السياسي بين مؤيد ومعارض، بل تحولت إلى انقسامات عميقة على أسس مذهبية وعرقية ومناطقية، غذّتها لغة التحريض والتعبئة، ورسّختها مجازر وجرائم. ومع كل محطة دموية جديدة، تتكرس القناعة لدى شرائح واسعة من السوريين بأن "الآخر" السوري ليس شريكاً في الوطن، بل خطر وجودي يجب الحذر منه أو القضاء عليه.

المصالحة الحقيقية تعني كسر منطق الشيطنة الجماعية، وبناء سردية وطنية جديدة تقوم على الشراكة في الخسارة، لا على منطق المنتصر والمهزوم

أخطر ما تواجهه سورية اليوم لا يتمثل فقط في تعدّد القوى المسلحة أو تفتت القرار السيادي، بل في الانهيار العميق للثقة بين السوريين أنفسهم. هذه الثقة التي دُمّرت بشكل منهجي، عبر سنوات من القمع، والاعتقال، والقتل، والتهجير، وعبر خطاب سياسي وإعلامي استثمر في الخوف، واستدعى الهويات الفرعية بوصفها أدوات تعبئة وتحريض. حين تُدان جماعة كاملة بجريرة أفراد، أو تُشيطن منطقة بأكملها بسبب موقف سياسي أو اصطفاف عسكري، فإن النتيجة الطبيعية هي تعميم الكراهية وتحويل الدولة، أي دولة، من إطار جامع إلى طرف في الصراع الأهلي، وهذا ما ترسخ فعلياً بعد أشهر قليلة من التحرير.

من هنا، يصبح الحديث عن توحيد سورية بالجغرافيا قبل توحيدها بالمعنى الإنساني والمجتمعي حديثاً قاصراً وخطيراً في آن واحد. فالتجارب التاريخية في المنطقة والعالم تُظهر بوضوح أن الوحدة التي تُفرض بالقوة، دون مصالحة حقيقية، تبقى وحدة هشة وقابلة للانفجار. لا يمكن بناء دولة مستقرة فوق ركام ذاكرة جماعية مثقلة بالدم دون معالجة شجاعة وعادلة لهذا الإرث الثقيل. فالجغرافيا يمكن إخضاعها مؤقتاً، أما النفوس فلا تُخضع إلا بالعدالة والاعتراف والإنصاف.

التصالح السوري – السوري ليس ترفاً فكرياً ولا شعاراً أخلاقياً للاستهلاك الإعلامي، بل ضرورة وجودية لبقاء سورية نفسها. وهو لا يعني الدعوة إلى النسيان أو العفو المجاني عن الجرائم، ولا القفز فوق آلام الضحايا باسم "المصلحة الوطنية"، بل يعني الاعتراف المتبادل بالألم، والإقرار بأن كل السوريين، على اختلاف مواقعهم وانتماءاتهم، كانوا ضحايا، وإن تفاوتت درجات المعاناة وأشكالها.

المصالحة الحقيقية تعني كسر منطق الشيطنة الجماعية، وبناء سردية وطنية جديدة تقوم على الشراكة في الخسارة، لا على منطق المنتصر والمهزوم. وتبدأ الخطوة الأولى في هذا المسار من اللغة السياسية والإعلامية. على الحكومة السورية المؤقتة، إن أرادت أن تلعب دوراً جامعاً، أن تتخلى بوضوح عن خطاب التخوين والتعميم، وأن تُدين أي انتهاك بحق المدنيين، بغض النظر عن هوية الضحية أو الجهة المرتكبة. فالعدالة الانتقائية ليست عدالة، والصمت عن المجازر أو تبريرها بذريعة الضرورات الأمنية لا يُفقد الحكومة صدقيتها فحسب، بل يراكم شعوراً بالظلم يتحوّل لاحقاً إلى عنف مضاد.

توحيد النفوس السورية هو التحدّي الأصعب، لكنه التحدّي الوحيد القادر على إنقاذ سورية من دورة العنف المتكرّرة.

تتمثل الخطوة الثانية في الاعتراف الصريح بالتعددية السورية بوصفها حقيقة تاريخية واجتماعية لا يمكن تجاوزها أو إنكارها. سورية لم تكن يوماً دولة ذات لون واحد، ولن تكون كذلك مستقبلاً. تجاهل الهواجس الكردية، أو مخاوف الأقليات الدينية والمذهبية، أو آلام البيئات التي دفعت أثماناً مضاعفة، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانغلاق والانفصال النفسي. المطلوب خطاب سياسي يطمئن الجميع، ويؤسس لفكرة المواطنة المتساوية، إذ تكون الحقوق مقدّمة على الولاءات، والانتماء الوطني أعلى من أي انتماء فرعي.

الخطوة الثالثة، إطلاق مسار حقيقي للعدالة الانتقالية، ولو بحده الأدنى في المرحلة الراهنة. ليس المطلوب محاكمات شاملة وفورية في واقع هش، لكن المطلوب على الأقل إنشاء آليات مستقلة لتقصي الحقائق، وتوثيق الانتهاكات من جميع الأطراف، والاعتراف الرسمي بما جرى، وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً. فالعدالة قد تتأخر، لكنها لا يجوز أن تُلغى أو تُنكر، لأن إنكارها هو الوصفة الأكيدة لاستمرار العنف.

إسعافياً، تحتاج الحكومة السورية خطوات عاجلة تعيد بناء الحد الأدنى من الثقة، مثل الإفراج عن المعتقلين على خلفيات سياسية أو رأي، ووقف الاعتقالات التعسفية، وضمان حرية التعبير والإعلام، وفتح المجال أمام نقاش عام حقيقي دون تخوين أو تهديد. فالمجتمع الذي يُمنع من الكلام إما ينفجر عنفاً أو ينكفئ يائساً، وفي الحالتين تخسر الدولة والمجتمع معاً.

ولا يمكن إغفال الدور الجوهري للمجتمع المدني، والنخب الثقافية والدينية، في هذا المسار. على الحكومة أن تتيح المجال أمام مبادرات حوار محلية، ومجالس مصالحة مجتمعية، يقودها سوريون من مختلف الانتماءات، بعيداً عن الوصاية الأمنية أو الإملاءات السياسية. فالمصالحة التي تُفرض من الأعلى، من دون مشاركة حقيقية من القاعدة الاجتماعية، تتحول إلى هدنة مؤقتة لا سلاماً دائماً.

ختاماً، توحيد النفوس السورية هو التحدّي الأصعب، لكنه التحدّي الوحيد القادر على إنقاذ سورية من دورة العنف المتكرّرة. الجغرافيا يمكن السيطرة عليها بالقوة، لكن القلوب لا تُفتح إلا بالعدالة والصدق والشجاعة الأخلاقية.