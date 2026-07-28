ربما من الصعب القول إن ألوان أنور الرحبي تنطق بعدة لغات، لكن بالتأكيد هي تنطق بلسان أزمات عدة، بل بيئات عدة، ومقامات كثيرة من الموسيقى والخيال.

"مسافرٌ زادُهُ الخيالُ، والسّحرُ، والعطرُ، والظّلالُ.. ظمآنُ والكأسُ في يديهِ، والحبّ، والفنّ، والجمال"، مع وقع هذه الكلمات التي تحفر عميقاً في الذَّاكرة، وتُحرِّكُ الشَّجن في غياهب الذَّات، من أغنية النَّهر الخالد "النيل" للرَّاحل الحاضر محمد عبد الوهاب، كانت ريشة أنور الرّحبي تسرح في عوالم كأنّما خُلقتْ لأجله وحده، وكأنَّما تُعيده إلى حيث مسقط رأسه على ضفاف الفرات في دير الزّور. استقبلنا الرّحبي في مرسمه مع نهره الخالد، وعاد ليكمل لوحةً كان قد بدأها لتوّه، لتزدان عيوننا بسيدات لوحاته وفضائها، ومسامعنا بما يتهاوى إليها من المذياع بالقول: "شابتْ على أرضه الليالي.. وضيعتْ عمرها الجبالُ.. ولم يزلْ يَنشدُ الديارَ.. ويسألُ الليلَ والنّهارَ".

ها هي ألوانه تبرهن على أنّه ينشد الديارَ، كيف لا وهو الفنّان الذي اتّسعت علبة ألوانه من 12 لوناً، حيث التّراث الذي تربَّى عليه وانتهل منه؛ مِنْ "عروس الفرات"، إلى مائة وخمسة ألوان في مسقط قلبه وعيشه في دمشق، ويوضّح ذلك: "علبة ألوان الرّسم المعتادة هي العلبة التي يعرفها جميعنا – خاصّة في مراحل الطّفولة – المكونة من 12 لوناً، والتي تتّسع في مراحل لاحقة لتغدو 36 لوناً، إلّا أنَّ حقيقة الأمر. علبة ألوان الحياة أغزر بكثير من اختزالها في عدد، كلّ ما تستطيع التقاطه عدسة العين هو لون بحدّ ذاته، كما أنّ بإمكان هذه العيون التي تلتقط ما تلتقط، أنْ تضفي قليلاً من الحلم على الواقع، وربّما كثيراً، ليصبح اللون الواحد عشرات الألوان، فاتّساع علبة ألواني إلى 105 ألوان تعبير مجازي، هي أكثر بكثير، لا عدد لها".

بروح عازفٍ ماهرٍ على أدواته الفنية، يغمسُ ريشته في مخيِّلته الشّرقية الخصبة، ويرسم أعماله الفنية التّصويرية آسرة، برؤيةٍ عاطفيةٍ ومفرداتٍ آتيةٍ من حكايا شعبية وسوالف تراثية

