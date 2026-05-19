أخطاء طبّية في مشافي دمشق... عمليات بسيطة تتحوّل كوارث للمرضى

بين "عملية روتينية" و"مضاعفات غير متوقّعة"، تتكشّف في مشافي دمشق حكايات لمرضى دخلوا طلباً للعلاج، فخرجوا بخسائر جسدية ونفسية لا يمكن تداركها. في بلد أنهكه الفساد والحرب، لم تعد الأخطاء الطبية حالات فردية معزولة، بل تحوّلت، وفق شهادات مرضى وأطباء ومحامين، إلى انعكاس مباشر لمنظومة صحية مثقلة بالضغط، تعاني نقصاً حاداً في الكوادر والإمكانات، وتفتقر إلى آليات مساءلة فعّالة.

في هذه المنظومة، لا تبدو العلاقة بين الطبيب والمريض كما كانت سابقاً، قائمة على الثقة المطلقة، بل باتت مشوبة بالشكّ والخوف، خصوصاً لدى أولئك الذين مرّوا بتجارب قاسية داخل غرف العمليات أو أروقة المشافي. هنا، تتحول "المضاعفات" من مصطلح طبي إلى نقطة خلاف، ومن احتمال وارد إلى اتهام بالإهمال. ومن غرفة إسعاف إلى أروقة المحاكم وفروع نقابة الأطباء.

صبحي الآغا مدرّس رياضيات في أواخر خمسينيّاته، لم يكن يتوقع أن تتحوّل رحلته إلى مشفى المجتهد في دمشق إلى بداية معاناة طويلة. دخل لإجراء عملية استئصال مرارة، بعد أن طمأنه الطبيب أنها "عملية بسيطة" لا تستغرق وقتاً طويلاً. يقول لـ"سورية الجديدة": "كنت مطمئناً، كل من حولي قالوا إنها عملية روتينية".

لكن ما حدث داخل غرفة العمليات غيّر مسار حياته. في أثناء الجراحة، تعرّض لقطع في القناة الصفراوية، وهو من الأخطاء الجراحية المعروفة، ما تطلب تدخلاً سريعاً لتلافي مضاعفات خطيرة. "بعد العملية بدأت أشعر بألم غير طبيعي، لكنّهم قالوا إنه أمر عادي". استمرّ الألم أياماً، ترافق مع اصفرار في الجلد والعينَين، من دون تشخيص واضح. ومع تدهور حالته، جرى تحويله إلى مشفى آخر، إذ خضع لعمليتَين إضافيتَين لإصلاح الضرر، "خرجت من المستشفى بجسد متعب، وديون لا أستطيع سدادها".

في مشفى خاص بدمشق، لم تكن تجربة شادية العمري، وهي أم لثلاثة أطفال، أقل قسوة. دخلت لإجراء عملية قيصرية بعد حمل طبيعي، تقول: "اخترت المشفى الخاص لأنني أردتُ رعاية أفضل، رغم التكلفة". أنجبت طفلها بسلام، وبعد ساعات بدأت تعاني نزيفاً حاداً. "كنت أطلب المساعدة، لكن الاستجابة كانت بطيئة"، تضيف. ومع تدهور وضعها، قرّر الأطباء إجراء استئصال كامل للرحم لإنقاذ حياتها. تقول: "أخبروني أن هذا الحل الوحيد، لكن لاحقاً قال لي طبيب آخر إنّ النزيف كان يمكن السيطرة عليه لو جرى التدخل مبكراً"، بالنسبة لها، لم يكن ما حدث مجرّد مضاعفة طبية، بل خسارة قاسية غيّرت حياتها. "فقدتُ قدرتي على الإنجاب، ولم أحصل حتى على تفسير واضح". لم تتوقف آثار ما حدث عند الجانب الصحي، بل امتدت إلى حياتها الاجتماعية والنفسية، إذ تقول إنها عانت لفترة طويلة من صدمة ما بعد العملية، وشعور دائم بعدم الأمان داخل أي منشأة طبية.

دخل محسن الخالدي (27 عاماً) مشفى المواساة بعد تعرّضه لحادث سير أدّى إلى كسر في ساقه. خضع لعملية تثبيت، وخرج مع وعود بالشفاء خلال أسابيع. وبعد فترة قصيرة، بدأت تظهر علامات التهاب حاد، يقول: "عدتُ إلى المشفى أكثر من مرة، وكانوا يكتفون بوصف أدوية". لاحقاً، كشفت الفحوص وجود تلف في العظم، ما استدعى تدخلاً جراحياً جديداً وعلاجاً طويلاً. "قيل لي إن السبب قد يكون ضعف التعقيم في أثناء العملية". فقد محسن عمله نتيجة غيابه الطويل، ولا يزال يواجه احتمال عدم استعادة قدرته على المشي الطبيعي. "أصبحت حياتي معلّقة بعملية جديدة، وتكاليف لا أملكها"، مضيفاً أن أكثر ما يؤلمه هو "الشعور بأن ما حدث كان يمكن تجنبه".

