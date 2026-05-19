إسماعيل الرفاعي: سقوط النظام أعاد إيماننا بقدرتنا على التغيير

إسماعيل الرفاعي من جيل الحركة التشكيلية السورية الجديدة التي قدّمت إضافات على مستويي الشكل والمضمون، وهو روائي وشاعر. وقد نظم في الشهر الماضي (إبريل/ نيسان) معرضاً جديداً في الشارقة ضم أعمالاً من آخر إنتاجه. ... يحاوره "سورية الجديدة" للوقوف على جديد أعماله ورؤيته إلى الفن في بلاده التي أنهكتها الحرب طوال 14 عاماً، قبل سقوط نظام الأسد.

* لديك معرض جديد في فضاء مركز أسوار للفنون في الشارقة.. هل تحدّثنا قليلاً عن الأعمال، بتقديم فكرة عن الثيمات الأساسية: الميناء والمراكب والرحلة البصرية والذاتية، بالإضافة للتجريب الجديد والتقنيات الفنية، وما هي صلة المعرض بالبيئة المحلية، تشكيلياً وإنسانياً، والعلاقة مع رصيدك الذاتي السوري، وخصوصاً العلاقة مع مسقط رأسك منطقة الفرات في سورية؟

يقام المعرض تحت عنوان "مراكب"، ويضم حوالي 18 عملاً، نُفذّت بألوان الأكريليك على القماش. لعلّها تمثّل مقاربة تشكيلية لثيمة المراكب، غير أنها لا تأتي محاكاة لشكل المركب الخارجي، إنما تتناوله بصياغات جمالية مبتكرة كلياً، ترصد الدلالات التي يمكن أن يمثلها مفهوم "المركب" بحد ذاته... والتي تنطلق من معاينة بنيته الشكلانية وصولاً إلى تجسيد مكوّناته الجوهرية، وتعبيراته المجازية. وبالتالي، كانت التجربة بمثابة انزياح في شكل الصورة لصالح قوتها الدلالية، ذلك أنها تجسّد اقتراحات بصرية اتصفت بالبحث والتجريب، مثلما اتسمت بالجدة والمغايرة.

ويحمل "المركب" في حدّ ذاته دلالات كثيرة يمكن الاستغراق بتأمّلها وإيجاد الروابط العميقة معها، سواء على المستوى الشخصي أو اليومي أو الميثولوجي.. مثل إشارة دالة لبدء مغامرة الكشف والاكتشاف، والمركب كان سبيل النجاة لأول الخليقة، والحد الفاصل بين التخوم كلّها.. بين البرّ والبحر، بين الحلم والمخيلة، بين الظاهر والمتواري.. وبالتالي يمكن أن يتيح للرسام الاشتغال على المفاهيم التي يتضمّنها بالأصل. والأكثر أهمية هنا هو في الكيفية التي يتم الاشتغال بها على هذا الموضوع.. وفي القدرة على تحرير مكوناته وإطلاق سراح المخيّلة، والاستسلام للفيض الجمالي الذي ينبعث من العمل الفني، ليس بوصفه صورة ساكنة، إنما بوصفه طاقة روحية تفيض بضوئها في الأرجاء كلّها.

ولا شك أنّ ثيمة المركب ترتبط بشكل وثيق بالهوية البصرية للشارقة التي أعيش فيها منذ حوالي ربع قرن، لكن الأهم بالنسبة لي إن كان المتلقّي يستطيع أن يشعر بإيقاع المدينة ونبضها الحيوي بالنظر إلى اللوحة أو حتى إلى جزء من اللوحة.. بعض الحضور استشعروا ذلك النبض. وآخرون استغرقوا بالنظر إلى دواخلهم أكثر. فالمركب قادهم صوب أنفسهم. عبر بعضهم إلى أمكنة أخرى وجابوا عوالم أخرى. كنت والمراكب كلها في ترحال دائم بين العالمين الخارجي والداخلي. وفي أحيان كثيرة كنت أستشعر المراكب نفسها تطوف بين ضفتي الفرات الذي كانت مياهه ذاتها تومض أسفل جوقة المراكب وهي ترتج في غضونها.