ذاكرةٌ عميقةٌ وغنيَّة، استطاعت أن تكرِّس مختلف المفردات البيئية والعادات الإنسانية ومزجها في مغامرة فنية بحتة، فيها سماكة الخطّ، وجمال اللون الوحشي تارة كالأحمر والبرتقالي، وعن الأحمر تحديداً يقول: "هو الحبّ والجمال والحياة والثّورة على الذّات، الذّات التي تكون أحياناً منكسرة من الأشياء التي لا تنقذها ولا توقظها، فيأتي الأحمر ليفعل ذلك"؛ وبأبعاد اللون المتعدّدة تارة كالأسود والأزرق، والأسود في قاموسه هو اللون الذي يستخدمه حين يرغب في إعلاء صوته، حين يرغب بالصّراخ "بقول إي أحياناً – حين يقرنه بالأزرق مثلاً -، وبقول لا في كثير الأحايين – حين يقرنه بعديد الألوان - "، وهذا خير تجسيد لقول كلّ ما يفكّر به "حسب تعبيره"؛ مضيفاً أنَّ اعتماد الأسود والأبيض يعني حالة التّعبير الأولى للرّسم، واستخدامهما في صلب التّشكيل يعدُّ مساحةً وليس رسماً، "الأسود دائماً هو الذي يحيط أو يعزل المدلول الآدمي أو الشّخصي أو الطّبيعي مع المدلولات الأخرى في اللوحة، إذاً.. الأسود رفقة الأبيض هما صوتٌ عالٍ لتحديد ماهية الطّلب" هكذا يقول. ممّا يعني أنّنا رفقة تجربةٍ فنيةٍ دقيقةٍ مشبعةٍ بوسامةِ الخطوطِ السّوداء الغرافيكية، كما باقي الألوان، لنصل مع فنِّه إلى العنوان اللوني الأبرز الذي يصرّ دائماً على العودة إليه "الأحمر"، وهو اللون الطّاغي على "هبرية والدته" شالها؛ "الهبرية هو غطاء رأس أمّي، الهبرية.. غطاء الصّدق في مكان وزمان لا صدق فيه" هذا ما يقوله عن مدلولات الهبرية في لوحاته.

بروح عازفٍ ماهرٍ على أدواته الفنية، يغمسُ ريشته في مخيِّلته الشّرقية الخصبة، ويرسم أعماله الفنية التّصويرية آسرة، برؤيةٍ عاطفيةٍ ومفرداتٍ آتيةٍ من حكايا شعبية وسوالف تراثية، عنوانها الأبرز المرأة "العنوان الأوحد للوحاته"، هي الملكة والوزيرة والكاتبة والحبيبة والزّوجة والابنة والأخت، وبالأصل هي الأمّ، هي "هنّ كلهنّ.. ليست الجسد" هذا ما يقوله، وهذه حقيقة لوحاته بصيغتها الدّرامية، التي خطّتها ريشته بمقامات للرّوح، ومن ثمّ الجسد، ومقامات للوجه، ومن ثمّ العدالة، فالعادات والتّقاليد؛ ويضيف: "المرأة دولة الرّجل.. دولته بكلّ معانيها، بكلّ مؤسساتها، بكلّ تفاصيلها، بكلّ بواباتها ونوافذها، المرأة تشرق صباحاً ولا تغيب مساءً، إلّا بعد أن تزرع الدّفء بكلّ ما يفكّر به الرّجل، والذي بدوره يفكّر على أنّها مؤسّسته اليومية، وأمّ أبنائه التي فيها رجولته العظيمة وانتشاءه الأبوي الأخّاذ، والتي بدونها لا يكون رجلاً، المرأة هي الثّقافة، هي ثقافة الطّبيعة قاطبة".

"المقامات في التّشكيل ليست هي المقامات الأدبية للهمذاني (بديع الزّمان الهمذاني)، بل هي مقامات معصرنة، بإخراج بعض المسامات من داخل الرّوح إلى الخارج، من خلال المُلَوّن "هذا ما يعرّف به مقاماته التّشكيلية؛ موضّحاً أنَّ" الملوّن هنا.. هو مقام (الجسد، والحمامة، والشّجرة، والقمرة)؛ والقمرة.. هي الأنثى التي تخرج من ذاكرة روح الرّجل، لكي تحصل على مملكتها الكبيرة، فالمقام في غالب التّشكيل هو هذه المقامات، وفي تشكيلي خصوصاً، هو هذي المقامات مضافاً إليها مقام المزار، المقام الذي حين قررت الولوج إلى عالم التّشكيل عبر الحسِّ الدّرامي بشكلٍ كبيرٍ، أقمت معرضاً سميته المزار، هذا المزار يعتقد الكثيرون أنّه يمنح الرّوح مدلولات أكثر للشّعور بالارتياح، علاوةً على أنّ هناك من يتعقّب هذا المزار للكثير من الخلجات التي في ذاكرته، أو للكثير من عقلنته، العقلنة عند المزار هي دعاء مع هذا الفضاء المليء بالحياة، ومع الموت الموجود داخل المزار، المزار لديّ.. هو خط عريض لأعمالٍ كثيرة، لذلك اشتغلت على الرّسم رفقة الأدب والفنون الأخرى".