في حالة أخرى، يروي والد الطفل سنان (7 سنوات) تفاصيل ما جرى داخل أحد مشافي دمشق الخاصة، بعد أن أُدخل ابنه لإجراء عملية بسيطة لاستئصال اللوزتَين، إثر التهابات متكرّرة. يقول الأب: "أخبرونا أنّ العملية روتينية جداً، ولا تستدعي أي قلق، وأن الطفل سيعود إلى المنزل في اليوم نفسه أو اليوم التالي". وبعد انتهاء العملية، لاحظت العائلة أن الطفل لم يستعد وعيه بشكل طبيعي، واستمرّت حالته في التدهور رغم طمأنة الطاقم الطبي في البداية بأنّ الأمر "تأثير طبيعي للتخدير".

يضيف الأب: "كان التنفس غير منتظم، وحرارته ترتفع، لكنهم كانوا يقولون لنا انتظروا فقط". ومع مرور ساعات من دون تحسّن، جرى نقله إلى قسم العناية المشدّدة، إذ تبيّن لاحقاً وجود مضاعفات مرتبطة بالتخدير ونقص الأكسجين خلال العملية.

"قال لنا طبيب آخر لاحقاً إن هناك مؤشرات على نقص أكسجين تعرّض له الطفل في أثناء التخدير، ما استدعى تدخّلاً إسعافياً فورياً"، وأفاد بأن ابنه بقي أياماً في العناية المشدّدة قبل أن تستقر حالته، لكنه خرج بآثار عصبية مؤقتة احتاجت علاجاً وتأهيلاً لاحق.

تعكس هذه الشهادات، وإنْ بدت فردية، واقعاً أوسع، إذ تتكرّر الأخطاء في بيئة صحية مضغوطة، وتبقى نتائجها محصورة بالمرضى وعائلاتهم، في غياب شبكة حماية فعالة.

منظومة تحت الضغط

في المقابل، يرى أطباء أن هذه الحالات لا يمكن فصلها عن واقع القطاع الصحي في سورية. يقول الدكتور عاصم عبد القادر، اختصاصي الجراحة العامة في دمشق، "الخطأ الطبي موجود في كل الدول، لكنّه يتفاقم في ظروف استثنائية كالتي تعيشها سورية". ويوضح عبد القادر لـ"سورية الجديدة" أنّ "الضغط الكبير على المشافي، ونقص الكوادر الطبية، يجعلان الطبيب يعمل 36 ساعة متواصلة أحياناً، ما يؤثر مباشرةً على تركيزه"، ويضيف: "في بعض الأحيان، يشرف الطبيب الواحد على عشرات المرضى يومياً، وهذا يزيد احتمال وقوع الخطأ". ويوضح أن الأخطاء الطبية نوعان: "تشخيصية نتيجة غموض الأعراض أو تشابه الحالات، وعلاجية تحدث رغم صحة التشخيص، نتيجة التسرّع أو نقص الإمكانات"، كما يلفت إلى أن "ضعف التجهيزات، بما في ذلك أدوات التعقيم أو الأجهزة الحديثة، يسهم في زيادة المضاعفات".

ويرى أن "هجرة أطباء كثيرين في السنوات الماضية، وتركز الخبرات في أماكن محدودة، أحدث فجوة كبيرة في مستوى الخدمات بين المشافي"، وأن "بعض الأطباء الشباب يجدون أنفسهم في مواقع تتطلب خبرة أكبر من سنواتهم". ورغم ذلك، يؤكد أن "هذه الظروف لا تبرّر الإهمال"، مشدداً على ضرورة "التمييز بين الخطأ غير المقصود والخطأ الناتج عن تقصير واضح يستوجب المحاسبة".