الحركة الفنية في سورية حافلة بالتجارب الإبداعية الفارقة والملهمة. فملامح الفن السوري الراهن تنطوي على خصوصية كبيرة، وحالات بارزة أغنت وتغني على الدوام المشهد الفني في العالم العربي

* أنت من جيل جديد في الحركة التشكيلية السورية. إلى أي مدىً لا تزال لك صلة بها، وهل تركت تأثيراتٍ على أعمالك؟

لا أعتقد أن الفنان يستطيع أن يبرح الأرض التي ولد فيها، ولعلها تمثل الصلة الأكثر ارتباطاً بينه وبين الحياة نفسها، ولا شك أن الكثير من مكوّناته الجمالية ومخزونه البصري والمعرفي وإمكاناته التخييلية يستمدها من تلك الأرض. سورية هذا كله بالنسبة لي وأكثر، وربما أستطيع القول إن ثمّة في كل عمل شيئاً ما لسورية، وفي كل نص أو رواية أو قصيدة كتبتها كان مسرحها في الغالب أرض سورية الحبيبة. بعد الثورة، أقمت معرضاً عنوانه "أساطير يومية". كان بمثابة شهادة جمالية على الروح العظيمة والأساطير اليومية التي قام بها شعبنا العظيم، ومنذ ذلك الوقت وتلك الثيمات تأتي وتغيب بين وقت وآخر، غير أن سورية بكل ما تعنيه، هي حاضرة دائماً في كياني كله.. ولعل غيابي عنها كل هذه السنين جعلني أفهمها بطريقة أكثر، وجعل كل ما يمت لذاكرة الحنين يتحول إلى مشروع إبداعي مستمر ومتواصل، يتخطى بالنسبة لي بعده الشخصي، إلى بعد إنساني شامل، وبعده المحلي إلى بعد كوني أكثر رحابة واتساعاً.

* كيف ترى حال الحركة التشكيلية السورية اليوم، من الفنانين والفنانات السوريين الذين تستهويك أعمالهم؟

الحركة الفنية في سورية حافلة بالتجارب الإبداعية الفارقة والملهمة. وببساطة، أستطيع القول إن ملامح الفن السوري الراهن تنطوي على خصوصية كبيرة، وحالات بارزة أغنت وتغني على الدوام المشهد الفني في العالم العربي، والعالم. وربما نجد أيضاً حالات إبداعية كثيرة واعدة واكبت التحوّلات الحادّة التي مرّت بها سورية في صراعها ضد الدكتاتوريات والطغيان، حيث رأينا وسنرى أعمالاً إبداعية كثيرة جسّدت تلك الملاحم التي قام بها السوريون، من دون الوقوع في مطبّ المباشرة أو التقريرية أو المحاكاة.. ومن دون أن يخلو الأمر بالطبع من التجارب التي بقيت تراوح في مكانها على المستوى الإبداعي، حالنا حال أي مكان آخر في العالم.

* أنت تشكيلي مجرّب، تنقلت بين الأشكال، هل تتحدث لنا عن هذه التجربة، على المستويين الفني التعبيري، والوجداني الثقافي والفكري؟

نعم، دائماً ثمة دوافع تدفعني للبحث عن أنماط جديدة للتعبير، بعض تلك الدوافع كنت أعي أسبابها بوضوح، فيما ظلّ بعضها الآخر عصياً على الفهم. وفي كل الأحوال تتحول تلك الدوافع إلى هاجس مضنٍ من البحث عن صيغة جمالية جديدة. وأستطيع الوقوف عند بعض تلك التحولات بدءاً من مغادرة التجريد في العام 2005 والتوجه نحو التشخيص عند رحيل والدتي، ثم الاتجاه نحو رسم الثنائيات والعوالم الأسطورية المشفوعة باللون الأزرق حوالي العام 2009، إلى مغادرة الألوان في غضون العام 2011 بعد مجازر النظام السوري البائد ضد أهلنا في سورية، ومن ثم التحول إلى رسم سلسلة المسيح في العام 2015، ورسم سلسلة "شجرة بيت الشامسي" بعد ذلك، ثم الاشتغال على ثيمة المراكب والعودة التدريجية للألوان في بعض الأعمال، وأخيراً الاشتغال على مشروع الطريق، ورصد العناصر الحميمة التي تحيط بنا، وإعادة الاعتبار إليها، بعد أن أصبحت غير مرئية، وتحول الإسفلت والرموز التي يحتوي عليها إلى عنصر جمالي أساسي في بناء اللوحة، والذي من الممكن أن يشكل إضافة جديدة للنتاج البصري المكرّس.. ثمة سيرة متواصلة من التحوّلات، التي أتعامل معها بوصفها إشارات دلالية على تلك السيرورة، ومحطات فارقة في البحث والاكتشاف والتعرف إلى مكنوناتنا الداخلية وقدرتنا على الخلق.

