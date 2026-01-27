أميركا "الخائنة للكُرد"

في الخطاب السياسي والإعلامي السائد لكثيرين من النخب الكردية وحتى العوام منهم، يتكرّر توصيف ما جرى بين الولايات المتحدة والكُرد، وخصوصاً في سورية، بأنه "خيانة أميركية". غير أن هذا التوصيف، على شيوعه، يعكس قراءة عاطفية منفعلة للسياسة الدولية أكثر مما يعكس فهماً واقعياً لمنطقها، فالعلاقات بين الدول لا تُبنى على الأخلاق أو المشاعر، بل على شبكة معقدة من المصالح المتغيرة، والتوازنات الإقليمية والدولية. ومن هذا المنطلق، يصبح الحديث عن "خيانة" مضللاً، لأنه يفترض وجود التزامات أخلاقية أو سياسية لم تكن قائمة أساساً.

منذ بداية الانخراط الأميركي في الملف السوري، كانت طبيعة العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) واضحة ومحددة. واشنطن لم تقدم أي تعهدات سياسية تتعلق بمستقبل المناطق التي سيطرت عليها هذه القوات، ولم تطرح يوماً دعماً لمشاريع انفصالية أو صيغ حكم ذاتي أو فيدرالية. اقتصر الدعم الأميركي على الجانبين العسكري واللوجستي، وفي إطار مهمّة محدّدة، محاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). لم يكن هذا السقف خفياً، بل جرى الإعلان عنه مراتٍ، ما يعني أن أي توقعات سياسية تتجاوز هذا الإطار لم تكن سوى أوهام غذّتها حسابات محلية وخطابات قومية.

تكمن الإشكالية الكبرى في الخلط بين مفهومي التحالف والشراكة الوظيفية. تُبنى التحالفات في السياسة الدولية بين دول ذات سيادة، وتستند إلى مصالح استراتيجية بعيدة المدى، كما هو الحال في تحالف الولايات المتحدة مع تركيا أو مع دول غربية كبرى. أما العلاقة مع "قسد" فلم تكن تحالفاً، بل استخداماً مؤقتاً لقوة محلية لتنفيذ مهمة محددة. وعندما انتهت هذه المهمة، أو تغيّرت أولويات واشنطن، تراجع هذا الدور تلقائياً، من دون أن يعني ذلك خرقاً لتعهّد أو نقضاً لاتفاق سياسي.

يرتبط تصاعد خطاب "الخيانة" أيضاً بشحن قومي عاطفي يستند إلى مظلومية تاريخية عاشها الأكراد في المنطقة، نتيجة فشلهم في إقامة دولة قومية بعد الحرب العالمية الأولى. هذه المظلومية حقيقية من حيث التاريخ، لكنها ليست استثناءً في المنطقة، فالعرب، ولا سيما في بلاد الشام، تعرّضوا لظلم تاريخي تمثل في التجزئة، والانتداب، وتسليم فلسطين للحركة الصهيونية، واقتطاع أجزاء من الجغرافيا السورية. التاريخ الحديث للمنطقة هو تاريخ خسائر جماعية، لا سردية مظلومية واحدة.

في الحالة السورية، جرى دمج هذه المظلومية القومية العامة بحالاتٍ خاصة ومحدودة، مثل قضية حرمان فئة من الأكراد من الجنسية السورية في ظروف تاريخية غير مستقرّة، كان ينبغي معالجتها لاحقاً بشكل إنساني وقانوني. هذا الدمج، مع حالة التهميش والتأخر الاجتماعي التي عاشتها الجزيرة السورية بكل مكوناتها، وفّر بيئة مناسبة لتمدد فكر حزب العمال الكردستاني، بعقيدته الأيديولوجية المختلطة بين ماركسية مشوهة وتعصب قومي.

ومع انهيار الأوهام المرتبطة بمشروع "روج آفا"، ظهرت صدمة سياسية ومعرفية لدى قطاعات من الشارع الكردي، جرى تفسيرها مجدّداً بلغة الخيانة. غير أن الخلل لم يكن في "غدر" الخارج، بل في سوء قراءة الواقع الدولي، والرهان على قوة عظمى لا تتحرّك إلا وفق مصالحها. تجاوز هذه المرحلة يتطلب التخلي عن خطاب الاتهام، والعودة إلى فهم أعمق لمنطق السياسة، حيث لا توجد دول خائنة أو وفية، بل مصالح تتقاطع حيناً وتتصادم حيناً آخر. وأي قراءة بسيطة لتاريخ العلاقات الدولية، ولا سيما إذا كان أحد أطرافها دولة عظمى، تكشف حتمية هذا المآل، وقد حذّر عشرات المحللين والسياسيين

على مدى السنوات العشر من هذه العلاقة. ولطالما ذكروا الأمثلة، وكرروا تلك العبارة الشهيرة التي تكررت حتى ابتذلت: "المتغطّي بأميركا عريان".