هي الدّراما التي تحمل الشّجر والماء والصّحراء والشّمس والعادات والتّقاليد التي تربيت عليها، رغم ابتعادي لعقود طويلة عن مسقط رأسي

1957 تاريخ ميلاده في دير الزّور، في السّابعة من عمره "نال جائزة شنكار الهندية لرسوم الأطفال في العالم"، وفي 1970 حصل على براءة تقدير من وزارة التّربية السّورية لأفضل طفل موهوب، درس في كلية الآداب/ قسم التّاريخ بجامعة دمشق؛ صمّم عشرات الأغلفة لكتب إبداعية وأدبية؛ علاوة على أنه من أكثر الفنّانين التّشكيليين السّوريين حصداً للجوائز المحلية والعربية والعالمية. "الفنَّان العربي الوحيد الذي رسم ألمانيا بروح الشّرق" هذا ما قيل في حقّه على لسان بعض فنّاني ونقّاد أوروبا؛ هو القائل بحقّ أمّه: "لم تكُ أمّي بعينين، بل كانت بعشرات العيون، كان صدرها يتسع لآلاف الأطفال، وأنا ولدت من هذه المرأة الاستثنائية، تعلّمت الألوان والابتسامات منها"؛ "وسورية أمّي أيضاً.. تعلّمت منها أنّ الأرض السّورية ولّادة، نحن موجودون في كلّ السّاحات الدّولية، وبكلّ مناحي الحياة، بما فيها الفنية، شاء مَنْ شاء، وأبى مَنْ أبى".

الرّحبي الذي يحاور النّاس عبر رسمه – كما يؤكّد دوماً - ختم حوارنا معه بالقول: "الدّراما التي في داخلي.. هي الدّراما التي تحمل الشّجر والماء والصّحراء والشّمس والعادات والتّقاليد التي تربيت عليها، رغم ابتعادي لعقود طويلة عن مسقط رأسي، ورغم أسفاري الطّويلة عبر حياتي، ولكنّي متيقن مِنْ أنّ سورية.. هي سوريتنا بأيّ منطقة فيها، فهي بالنسبة لي كذات المكان الذي ولدتّ فيه، مع إدراكي أنّ وسادتي الخالية وأحلامي الأولى – كما قال إحسان عبد القدوس - هي مدينتي دير الزّور، ومع شعوري أن ثقافتي الحقيقية تكوّنت في دمشق، دمشق أضافت إلي الابتعاد عن المكان الضّيق إلى مكان أوسع وأشمل، لم أفتح نافذة.. لأنّي اكتشفت أنّ دمشق كلّها نافذة، الأمر الذي طَيّرَ من داخلي أشيائي الخجلة والضّعيفة، والتي لم ألقِ عليها الضّوء من قبل، لتنتشر وتُشرق أكثر، لذا أقول: المرأة أجل هي العنوان، إلّا أنّ دمشق هي الحياة، الحياة بزواريبها وحكاياتها وحواراتها اليومية".

مع مغادرتنا مرسمه يعود عبد الوهاب ليحضرنا بختام رائعته الخالدة، بقوله: "آآآآه على سرّك الرّهيب.. وموجك التّائه الغريب.. يا نيل يا ساحر العيون". وكأنّه يضعنا أمام مقاربة فنية من نوعٍ خاص، بين هذه الخاتمة، وبين كلمات عبَّرتْ عنها ريشة الرّحبي - صاحب التّاريخ الفنّي الحافل - الذي تروق له تسميته "الهاوي للفنّ"، بالقول لأنهر سورية التي انتهل منها وشرب: "آآآآه على سرّكم الرّهيب.. وموجكم الحاضر القريب.. يا أنهر سورية يا ساحرة القلوب".