"البعد الفائق" هو البعد الذي يكونه الفنان في غضون عملية الإبداع، وهذا البعد الذي أتمنى على الدوام التواشج معه

* ترسم وتكتب الشعر والرواية والنصوص المفتوحة والشذرات. ما الصلة بين أشكال التعبير؟

ربما تكون الصلة الكائن الذي يقوم بعملية الإنتاج والخلق، وعلاقته مع الحياة وفق آليات تعبير متعدّدة.. إنها استجابات تحدُث من تلقاء نفسها وتمتلك مكوناتها ومقوماتها الخاصة. ولعلني أتعرّف عبر الإنتاج الفني إلى الأبعاد الجوانية التي تمور في داخلي، مثلما أتعرّف أيضاً إلى العالم الذي أحاول التعبير عنه.. ثمّة طاقة متجدّدة ومستعرة.. تتجلى في كل مرة بالصيغة التي تتخيّرها.. أحياناً تأتي على شكل نص، أو قصيدة، أو لوحة.. وأحياناً تدخل في حالة كمون.. وفي الحالتين، أحاول أن أكون حاضراً في مقام الخلق والتلقي، حين يبدأ الفيض الإبداعي.. وثمة بعد أسمّيه "البعد الفائق"، وهو البعد الذي يكونه الفنان في غضون عملية الإبداع، وهذا البعد الذي أتمنى على الدوام التواشج معه، والبقاء على أهبة الإبداع على الصيغة التي يتجلى بها.

* هل يشعر الفنان التشكيلي، مثل الشاعر، بأن الجمهور لم يعد مشدوداً إلى عمله، أم أن اللوحة لا تزال محل اهتمام؟

أعتقد أن اللوحة لا تزال محطّ اهتمام المتلقي، بل ربما نعيش اليوم في عصر المرئيات بامتياز، حيث تهيمن السرديات البصرية وتخترق وعي الإنسان أينما كان.

اللوحة أو الكلمة أو الصورة لا يمكن لها، بأي شكل، أن تعكس الحقيقة الكاملة لما في بلادنا طوال 14 عاما، مهما كانت محمّلة بطاقة تعبيرية كبيرة

* هل زرت سورية بعد سقوط نظام الأسد، وما تأثير الحدث عليك فناناً تشكيلياً؟

لم يتسنّ لي زيارة سورية بعد، وأخطّط لذلك قريباً. أما تأثير سقوط نظام الأسد فهو أكبر من أن تحيط به الكلمات.. لقد استعدنا الإيمان بالحياة والإيمان بأنفسنا وقدرتنا على التغيير، والحلم، والفرح، والحياة.. إنه انتصار للكائن على آلة التوحش، وللقصيدة على المقصلة، وللحياة على أشد أنواع الموت ظلاماً وقهراً.. لقد استعدنا سورية، واستعدنا معها الكون كله.

* هل عبر الفن التشكيلي السوري خلال 14 عاماً عن حقيقة المجزرة السورية التي كانت متواصلة، وفي كلا الإجابتين، كيف؟

لا أعتقد أن الفن، مهما بلغت تجليّاته، قادر على الإحاطة بحجم الأهوال التي قاساها شعبنا العظيم في الأعوام الـ14، فاللوحة أو الكلمة أو الصورة لا يمكن لها، بأي شكل، أن تعكس الحقيقة الكاملة لما حدث، مهما كانت محمّلة بطاقة تعبيرية كبيرة، أو امتلكت من الصدق والموهبة، فالمأساة التي تعرّض لها شعبنا أكبر من أي محاكاة إبداعية أو فنية؛ غير أنه ثمة أيضاً تجارب فنية عديدة حاولت أن ترصد إبداعيّاً ما كان يحدث في تلك الفترة الدامية، وأن تجسّد عبر نتاجها الأسطورة التي جسدها الشعب السوري بتضحياته الجسام في ثورته العظيمة، وهو يجابه واحداً من أكثر الأنظمة طغياناً وإجراماً في التاريخ.. هكذا حاولنا أن نقارب ما كان يحدث، بفرشاة تقطر دماً، وخطوط تنحاز للضوء الذي كنا نؤمن أنه لا بدّ أن يبزغ في فجر الحرية.

* بعد معرضك الموسوم "مراكب" هل ثمّة مشاريع جديدة في الرسم والكتابة؟

على صعيد الرسم، هناك مشروع جديد بعنوان "الطريق"، بدأت الاشتغال عليه في مطلع 2025، وأنجزت ضمنه مجموعة كبيرة من الأعمال الورقية واللوحات.. كانت اللحظة التي بدأت فيها العمل على هذه المجموعة لحظة فارقة في حياتي، فالفن كان بالنسبة لي على الدوام السبيل الأكيد للخلاص والنجاة.. فبطريقة ما أصبح الطريق الذي كنا نراه أمراً مسلّماً، موضوعاًَ متواشجاً مع الأسئلة اليومية والحميمية، وصولاً إلى الأسئلة الكبرى والكونية، فمن اليومي والعابر والمرئي، إلى الكشف والتجلي والمغامرة البصرية.. هكذا تحول مشهد المنظر الطبيعي إلى مشهد حافل بقوة الكون والحياة، وتحوّل إسفلت الشارع بما يحمله من إشارات ورموز.. إلى قيمة جمالية لا يمكن استنفادها.. كأنّ الكثبان البعيدة كانت تهيل في الحدقات الفارغة، تبرَها المشرّب بالحمرة.. وكأنّ الأحراج التي كانت ترنو إلى الإسفلت، تهمس للعابرين التائقين إلى أنفسهم بأسرار الحياة.. أو هكذا أحب أن أرى الأمر.

