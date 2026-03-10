أوجد الفوارق العشرة

في تلك اللعبة الطفولية، التي لا نزال نستسلم لتحدّياتها الساذجة، لطالما وُضعنا أمام صورتين متشابهتين إلى حدٍّ يكاد يخدع العين. يُطلب منا أن نُصغي جيداً لنداء الدقّة: أن نعثر على عشرة فوارق خفية. كانت العين نافذتنا الصغيرة إلى العالم؛ تتعلّم الصبر، تتمرّن على الشكّ، تفرح حين تكتشف تفصيلاً ضئيلاً ينجو من التطابق. في لعبة الحروب الشائقة التي لا يملّ منها أحد، ولا يتعلّم منها حكيم، لا تُوضع أمامنا صورتان، بل آلافٌ منها، متراكمة كأبنيةٍ تتهاوى، نسخٌ من خرابٍ يتوالد من الجحيم. الألوان الشيطانية باحمرارها ذاته. الوجوه المعفّرة بالغياب ذاته. زاوية التصوير الباحثة عن رأفة الفنون، عن رحمة الحكاية من دراما العبث، مروية بنهاية منطقية. ننظر إلى الصور فنجدها متطابقة إلى درجة يعجز معها أشدّ المتأمّلين يقظةً، أمهر الخبراء دقّةً، فنفشل في العثور على فوارق في ملامح منكفئة على ألمٍ لا اسم له، ساهية عن النظر إلى ما حولها، لا تفكّر في شيء إلا ذاك البعيد، الأقرب إلى الموت، والأبعد عن النجاة. في بلاد الموت، تحكي الأجساد اللغة ذاتها، مهما اختلفت قواعد النحو والإملاء. لم نعد نملك غير الصورة، مهما تغيّرت الجغرافيا: لا نرى غير أجسادٍ تسكن الخرس، تفرّ من الجدران، لا يسعها سوى العراء. لا يليق بها إلا غبار البيتون الطبشوري. بينما تظهر البيوت كجثث تخرج من صدورها أسياخ الفولاذ، كأضلاعٍ تهشّمت بعد حادثٍ كوني.

تعلّمنا، نحن السوريين، أن الحروب تُعلَن لأسباب شتّى: للطمع، للجوع، للكرامة، للانتقام، حتى للاحتكام إلى العدالة الإلهية. أمّا اليوم، فربما بسابقة مخزية، كأنها تُعلَن للضجر. ضجر بعبعٍ يريد أن يلعب لعبة الحرب ولو وحيداً. ضجر القوى الكبرى من جبروتها. ضجر الساسة من اجتراع المعنى. ضجر العالم من نفسه. وتوقه إلى الفناء. تعلّمنا نحن السوريين أن الحروب تتشابه بشماتتيها المتشفّيتين، بجشعيها المعتاشين على موتٍ دائم. تتشابه في جموع الموتى الذين لم يموتوا تماماً بعد. الحياة ألقت بهم عند حدود البلدان، شمالها، جنوبها، ليمشوا فوق خطوطٍ رسمها غرباء. تتشابه الحروب في أعداد قتلاها، في أصوات النواح التي تتكرّر كتسجيلٍ قديم يُبثّ مع كل فجيعة. تتشابه في الإرث الذي تتركه خلفها: خوفٌ ينتقل من عام إلى عام، من بيت إلى بيت، كأنه ميراث لا يستطيع أحد رفضه. الخذلان فيها متشابه. خذلان المنتظرين نجدةً لم تصل. خذلان الذين أرسلوا رسائل لم يقرأها أحد. خذلان الذين اكتشفوا متأخرين أن العالم أوسع بكثير من أن يسمع صراخهم، أضيق بكثير من أن يحتمل نجاتهم. في كل مرة نقف أمام الصور كما وقفنا في طفولتنا أمام لعبتنا القديمة. نحاول عبثاً أن نجد الفروق. ننحني قليلاً نحو الشاشة، نضيّق أعيننا، نبحث عن تفصيل صغير يثبت أن هذه الحرب ليست مثل سابقتها. الطفل الذي كنّا نظنه مختلفاً يحمل الذعر نفسه. المرأة الجالسة على الركام تشبه آلاف النساء اللواتي جلسن قبلها على تلال الخراب، مهما تغيّر اسم المدينة. حتى السماء المعفّرة تبدو متشابهة: رمادية، معلّقة على مسافة قريبة من الأرض، كأنها تعبت من التدقيق في مرايا وجودٍ عابث. تعبت السماء. ليس لأن البصر ضعيف، بل لأن العالم أصبح بارعاً في تكرار الكارثة، إلى حدٍّ لم يعد معه للخراب سوى وجهٍ واحد، صورةٍ واحدة، حكايةٍ تُعاد. فما الفرق بين صورة بيتٍ في اليمن أو سورية، شارعٍ في لبنان أو فلسطين، تفجيرٍ في العراق أو الكويت، أو حزنٍ يتمشّى في بلاد الله؟ لا فرق.