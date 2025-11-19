7 مواهب واعدة تجذب أنظار الأندية الأوروبية في الميركاتو الشتوي

- تتجه أنظار الأندية الأوروبية الكبرى نحو سبعة مواهب شابة مع اقتراب "الميركاتو" الشتوي، حيث تبرز أسماء مثل إليوت أندرسون من نوتنغهام فورست وأليكس سكوت من بورنموث، اللذين أظهرا أداءً مميزًا يجذب اهتمام أندية مثل مانشستر يونايتد وتشلسي. - روكو فاتا من واتفورد وأنجيلو ستيلر من شتوتغارت يواصلان التألق، حيث يلفتان الأنظار بأدائهما الرائع، مما يجعلهما أهدافًا محتملة لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز. - محمد قادر ميتي من رين وبروميس ديفيد من يونيون سان غيلواز، إلى جانب كينيت إيخهورن من هيرتا برلين، يمثلون الجيل القادم من النجوم الصاعدين في أوروبا.

تتحول أنظار الأندية الأوروبية الكبيرة، مع اقتراب "الميركاتو" الشتوي، نحو سبعة مواهب شابة أبهرت الجماهير خلال الفترة الماضية. ورغم صعوبة الصفقات وتعقيدات السوق، تُعد هذه المرحلة فرصة ذهبية لضم لاعبين واعدين قادرين على إحداث فارق سريع، وللمواهب الشابة لإثبات قدراتها والانتقال من التألق المحلي إلى الساحة الأوروبية، ما يجعل سوق الشتاء أكثر حيوية وترقباً.

وفي هذا الإطار، سلطت صحيفة ذا صن البريطانية، أمس الثلاثاء، الضوء على سبعة مواهب شابة تصنع ضجة كبيرة في القارة الأوروبية، وعلى رأسها موهبة نوتنغهام فورست إليوت أندرسون، الذي لم يكتفِ بطرق باب النخبة، بل يبدو مستعداً لاقتحامها بقوة، فقد انفجر الدولي الإنكليزي هذا الموسم ورفع مستوى أدائه إلى آفاق جديدة، ومع سعي مانشستر يونايتد وتشلسي وليفربول لتعزيزات وسط الملعب، يُعد أندرسون هدفاً ثميناً للصفقات الشتوية.

كما برز نجم فريق بورنموث أليكس سكوت، الذي تم استدعاؤه حديثاً لمنتخب إنكلترا بعدما تجاوز الإصابات المبكرة وبدأ نجمه يسطع بتمريراته الحاسمة ورؤيته الاستثنائية للملعب، ما يجعله أحد أبرز صناع اللعب في "البريمييرليغ"، أما جناح واتفورد ونجم منتخب أيرلندا تحت 21 عاماً روكو فاتا، فقد أثار إعجاب الجميع في "التشامبيونشيب" بأدائه الرائع، مسجلاً ستة أهداف في عشر مباريات، ويبدو جاهزاً تماماً للانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنكليزي الممتاز الطامحة للمنافسة الأوروبية.

ويواصل نجم شتوتغارت الألماني أنجيلو ستيلر لفت الأنظار في "البوندسليغا" بأدائه الشامل، وقد رفع مستواه هذا الموسم بشكل واضح، ما جعله مرشحاً قوياً للانتقال إلى أحد أندية أوروبا الكبيرة، بما فيها مانشستر يونايتد الإنكليزي ليلعب تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم، كما ارتبط اسمه سابقاً بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، ليخلف مواطنه توني كروس الذي اعتزل اللعب قبل فترة.

أما هداف رين الفرنسي محمد قادر ميتي، فقد بلغ مؤخراً 18 عاماً، ويملك كل المقومات البدنية والفنية للعب على أعلى مستوى، مع تاريخ طويل للنادي الفرنسي في إنتاج المواهب الكبيرة، ويبدو أن ميتي هو الاسم التالي في قائمة النجوم الصاعدين، كما تكتمل القائمة بالمهاجم الكندي بروميس ديفيد، الذي يلعب في صفوف يونيون سان غيلواز البلجيكي، وأصبح ماكينة أهداف هو الآخر، ما يجعله خياراً مثالياً لأي نادٍ يبحث عن مهاجم قوي. وأخيراً لاعب وسط هيرتا برلين الألماني كينيت إيخهورن، الذي لم يتجاوز عمره 16 عاماً، فقد جذب أنظار أكبر أندية أوروبا، وقد يكون هدف بايرن ميونخ القادم.