على صعيد الكتابة، ثمة رواية جديدة أعمل عليها، وهي بعنوان مبدئي: "كلبة السيد اللواء الركن"، تنتمي إلى مناخات مختلفة عن رواية "نقوش على خشب الصليب" التي أصدرتها في العام الفائت. على كلّ حال، يبقى الرهان الحقيقي على الفن والكتابة، لأنني اختبرت عملياً وجسدياً معنى أن يكون الفن هو المنجاة.

نبذة:

ينحاز الفنان إسماعيل الرفاعي في مشروعه الإبداعي إلى عالم الإنسان الداخلي، بوصفه الفضاء البدئي الذي يسبق التخلق والمكان الأولي لانبثاق الأشكال المتجددة، فاللوحة وفق ما يراها ليست محاكاة للمرئي، بقدر ما هي تكشّف للمجهول والمتواري. إنها المكان البكر الذي تتجلى فيه صورة الأرواح لا هيئة الأشكال، وتتداخل فيه المكابدات الفردية مع جذرها الكوني.

تشكيلي وشاعر وروائي من مواليد سورية عام 1967، يشغل حالياً منصب استشاري التحرير والمحتوى العربي في مؤسسة الشارقة للفنون. حاصل على بكالوريوس فنون جميلة، جامعة دمشق. عرضت أعماله على نطاق واسع على الصعيدين المحلي والدولي، وأقام معارض فردية عديدة، منها: "إبداءات صامتة" في غاليري ورد، دبي (2019)، "أساطير يومية" غاليري المرخية، الدوحة (2014)، "علامات فارقة" متحف الشارقة للفنون (2010)، "هي وكائناتها" في رواق الشارقة للفنون (2009)، "تلاوات في محاريبها" فانديميا غاليري، دبي (2009)، "تجريد" في رواق الشارقة للفنون (2005).

حاز جوائز فنية وأدبية عديدة، ومنها: جائزة دبي الثقافية (2015)، الجائزة الأولى في المعرض السنوي لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية (2013)، جائزة الشارقة للإبداع العربي عن رواية "أدراج الطين" (2006)، جائزة غانم غباش للقصة القصيرة، اتحاد أدباء وكتاب الإمارات (2005)، جائزة نقيب الفنون الجميلة، سورية (2002).

شارك في معارض وبيناليهات وتظاهرات دولية عديدة، منها: معرض "سِيف" غاليري المرخية 2023، آرت فير القاهرة، 2022، آرت فير عمّان 2022، معرض "سرد ووعد" منارة السعديات، أبوظبي (2021-2022)، آرت فير القاهرة، القاهرة 2020، المعرض السنوي لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية (2003 - 2021)، متحف الشارقة للفنون، "شغف وشجن" غاليري لمياتوس، دبي (2016)، البحرين آرت فير (2016)، معرض "المثلث" موجو غاليري، دبي (2015)، بيروت آرت فير (2015)، غاليري أوبرا، دبي (2015)، بينالي تونس للفن المعاصر (2013)، معرض ثلاثي في توتال آرت غاليري، دبي (2012)، بينالي القاهرة (2011)، بينالي طهران للفن المعاصر (2004)، بينالي بنغلاديش (2003)، كما عرضت أعماله في مزادات عالمية مثل مزاد كريستيز، دبي (2012).

أعماله مقتناة لدى العديد من المؤسّسات الفنية والمتاحف والمجموعات الشخصية، مثل: متحف الشارقة للفنون، متحف قطر: المتحف العربي للفن الحديث، مؤسّسة بارجيل للفنون، مؤسسة الشارقة للفنون، وغيرها.

له إصدارات أدبية ونقدية عديدة، منها: وعدٌ على شفة مغلقة، شعر (2002)، أدراج الطين، رواية (2006)، لقاء مارس، مقاربة نقدية (2008)، عند منعطف النهر، نصوص شعرية ورسومات 2021، سرد المكان، مقاربة نقدية لمشروع الشارقة الثقافي (2022)، نقوش على خشب الصليب، رواية (2025).