أيحقّ لمجلس القضاء الأعلى تحديد تعويض الوفاة والعجز؟

أصدر مجلس القضاء الأعلى في سورية قراراً حدّد فيه مقدار التعويض (الدية) في حالة الوفاة بثلاثين ألف دولار، ووضع نسباً مئوية من هذا المبلغ تُحتسب عند وقوع عجز أو تعطيل في أحد أعضاء جسم الإنسان، وألزم المحاكم بالعمل بهذه الجداول. ورغم أن بعض النقاش انصبّ على استخدام مصطلح "الدية" باعتباره ذا جذر فقهي إسلامي يبقى هذا النقاش شكلياً إلى حدّ بعيد، لأن المقصود في النهاية تعويض مالي عن الوفاة أو العجز، أياً كانت التسمية المعتمدة. أما جوهر النقاش الذي يتناوله هذا المقال فيتعلق أولاً بمشروعية القرار من حيث طبيعة الصلاحيات التي استند إليها، وما إذا كان مجلس القضاء الأعلى يملك أصلاً سلطة إصدار مثل هذه القواعد العامة الملزمة. وبمنهجيته في تحديد مقدار التعويض ونِسَب العجز.

في الطبيعة القانونية للقرار

القرار محلّ البحث إداري تنظيمي عام، صدر عن سلطة إدارية (مجلس القضاء الأعلى) موجَّه إلى المحاكم لتطبيق جداول محددة في تقدير التعويضات. وهو ليس قانوناً صادراً عن السلطة التشريعية، ولا اجتهاداً موحداً صادراً عن الهيئة العامة لمحكمة النقض، وإنما قاعدة تنظيمية عامة أُريد لها أن تكون ملزمة لجميع القضاة والمتقاضين.

رغم هذا الوضوح، حاول محامون زملاء تزيين هذا القرار وتقديمه بوصفه جريئاً وغير مسبوق، مستخدمين عبارات يبدو شكلها منطقياً لكن مضمونها غير دقيق، بالادعاء بوجود سند له في المادة 85 من قانون السلطة القضائية القديم. غير أن وجود هذه المادة لا يمنح المجلس سوى صلاحية "إبداء الرأي من تلقاء نفسه في المسائل المتعلقة بالقضاء"، وهي صلاحية ذات طبيعة استشارية وتنظيمية داخلية، تتعلق بإدارة شؤون القضاء وتنظيم العمل القضائي، ولا ترقى إلى مستوى التفويض التشريعي، ولا تجيز له إصدار قواعد عامة ملزمة تمسّ حقوق الأفراد وتفرض عليهم التزامات مالية أو تعدّل من نظام المسؤولية المدنية والجزائية.

يُضاف إلى ذلك أن اختصاص مجلس القضاء الأعلى في إصدار قرارات عامة مجرّدة يقتصر على القضاة أنفسهم: تنظيم العمل القضائي، توزيع الدعاوى، شؤون الانضباط، وما في حكمها من المسائل الداخلية للسلطة القضائية. أما القواعد التي تمسّ حقوق الأفراد وتفرض عليهم التزامات مالية، فهي بطبيعتها قواعد تشريعية لا يجوز أن تصدر إلا عن السلطة التشريعية، أو عن الهيئة العامة لمحكمة النقض عبر الاجتهاد الموحّد.

ثمّ إن تحديد مقدار الدية، ووضع نسب العجز وربطها بمبالغ محددة، ليس تنظيماً إدارياً لشؤون القضاء، بل هو تدخل مباشر في الحقوق المدنية والجزائية للأفراد: فهو ينشئ التزاماً مالياً على الجاني، ويمنح حقاً مالياً للمجني عليه أو ورثته، ويؤثر على آثار الجريمة وعلى تقدير المسؤولية. وهذا النوع من القواعد يخرج عن دائرة اختصاص مجلس القضاء الأعلى، ويشكّل عملاً ذا طابع تشريعي بحت، لا يملك مجلس القضاء الأعلى سنداً دستورياً أو قانونياً لمباشرته. وعليه، فالقرار من حيث الاختصاص مشوب بعيب جوهري هو عيب عدم الاختصاص، ويخضع لرقابة القضاء الإداري بوصفه قراراً إدارياً تنظيمياً مخالفاً للقانون ومتجاوزاً للسلطة.

في منهج تحديد الدية

قد يُقال إن تحديد مبلغ ثابت للوفاة محاولة لتوحيد معايير التعويض بين المحاكم في ظل التفاوت الكبير في الأحكام، غير أن توحيد المعايير لا يمكن أن يبرّر تجاوز الاختصاص، ولا أن يختزل فلسفة التعويض في رقم جامد. فالأصل في التعويض في القانون المدني وفي الاجتهاد القضائي أنه يُقدّر تبعاً للضرر الفعلي وظروف كل حالة على حدة:

فالتعويض المستحقّ لورثة متوفّى يعيل أطفالاً قُصّراً يختلف منطقياً عن التعويض في حالة من لا يترك وراءه معالين. وحالات الوفاة التي تسبقها معاناة طويلة، أو تنطوي على ضرر نفسي ومادي أوسع نطاقاً، لا تستوي تماماً مع حالات أخرى مختلفة في واقعها وآثارها. إلى جانب ذلك، يثير اختيار مبلغ ثلاثين ألف دولار قيمةً للوفاة أسئلةً حول منهج التقدير:

هل استند القرار إلى معايير اقتصادية (مستوى الدخل، القدرة الشرائية، الحد الأدنى للأجور)؟ وهل اعتمد على متوسطات قضائية سابقة في أحكام التعويض؟ وهل روعي في المبلغ الواقع الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأضعف؟

غياب أي بيان لهذه المعايير يحوّل المبلغ إلى تقدير إداري أقرب إلى الاعتباط منه إلى سياسة تشريعية مدروسة، ولا سيما أن القرار لم يبيّن كيفية التعامل مع تقلبات سعر الصرف أو مسألة الدفع بالعملة الأجنبية أو بالليرة السورية وما ينتج عن ذلك من تفاوت عملي كبير بين حالة وأخرى.

