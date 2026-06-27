9 مواجهات مكتملة في دور الـ32 من كأس العالم 2026.. تعرّف إليها

- اكتملت تسع مواجهات من دور الـ32 لكأس العالم 2026، بانتظار اكتمال سبع مواجهات أخرى، حيث سيتنافس 32 منتخباً للتأهل إلى دور الـ16. - من أبرز المواجهات القادمة، لقاء ألمانيا وباراغواي، وفرنسا والسويد، حيث يمكن أن يلتقي الفائزان في دور الـ16، مما يعد بصدام قوي بين "المانشافت" و"الديوك". - كندا تواجه جنوب أفريقيا، والمغرب يلتقي هولندا، بينما تلعب أميركا ضد البوسنة والهرسك، والبرازيل تواجه اليابان، والنرويج تلتقي ساحل العاج، والأرجنتين تواجه الرأس الأخضر، ومصر تلعب ضد أستراليا.

اكتملت تسع مواجهات من دور الـ32 لمنافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بانتظار اكتمال سبع مواجهات في الساعات المقبلة مع ختام منافسات المجموعات العاشرة والـ11 والـ12، حيثُ سيتنافس لاحقاً 32 منتخباً من أجل حجز مقاعد تؤهل إلى دور الـ16.

وسيواجه منتخب ألمانيا، بطل كأس العالم 2014، منتخب باراغواي يوم 29 يونيو/ حزيران الحالي على ملعب بوسطن ستاديوم في بوسطن الأميركية، في وقت يلعب فيه منتخب فرنسا، أحد أقوى المرشحين للمنافسة على لقب المونديال، أمام منتخب السويد يوم 1 يوليو/ تموز المقبل على ملعب ميتلايف ستاديوم في نيوجيرسي الأميركية، واللافت أن الفائزين من هاتين المواجهتين سيتواجهان في دور الـ16، مما يُشير إلى إمكانية حدوث صدام قوي بين "المانشافت" و"الديوك".

في المقابل، ستلعب كندا، أحد مستضيفي كأس العالم 2026، أمام منتخب جنوب أفريقيا يوم 28 من يونيو الحالي على ملعب سوفاي ستاديوم في إنغليوود بولاية كاليفورنيا الأميركية، في مواجهة تبدو بمتناول الكنديين لمواصلة الرحلة والتأهل إلى دور الـ16، بينما يشهد الدور ذاته قمة قوية مرتقبة بين منتخبي المغرب وهولندا يوم 30 من يونيو الحالي على ملعب مونتيري في المكسيك، على أن يلعب الفائز من هذه المواجهة في مباراة أمام الفائز من مواجهة كندا وجنوب أفريقيا.

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كما تأكدت مواجهة المستضيف الثاني لكأس العالم 2026؛ منتخب أميركا، الذي سيواجه منتخب البوسنة والهرسك يوم 2 يوليو على ملعب سان فرانسيسكو باي بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية، في وقت يلعب فيه منتخب البرازيل في قمة كبيرة أمام منتخب اليابان يوم 29 من يونيو الحالي على ملعب هيوستن ستاديوم في هيوستن الأميركية، بينما تخوض النرويج مواجهة قوية أمام منتخب ساحل العاج يوم 30 من يونيو الحالي على ملعب دالاس ستاديوم في مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية.

في المقابل، تأكدت مواجهة منتخب الرأس الأخضر، أحد أكبر مفاجآت بطولة كأس العالم 2026، لمنافسه بطل العالم منتخب الأرجنتين يوم 4 يوليو المقبل على ملعب هارد روك ستاديوم في ميامي الأميركية، بينما يلعب منتخب مصر مواجهة حاسمة أمام منتخب أستراليا يوم 3 يوليو المقبل على ملعب دالاس ستاديوم، وفي حال فوز منتخب "الفراعنة" سيواجه الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر.