يسابق الاتحاد المغربي لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع (54 عاماً)، الزمن لاستقطاب ستة أسماء بارزة من ذوي الجنسية المزدوجة من أجل ضمها إلى قائمة "أسود الأطلس" قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر/ كانون الأول و18 يناير/ كانون الثاني المقبلين، وذلك في إطار مشروع المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي (50 عاماً)، الذي يهدف إلى تكوين جيل صاعد قادر على تمثيل المملكة في الاستحقاقات المقبلة، ومن أبرزها بطولة كأس العالم 2026.

ووفقاً لما كشفه مصدر مسؤول بالاتحاد المغربي لكرة القدم في حديث لـ"العربي الجديد"، اليوم الاثنين، والذي فضّل عدم ذكر اسمه، فإنّ ست مواهب صاعدة شرعت في تغيير جنسيتها الرياضية حتى تتمكن من ارتداء قميص "أسود الأطلس" خلال الاستحقاقات المنتظرة، بتوصية من الركراكي، ويتعلق الأمر بموهبتي نادي ريال مدريد الإسباني تياغو بيتارش (18 عاماً)، ورشاد فتال (20 عاماً)، الذي سبق له تمثيل منتخب المغرب تحت 20 عاماً في وقت سابق قبل أن يختار اللعب لإسبانيا، ونجم نادي ليل الفرنسي أيوب بوعدي (18 عاماً)، المتحدر من أبوين مغربيين، شأنه شأن موهبة نادي أياكس أمستردام الهولندي ريان بونيدا (19 عاماً).

وتشمل القائمة أيضاً الظهير الأيسر لنادي آيندهوفن الهولندي، المعار من نادي روما الإيطالي، أنس صلاح الدين (23 عاماً)، والنجم الصاعد في نادي يوفنتوس الإيطالي يونس روحي (21 عاماً)، الذي يتحدر من أب مغربي وأم سويدية، بالإضافة إلى لاعب وسط فورتونا الهولندي محمد إحتارين (23 عاماً)، الذي يبقى الوحيد بين هؤلاء النجوم الصاعدين ممن حصلوا على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بتمثيل المغرب مستقبلاً بعد تغيير جنسيته أخيراً من الهولندية إلى المغربية، وعليه أصبح مؤهلاً رسمياً للانضمام إلى منتخب "أسود الأطلس" في حال قرر الركراكي ضمّه إلى كتيبة القائد أشرف حكيمي (26 عاماً).

وتأتي هذه الخطوة في سياق رغبة المغرب بالاستفادة من خدمات مواهبه الصاعدة المتألقة في مختلف الدوريات الأوروبية والتعامل معها وفق مقاربة تقوم على الشفافية والالتزام الكامل بالمشروع الرياضي المحدد من قِبل الاتحاد المغربي لكرة القدم، وهو ما جعل الركراكي يؤكد في تصريحاته الصحافية مراراً أن باب منتخب المغرب سيظل مفتوحاً أمام كل لاعب يختار ارتداء قميص بلده عن حب وقناعة.