قانون بلا أنياب؟

تبدو محاسبة المسؤولين عن الأخطاء الطبية مساراً معقداً وطويلاً. يقول عضو نقابة المحامين في دمشق محمد كلثوم لـ"سورية الجديدة" إنّ "المشكلة لا تكمن في وقوع الخطأ فحسب، بل في القدرة على إثباته... والمريض ملزم قانوناً بإثبات ثلاثة عناصر: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما"، وهذا يتطلب "تقارير خبرة طبية تصدر عن لجان مختصة، وغالباً ما تكون هذه اللجان متحفظة في إدانة الأطباء". ويوضح أن القانون السوري لا يتضمن تشريعاً مستقلاً للأخطاء الطبية، بل تُعالج هذه القضايا ضمن القواعد العامة في قانون العقوبات. ففي حال ثبت الإهمال أو قلة الاحتراز، يمكن ملاحقة الطبيب بجرم "التسبب بالوفاة عن غير قصد" أو "الإيذاء غير المقصود". وتُصنّف هذه الجرائم ضمن "الجنح"، ما يعني أن العقوبات غالباً ما تكون محدودة نسبياً، وقد تُستبدل بالغرامات أو تُخفف لأسباب تقديرية، كما يحقّ للمتضرّر المطالبة بتعويض مدني، لكن هذا التعويض "نادراً ما يعكس حجم الضرر الحقيقي"، ويلفت كلثوم إلى أن "طول أمد التقاضي يشكّل عائقاً إضافياً، إذ قد تستغرق القضية سنوات، ما يدفع كثيرين إلى التراجع أو القبول بتسويات خارج القضاء".

بين الشكوى والنتيجة

لا تبقى هذه الوقائع، على قسوتها، في إطار الحكايات الفردية فحسب، بل تجد أيضاً طريقها، ولو بصعوبة، إلى سجلات الجهات المعنية، إذ تتحول المعاناة الشخصية إلى أرقام وشكاوى وملفات قيد الدراسة.

يقول نقيب أطباء دمشق، الدكتور نزار المدني، "لا يمكن الوصول إلى عدد دقيق لحجم الأخطاء الطبية في العاصمة، نظراً إلى توزّع الشكاوى بين أكثر من جهة، تشمل نقابة الأطباء ووزارة الصحة ومديرياتها، فضلاً عن النيابة العامة... ويجعل هذا التشتت في مسارات الشكوى تكوين قاعدة بيانات مركزية شاملة صعباً"، ويضيف: "المؤشرات المتوفرة لدى فرع النقابة تُظهر ارتفاعاً لافتاً في عدد الشكاوى بعد مرحلة التحرير، إذ تضاعف العدد تقريباً ثلاث مرّات"، وأنّ "عام 2025 شهد تسجيل 182 شكوى، في حين سُجّلت 53 شكوى خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، ما يعكس تصاعداً واضحاً في وتيرة التبليغ". وأوضح أنّ "هذا الارتفاع لا يعني بالضرورة زيادة مطلقة في الأخطاء الطبية بقدر ما يعكس أيضاً ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين بحقوقهم، وزيادة اللجوء إلى القنوات الرسمية لتقديم الشكاوى"، لافتاً إلى أنّ "جزءاً من هذه الشكاوى يرتبط بسوء الفهم أو نقص التواصل بين الطبيب والمريض"، وبيّن أنّ "النسبة الأكبر من الشكاوى تتعلق بالاختلاطات الجراحية، إضافة إلى ضعف التواصل الطبي وقصور المتابعة بعد العمليات"، مؤكداً أنّ "هذه المحاور الثلاثة تُعد من أبرز نقاط الخلل التي تعمل النقابة على معالجتها حالياً".

وفي هذا السياق، أفاد المدني بأنّ "فرع النقابة في دمشق أصدر تعميماً لأطباء الجراحة بضرورة توثيق كل إجراء جراحي عبر تقرير طبي مفصّل، يجب أن يتضمّن عمر المريض، وسوابقه المرضية، واستطباب العمل الجراحي، والتقييم السريري والشعاعي والمخبري، إضافة إلى مجريات العملية وخلاصتها"، مؤكداً أنّ "التوثيق المزدوج، عبر نسخة للمريض وأخرى في إضبارته داخل المشفى، يُسهم في تعزيز الشفافية وحفظ الحقوق للطرفين".

وربط المدني بين تزايد الشكاوى والظروف العامة التي يعمل فيها القطاع الصحي، قائلاً إنّ "ضغط العمل الكبير على الكوادر الطبية، إلى جانب ضعف التجهيزات والإمكانات في عدد من المنشآت الصحية، يشكّلان عاملَين أساسيَين في زيادة احتمالية حدوث الأخطاء أو الاختلاطات"، مضيفاً أنّ "القطاع الصحي لا يزال يواجه تحديات بنيوية نتيجة الظروف الاقتصادية والخدمية".

وشدّد على أنّ "اللجان الطبية المختصة تعتمد في تقييمها للشكاوى على البروتوكولات الطبية العالمية، التي تميّز بشكل واضح بين الخطأ الطبي والاختلاطات المتوقعة"، موضحاً أنّ "لكل عمل جراحي نسب اختلاطات معروفة علمياً، وقد تحدث حتى في أفضل المراكز الطبية، ولا يمكن اعتبارها دليلاً على وجود خطأ إلا إذا ثبت وجود تقصير أو مخالفة للأصول الطبية".

