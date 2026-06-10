6000 برتقالة و300 كيلوغرام من السمك مع بعثة النرويج في المونديال

- بعثة منتخب النرويج تثير الانتباه بترتيباتها الغذائية الفريدة لكأس العالم 2026، حيث نقلت 300 كجم من السمك و116 كجم من الجبن و6000 برتقالة لضمان جاهزية اللاعبين. - النرويج تعود للمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة، بعد مشاركاتها في 1938، 1994، و1998، وتستعد لمواجهة العراق، السنغال، وفرنسا في المجموعة التاسعة. - تأهل المنتخب النرويجي بجدارة تحت قيادة المدرب ستالي سولباكن، الذي يشارك في المونديال كمدرب بعد أن كان لاعباً في نسخة 1998.

لفتت بعثة منتخب النرويج الأنظار مجدداً، بترتيباتها اللوجستية الخاصة بالغذاء، في خطوة تهدف إلى توفير أفضل الظروف الممكنة للاعبين خلال كأس العالم 2026، وهي عادة دأب عليها المنتخب الاسكندنافي في البطولات الكبرى.

ووفقاً لتقرير موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، اليوم الأربعاء، نقلت بعثة النرويج نحو 300 كيلوغرام من السمك، و116 كيلوغراماً من الجبن، ونحو 6000 برتقالة إلى وفدها خلال إقامته. وقد استُخدمت هذه الطريقة أيضاً في دورة الألعاب الأولمبية السابقة في باريس صيف 2024، حيث نقلت الدولة الاسكندنافية أيضاً جزءاً كبيراً من منتجاتها الغذائية، حرصاً على الحفاظ على النظام الغذائي المعتاد للاعبين، وضمان أعلى مستويات الجاهزية البدنية.

وكان للنرويج ثلاث مشاركات سابقة في كأس العالم، جاءت جميعها بين بلدين، حيث شاركت في مونديالي 1938 و1998 في فرنسا، وبينهما مشاركة في مونديال 1994 في الولايات المتحدة، وسيعود البلد الاسكندنافي مجددًا إلى الأراضي الأميركية، ليسجل حضوره الرابع في نسخة استثنائية من المونديال تقام لأول مرة في ثلاث دول.

وفي مونديال 2026 سيكون منتخب النرويج على موعد مع مواجهات قوية للغاية في المجموعة التاسعة، حيث سيبدأ مشواره بمواجهة العراق في بوسطن، ثم السنغال في نيويورك، وسيعود مجدداً إلى بوسطن لمواجهة فرنسا وصيف النسخة الأخيرة، وذلك أيام 16 و22 و26 يونيو/حزيران. وتأهل المنتخب النرويجي إلى منافسات كأس العالم بجدارة، بعد مشوار مثالي تحت قيادة مديره الفني ستالي سولباكن، الذي يستعد للمشاركة في المونديال مدرباً، بعدما كان لاعباً في صفوف منتخب بلاده في المشاركة الثالثة والأخيرة في مونديال 1998.