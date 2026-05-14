كشفت دراسة أجرتها صحيفة "يو إس إيه توداي"، الأربعاء، عن وجود 6 مباريات فقط في دور المجموعات من كأس العالم 2026 لا تزال أسعار تذاكرها تقل عن 200 دولار أميركي، وذلك قبل أقل من شهر على انطلاق البطولة التي تستضيفها كلُّ من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لأول مرة بالتاريخ في ملف مشترك بالقارة الأميركية الشمالية.

وشهدت أسعار تذاكر البطولة انتقادات متواصلة خلال الفترة الماضية، خصوصاً للمباريات التي تُقام في الولايات المتحدة، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار بعض المواجهات، وهو ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التعليق على القضية الأسبوع الماضي. وبحسب الدراسة، فإن المباريات التي تُقام على ملعب ليفاي قرب سان فرانسيسكو تُعد من بين الأرخص في البطولة حتى الآن، بينما اقتصرت قائمة المواجهات التي تقل أسعارها عن 200 دولار على ست مباريات فقط من أصل 72 مواجهة في دور المجموعات.

قائمة المباريات الأقل سعراً في كأس العالم 2026:

النمسا أمام الأردن في سان فرانسيسكو: تبدأ الأسعار من 171 دولاراً.

الأردن أمام الجزائر في سان فرانسيسكو: تبدأ الأسعار من 182 دولاراً.

البوسنة والهرسك أمام قطر في سياتل: تبدأ الأسعار من 183 دولاراً.

الرأس الأخضر أمام السعودية في هيوستن: تبدأ الأسعار من 170 دولاراً.

الجزائر أمام النمسا في كانساس سيتي: تبدأ الأسعار من 186 دولاراً.

الكونغو أمام أوزبكستان في أتلانتا: تبدأ الأسعار من 188 دولاراً.

وتعكس هذه الأرقام حجم الجدل القائم حول أسعار تذاكر المونديال المقبل، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار المباريات الكبرى، في وقت يتوقع فيه المنظمون حضوراً جماهيرياً ضخماً في النسخة الكبرى بتاريخ كأس العالم بحسب ما يؤكده بشكلٍ دائمٍ رئيس الاتحاد الدولي للعبة، السويسري جياني إنفانتينو، لا سيما أنَّ هذه النسخة تضمّ لأول مرة 48 منتخباً.