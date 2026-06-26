9 ملايين دولار لكل منتخب يغادر كأس العالم من الدور الأول

- حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المكافآت المالية لكأس العالم 2026، حيث سيحصل كل منتخب يغادر من الدور الأول على 9 ملايين دولار، بينما تتزايد المكافآت مع تقدم المنتخبات في الأدوار، وصولاً إلى 50 مليون دولار للبطل. - تسهم المكافآت المالية في دعم الموارد المالية للمنتخبات، بالإضافة إلى المكاسب الإضافية من عقود الرعاية التي تتزايد قيمتها مع تقدم المنتخبات في البطولة. - يسعى "فيفا" لزيادة المكافآت المالية مع تزايد عدد المنتخبات والمباريات، مما يعزز العائدات المالية ويجعل المشاركة في البطولة مهمة للتوازن المالي للمنتخبات.

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، المكافآت المالية لكل منتخب مشارك في كأس العالم 2026، والتي يتمّ توزيعها حسب حصاد كل منتخب في هذه النسخة، بناء على النتائج التي يحققها والدور الذي يبلغه. وقد أوشكت منافسات الدور الأول على النهاية، وبالتالي سنتعرف إلى 16 منتخباً سيغادرون البطولة بعد ثلاث مباريات فقط، ولكن هذه المنتخبات ستحصل على مكافآت مالية مهمة للغاية، ستساعدهم على دعم مواردهم المالية.

وسيحصل كل منتخب يُغادر المسابقة منذ الدور الأول على 9 ملايين دولار، وفق ما أكده موقع إيول البرازيلي، الخميس. أما باقي المنتخبات، فإن حصتها المالية ستكون حسب الدور الذي ستبلغه في المسابقة، فالمنتخبات التي ستغادر البطولة منذ الدور الثاني ستحصل على 11 مليون دولار، والمنتخبات التي ستودع البطولة في الدور ربع النهائي ستحصل على 19 مليون دولار، ويحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار والثالث على 29 مليون دولار وصاحب الوصافة على 33 مليون دولار والبطل على 50 مليون دولار. كما أن المنتخبات تحقق مكاسب مالية إضافية، مرتبطة بعقود الرعاية مع مختلف الشركات، والتي قد تتزايد قيمتها مع تقدم المنتخبات في المسابقة.

المكافآت المالية لمنتخبات كأس العالم أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

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ويسعى الاتحاد الدولي إلى رفع قيمة المكافآت المالية، مع تزايد عدد المنتخبات المشاركة في البطولة، ما يعني زيادة عدد المباريات والعائدات المالية. وأصبحت المشاركة في كأس العالم، مهمة في التوازن المالي لمعظم المنتخبات باعتبار تزايد المصاريف وارتفاع قيمة النفقات.