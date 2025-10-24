7 مباريات بلا فوز تشعل نيران التوتر بين دجيكو وبيولي

- تصاعد التوتر في فيورنتينا بعد سلسلة من سبع مباريات دون فوز، حيث تبادل المهاجم إدين دجيكو والمدرب ستيفانو بيولي تصريحات تكشف عن خلافات في الرؤية الفنية، رغم الفوز الأوروبي على رابيد فيينا. - دجيكو انتقد الأداء المحلي وطالب بتغيير النهج الهجومي، بينما رد بيولي بحزم مؤكداً سلطته الفنية وأن الأداء والنتائج هما المعيار لاختيار التشكيلة. - الخلاف يثير قلق الجماهير، حيث يسعى بيولي لإعادة الانضباط قبل مواجهة بولونيا، بينما يحاول دجيكو فرض رؤيته مستنداً إلى خبرته الكبيرة.

أشعلت سبع مباريات بلا فوز فتيل التوتر داخل جدران نادي فيورنتينا الإيطالي، بعدما خرج كل من المهاجم البوسني إدين دجيكو (39 عاماً) والمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي (60 عاماً) بتصريحات متبادلة حملت نبرة خلاف واضحة، لتكشف عن شرخ في الرؤية الفنية داخل الفريق البنفسجي. وجاء الجدل بعد الفوز الأوروبي المقنع على رابيد فيينا النمساوي بثلاثية نظيفة، أمس الخميس، ضمن دوري المؤتمر الأوروبي، والذي لم يكن كافياً لتهدئة الأجواء المشحونة في فلورنسا.

وأثار دجيكو الجدل عندما تحدّث بجرأة عن الأداء المحلي المتراجع، منتقداً بشكل علني الوضع في الدوري الإيطالي، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الجمعة. وأشار صاحب الخبرة الطويلة في الملاعب الأوروبية، إلى أن سبع مباريات من دون فوز أمر غير طبيعي بالنسبة لنادٍ بحجم فيورنتينا. ورأى المهاجم المخضرم أنّ الوقت قد حان لتغيير النهج الهجومي، مفضّلاً اللعب بمهاجمين لما يمنحه ذلك من خيارات أوسع في الثلث الأخير.

وردّ بيولي بدوره بسرعة، مستعيناً بنبرة حازمة ليؤكد سلطته الفنية داخل غرفة الملابس، إذ صرّح: "نحاول إيجاد التوازن، والوقت ليس مناسباً للمجازفة بإشراك أكثر من مهاجمين اثنين. دجيكو يعرف أين مكتبي، ويعلم أنني صاحب القرار"، كما أكد المدرب الإيطالي أنّ الأداء والنتائج هما المعيار الأساسي لاختيار التشكيلة، في إشارة واضحة إلى أن الانتقادات العلنية لن تغيّر من قراراته.

وزاد هذا التراشق الإعلامي من حدة القلق بين جماهير فيورنتينا، التي تخشى أن يتحول الخلاف إلى أزمة داخلية تؤثر على مسار الفريق في الدوري. ويبدو أن الخلاف لا يقتصر على تفاصيل فنية بحتة، بل يمتد إلى قضية القيادة والثقة بين المدرب وأحد أبرز نجوم الفريق.

ويسعى بيولي إلى إعادة الانضباط داخل المجموعة قبل مواجهة بولونيا المرتقبة، الأحد المقبل، بينما يحاول دجيكو فرض رؤيته بوصفه لاعباً يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع المواقف الصعبة. ويعي الطرفان أن استمرار هذا التوتر قد ينعكس سلباً على الأداء، ولا سيما في ظل حاجة الفريق الماسّة إلى النقاط لاستعادة مكانته في جدول الترتيب.