الشق الأكثر إشكالاً في القرار الجداول التي حدّدت نسباً مئوية من مبلغ الدية لحالات العجز وفقد الأعضاء. فقد اعتبر القرار، على سبيل المثال، أن بعض الإصابات الجسيمة – مثل فقد رجل – لا تعادل سوى “نصف وحدة”، أي نصف دية تقريباً، أو نسبة مشابهة من المبلغ الكلّي. هذا التوصيف لا ينسجم مع طبيعة الضرر في واقع الحياة ولا مع فلسفة التعويض القائمة على جبر الضرر قدر الإمكان.

ففقدان طرف سفلي أو علوي ليس مجرّد نسبة حسابية، بل إصابة تغيّر حياة الإنسان بالكامل، وتؤثر في قدرته على العمل، وحركته، واستقلاله، ونمط معيشته وعلاقته بالمجتمع. اختزال هذه الخسارة الإنسانية والمهنية في “نصف وحدة” أو نسبة جامدة من مبلغ محدّد سلفاً يبدو بعيداً عن الواقع الطبي والاجتماعي، ولا يعكس خطورة الضرر ولا أثره المستمر مدى الحياة.

فضلاً عن ذلك، لا تستند هذه النسب، بحسب الظاهر، إلى: جداول تقييم العجز المعتمدة في الطب الشرعي أو أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي، ولا إلى توصيات لجان طبية مختصة أو دراسات ميدانية، ولا إلى اجتهاد قضائي مستقر تبلور عبر عشرات السنين، بل تبدو أقرب إلى أرقام رقمية جامدة، لا تراعي الفروق الفردية بين الأشخاص، ولا طبيعة المهنة، ولا سن المصاب، ولا تعدّد الإصابات وتداخلها. بينما تقييم العجز في الأساس مسألة طبية- فنية متغيّرة، يفترض أن يقوم بها أهل الخبرة في كل حالة على حدة، وأن يستند القاضي في تقديره للتعويض إلى تقارير الخبرة، لا إلى جداول مغلقة منشأة بقرار إداري.

في ملاءمة القرار من منظور قضائي وإنساني

من الناحية القضائية، جوهر دور القاضي في دعاوى المسؤولية ممارسة سلطة تقديرية واعية، توازن بين جسامة الفعل وحجم الضررين المادي والمعنوي، والظروف الشخصية للطرفين. فرض مبالغ ونسب ملزمة سلفاً، من دون سند تشريعي، يفرغ هذه السلطة التقديرية من مضمونها، ويحوّل القاضي إلى مجرّد منفّذ لجداول رياضية لا تراعي خصوصية كل حالة.

ومن الناحية الإنسانية، اختزال جسد الإنسان وأعضائه في نسب من “وحدة مالية” ثابتة يطرح إشكالات أخلاقية واضحة، ويغفل أن التعويض المالي ليس سوى عنصر واحد من منظومة أوسع تشمل الرعاية الصحية المستمرة، وإعادة التأهيل، والدعم النفسي والاجتماعي، وتأمين مصدر رزق بديل في حالات العجز الدائم.

وإذا كان الهدف المعلن أو الضمني للقرار الحدّ من التفاوت الكبير بين أحكام التعويض، فإن الطريق القانوني السليم لتحقيق هذا الهدف يكون عبر الخطوات التالية: أولاً، تدخل تشريعي صريح يضع مبادئ عامة للتعويض عن الوفاة والعجز، ويمكن أن يحدّد: حداً أدنى لا يجوز للقاضي النزول عنه في حالات معيّنة، مع ترك المجال مفتوحاً للحكم بمبالغ أعلى تبعاً لظروف كل حالة. ثانياً، إصدار اجتهادات موحدة من الهيئة العامة لمحكمة النقض ترسم ضوابط لتقدير التعويض من دون أن تتحوّل إلى جداول حسابية جامدة، بل إلى معايير تفسيرية تساعد على توحيد التوجّه القضائي. ثالثاً، إعداد جداول استرشادية للعجز بالتعاون مع الأطباء الشرعيين ونقابة الأطباء وخبراء التأمين، تُعرض على القضاة بوصفها مرجعاً فنياً، من دون أن تكون ملزمة، حتى لا تُقيَّد السلطة التقديرية ولا يُمسّ جوهر وظيفة القضاء.

يتضح مما تقدّم أن القرار المذكور شكلاً وموضوعاً تجاوز الحدود المرسومة لصلاحيات مجلس القضاء الأعلى، ومارس وظيفة تشريعية لا يملكها، وأنشأ التزامات مالية تمسّ حقوق الأفراد من خلال قرار إداري تنظيمي لا يستند إلى تفويض تشريعي صريح.