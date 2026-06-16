أنعود... أو لا نفعل؟

بما أنّ سؤال العودة منغمس بالذات، غارق فيها حتّى العظم، فإنه يفلت دائماً من أصابع الذين يحاولون قياسه. يمكن للمنظمات أن تعدّ البيوت الصالحة للسكن، وتحصي ساعات الكهرباء، وترسم خرائط الألغام، لكنها لا تملك مسطرة تقيس بها حنين رجل إلى رغيف يُخبز في بلده، أو خوف امرأة من طرقة باب لم تعد تأتي في منتصف الليل. في أيار الماضي صدر نصّان في الصحافة البحثية العالمية يقفان عند الصورة نفسها، خيمة منصوبة على أنقاض بيت سوري، يقرآنها قراءتَين متعاكستَين، كما لو أن الخيمة، ذاك المجاز الوحيد للتهجير، تطلّ على وطنين.

الباحث محمد زين، ابن حلب، المتخصّص في دراسات الهجرة في أكسفورد، يكتب تقريره بصفة الشاهد قبل الباحث: عادَ ورأى: أن المنظومة الإنسانية الدولية لم تخطئ في تحسّس سورية، بل في اختيار ما تتحسّسه أصلاً؛ فحين سقط النظام سارعت المنظمات إلى تقييم جاهزية البلد وفق معاييرها المألوفة؛ السكن والأمان والخدمات، وخرجت باستنتاج قاطع: سورية غير جاهزة لاستقبل مهجّريها. ومع هذا، عاد أكثر من مليون ونصف مليون سوري، لم تكن اعتباراتهم لوجستية، إذ لم يكن المأوى، السكن والخدمات هو العائق يوماً، بل من أين يعود هؤلاء. من مليون لاجئ في ألمانيا عاد نحو أربعة آلاف فقط، مقابل مليون وستمئة ألف من دول الجوار لم ينتظروا جهوزية البلد بأي من معانيها.

أما الدراسة الجادة الثانية لعثمان بهادر دينتشر وزينب شاهين منجوتك، من مركز بون لدراسات النزاع. لم يحصل أن سألا لماذا عاد الناس، بل ما الذي وجدوه حين عادوا. ثمانون مقابلة معمقة أُجريت في مارس/ آذار 2026 قادت الباحثَين إلى أن سورية غير مهيأة جوهرياً للعودة على نطاق واسع، وأن حكايات العودة التي تروّجها الحكومات الأوروبية تتجاهل الوقائع على الأرض، بحيث ظهرت العودة في افتتاحية نصّهما، كما لو أنها ورقة تفاوض بين برلين ودمشق، تلاحق وجوداً مطلقاً لأرقام تتداول نجمعها أو نطرحها، ما بين مدينة وأخرى، نزيدها أو نرميها عن حدودنا بين دولة ودولة. البرود واللافردية في التقارير البحثية متوقع دائماً، ما ليس متوقعاً كان تلمّس الجراح الحقيقية للعائدين. الذين لا يعانون من مأزق واحد، بل من تآكل واسع في نسيج المكان، من شرخ يتعمّق بين الذين بقوا والذين عادوا، موسوم بالاستياء والإقصاء وسوء الفهم المتبادل. في قلب الدراسة جملة قالها دمشقي تصلح عنواناً لمرحلة: "نعيش جنباً إلى جنب، لكنّنا لم نعد نعرف من نكون لبعضنا بعضاً".

لا تناقضَ بين الدراستَين، فهما تمسكان بطرفَي اللحظة ذاتها. الأولى قرأت ساعةَ القرار حيث الجغرافيا هي التي تقرر؛ والثانية قرأت الصباحَ التالي فوجدت عودةً بلا اندماج، عودة تبدو تفاوضاً مع اللا يقين لا رجوعاً إلى الدار، بينما تعود الجغرافيا لتقرر من جديد. غير أن الخلاف الأعمق بينهما خلافٌ على معنى الوطن نفسه؛ ومع ذلك تجتمعان على خصم واحد: الخطاب الدولي، تدينه الأولى لأنه عجز عن فهم لماذا يعود الناس، وتدينه الثانية لأنه يستعجل دفعَهم إلى العودة لحسابات أوروبية داخلية. وبين الأطروحتَين يتكشف أن سؤالنا، أنعود أو لا نفعل؟، مصوغٌ خطأً منذ البداية، لأنّ العودة ليست فعلاً واحداً بل فعلان قد يتنافران: عودةُ الذات التي تتم لحظةَ عبور الحدود، "عودة الروح إلى الجسد" كما قال عائدون، وعودةُ الجماعة التي لم تتم بعد، ما دام الجالسون جنباً إلى جنب غرباءَ عن بعضهم. يعود السوري ولا تعود سورية؛ أو ربما العكس. إلى أن يلتقي الفعلان، ستبقى الخيمة منصوبة.