وفيما يتعلق بآلية التعامل مع الشكاوى، قال المدني إنّ "المواطن يمكنه التقدّم بشكوى عبر النقابة أو وزارة الصحة، ليتم تحويلها إلى لجنة اختصاصية بحسب نوع الحالة، سواء كانت جراحة عظمية أو عصبية أو غيرها"، مشيراً إلى أنّ "كل ملف يُدرس بشكل مستقل، وهو ما يجعل من الصعب تحديد مدة زمنية ثابتة للبت في الشكاوى، نظراً لاختلاف درجة التعقيد والحاجة إلى خبرات متعددة".

وأضاف أنّ "في حال ثبوت الخطأ الطبي بموجب تقرير لجنة الخبرة، سواء كانت ثلاثية أو خماسية، يُحال الطبيب إلى المجلس المسلكي في فرع النقابة"، موضحاً أنّ "هذا المجلس يضم ممثلين عن النقابة ووزارة الصحة والسلطة القضائية، ما يضمن توازناً في اتخاذ القرار"، لافتاً إلى أنّ "العقوبات تتدرج من التنبيه وصولاً إلى المنع المؤقت من مزاولة المهنة، وقد تصل في بعض الحالات إلى الشطب النهائي".

وختم المدني بالتأكيد على أنّ "أي تجاوزات أو أخطاء تتعلق بالمنشآت الصحية نفسها، سواء من حيث التجهيز أو الإدارة أو شروط العمل، تقع ضمن اختصاص وزارة الصحة ومديرياتها، باعتبارها الجهة المخولة قانوناً بالترخيص والرقابة"، مشدداً على أنّ "تعزيز التنسيق بين النقابة والوزارة يُعد أمراً أساسياً لتحسين جودة الخدمات الصحية والحد من الأخطاء الطبية مستقبلاً".

النظام الصحي بين الاستنزاف وإعادة التشكّل

رغم ما تعكسه الأرقام من محاولات لضبط الظاهرة، يرى عاملون في القطاع الصحي أن الفجوة بين الإحصاءات والواقع ما تزال واسعة، فحالاتٌ كثيرة لا يُبلّغ عنها أصلاً، إما بسبب الخوف من الدخول في مسارات قانونية طويلة، أو نتيجة فقدان الثقة بإمكانية الوصول إلى نتيجة عادلة. وفي المقابل، يوضح آخرون أنّ جزءاً من الشكاوى يُغلق داخل المشافي نفسها عبر تسويات غير رسمية، خصوصاً في الحالات التي لا تؤدي إلى وفاة أو عجز دائم، ما يجعل الصورة النهائية أقل وضوحاً مما تبدو عليه في التقارير الرسمية.

في خلفية هذه الوقائع، يقف نظام صحي يعاني من استنزاف طويل. السنوات الماضية أدت إلى خروج عدد كبير من الأطباء من البلاد، فيما تراجع الاستثمار في البنية التحتية الصحية، وتزايد الاعتماد على الكوادر المتبقية التي تعمل تحت ضغط متواصل.

وبحسب أطباء عاملين في مشافي حكومية، فإن بعض الأقسام تعمل بطاقة تفوق قدرتها الفعلية، مع نقص في غرف العمليات، وأجهزة التخدير، ومستلزمات التعقيم، ما يخلق بيئة عمل "هشّة" تزيد من احتمالات المضاعفات. وفي هذا السياق، لا تبدو الأخطاء الطبية مجرد أحداث معزولة، بل جزءاً من منظومة معقدة تتداخل فيها العوامل المهنية والإدارية والاقتصادية، بحيث يصبح الفصل بين "الخطأ" و"الظرف" مهمة شديدة الحساسية.

في الجانب الآخر، يظل المسار القانوني للأخطاء الطبية محاطاً بإشكاليات مزمنة، فإثبات الخطأ الطبي يتطلب خبرات متخصّصة، وغالباً ما يخضع لتقدير لجان طبية تنتمي إلى الحقل المهني نفسه، ما يثير جدلاً دائماً بشأن درجة الحياد.

كما أن طول أمد التقاضي، وتعدّد الجهات المتداخلة بين النقابة ووزارة الصحة والقضاء، يجعل من الوصول إلى حكم نهائي عملية معقدة، تستنزف وقت المرضى وذويهم، وتضعف في أحيانٍ كثيرة رغبتهم في الاستمرار.

بين غرفة العمليات وقاعة المحكمة، تمتد مسافة طويلة لا تقاس بالأمتار، بل بالثقة المفقودة. ففي كل حالة تُروى، يظهر سؤال أكبر من الواقعة نفسها: هل المشكلة في الخطأ الطبي، أم في القدرة على منعه، أو الاعتراف به، أو محاسبته؟