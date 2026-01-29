6 صفقات فاشلة في تاريخ تشلسي قبل ستيرلينغ

- توصل نادي تشلسي إلى اتفاق مع رحيم ستيرلينغ لفسخ العقد، مما يجعله لاعباً حراً، بعد خروجه من حسابات المدرب الجديد ليام روزينيور، بهدف التخلص من عبء راتبه المرتفع. - شهدت مسيرة ستيرلينغ مع تشلسي خيبة أمل، حيث لم يشارك في أي مباراة رسمية منذ الموسم الماضي بعد تجربة غير ناجحة مع أرسنال، مما أدى إلى رحيله عن النادي. - تشلسي لديه تاريخ من التعاقدات غير الناجحة مثل شيفتشينكو وتوريس، مما يعكس التحديات في تحقيق التوازن بين التعاقدات الكبيرة والأداء الميداني.

توصل نادي تشلسي الإنكليزي، مساء أمس الأربعاء، إلى اتفاق نهائي مع جناحه رحيم ستيرلينغ (31 عاماً)، لفسخ العقد الذي كان يربط الطرفين منذ يوليو/تموز 2022، حين تعاقد معه "البلوز" قادماً من مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو، إضافة إلى متغيرات لم تتحقق.

وبحسب تقرير لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الأربعاء، فقد بات الجناح الإنكليزي متاحاً في سوق الانتقالات كلاعب حر، بعدما خرج من حسابات المدرب الجديد الإنكليزي ليام روزينيور، ليغادر لندن دون مقابل. وبذلك، نجح تشلسي في التخلص من عبء راتب مرتفع، إذ كان ستيرلينغ يتقاضى نحو 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، في حين يسعى اللاعب إلى إعادة إحياء مسيرته مع نادٍ جديد.

ولا يملك ستيرلينغ متسعاً من الوقت، في ظل اقتراب إغلاق سوق الانتقالات الشتوية خلال أيام قليلة مع نهاية يناير/ كانون الثاني، غير أن خروجه مجاناً قد يفتح أمامه أبواب عدة أندية حول العالم. يُذكر أنّ ستيرلينغ لم يخض أي مباراة رسمية منذ الموسم الماضي، حين لعب معاراً إلى أرسنال، وهي تجربة لم تحقق النجاح المنتظر، ليعود بعدها إلى تشلسي دون أن ينال ثقة الجهاز الفني. وعندما قرر المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لتشلسي آنذاك التعاقد معه في صيف 2022، وصل ستيرلينغ إلى ستامفورد بريدج كنجم بارز، لكن التجربة انتهت بخيبة أمل، ليغادر النادي من الباب الخلفي، في تجربة مر بها قبله العديد من النجوم، الذين خيبوا الآمال رفقة النادي الأزرق.

نجوم خيبوا الآمال مع تشلسي:

أندريه شيفتشينكو

دفع تشلسي مبلغ 30.8 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع النجم الأوكراني أندريه شيفتشينكو قادماً من ميلان الإيطالي عام 2006، في صفقة حطم بها النادي اللندني حينها الرقم القياسي للانتقالات في إنكلترا. وجاء شيفتشينكو إلى ستامفورد بريدج بعد موسم لافت مع ميلان سجل فيه 28 هدفاً، ولم تكن هناك أي مؤشرات على تراجع مستواه، إلا أنه ولأسباب مختلفة لم يتمكن من التأقلم مع أجواء تشلسي، واكتفى بتسجيل تسعة أهداف فقط في 48 مباراة خاضها في الدوري الإنكليزي الممتاز بقميص "البلوز".

أندريه شيفتشينكو خلال مباراة بين أوكرانيا والسويد، 29 يونيو 2021 (Getty)

فرناندو توريس

حطم تشلسي الرقم القياسي البريطاني للتعاقدات بضم فرناندو توريس مقابل 50 مليون جنيه إسترليني في يناير/ كانون الثاني 2011، بعدما كان اللاعب الإسباني الملقب بـ"إل نينيو" ماكينة أهداف مع ليفربول، حيث سجل 65 هدفاً في 102 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز. لكن بطل كأس العالم 2010 لم ينجح حتى في تسجيل ثلث هذا الرقم خلال 110 مباريات خاضها في الدوري بقميص "البلوز"، حيث كان أفضل مواسمه تهديفياً هو موسم 2012-2013، الذي اكتفى فيه بتسجيل ثمانية أهداف فقط.

فرناندو توريس (Getty)

ألفارو موراتا

كثيراً ما تعرّض ألفارو موراتا للسخرية بسبب إهداره فرصاً سهلة، لكنّه في الحقيقة مهاجم أفضل بكثير مما يعتقده البعض، رغم أن تشلسي لم يشاهد أحسن نسخه منه، بعدما انضم الدولي الإسباني إلى النادي اللندني قادماً من ريال مدريد في صيف 2017 مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي للنادي آنذاك، إلا أنه واجه صعوبات بالغة في التأقلم مع الأجواء الإنكليزية، ولم ينجح سوى في تسجيل 16 هدفاً خلال 47 مباراة خاضها في الدوري الإنكليزي الممتاز بقميص "البلوز".

ألفارو موراتا (Getty)

داني درينكووتر

قلّما شهدت كرة القدم في السنوات الأخيرة مسيرة هبطت بهذه الحدة كما حدث مع داني درينكووتر، الذي تحولت تجربته مع تشلسي إلى واحدة من أكثر الصفقات فشلاً في تاريخ النادي. وانضم لاعب الوسط الإنكليزي إلى "البلوز" صيف 2017 قادماً من ليستر سيتي مقابل نحو 35 مليون جنيه إسترليني، بعد أن كان عنصراً أساسياً في الإنجاز التاريخي لـ"الثعالب" بالتتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز موسم 2015-2016، ما جعله يصل إلى تشلسي وهو في قمة مستواه وقيمته السوقية.

غير أن الأمور سارت في اتجاه معاكس تماماً، إذ اكتفى درينكووتر بخوض 22 مباراة فقط بقميص تشلسي، في تجربة اتسمت بالإحباط والتراجع. ولعل إحدى أكثر اللحظات التي لخصت فترته الصعبة، كانت طرده عام 2020 خلال مباراة لفريق تحت 23 عاماً، بعدما ركل لاعباً من توتنهام يبلغ من العمر 16 عاماً. وفي عام 2022، أسدل الستار نهائياً على علاقة داني درينكووتر بتشلسي، ليغادر ستامفورد بريدج بعد تجربة مخيبة، شكّلت نقطة تحول سلبية في مسيرته الكروية.

داني درينكووتر بقميص تشلسي أمام بورنموث، 27 يوليو 2021 (Getty)

كيبا أريزابالاغا

كانت هناك فترات بدا خلالها كيبا أريزابالاغا وكأنه حارس النخبة الذي اعتقد تشلسي أنه تعاقد معه عندما دفع لنادي أتلتيك بلباو الإسباني مبلغاً قياسياً عالمياً للحراس، بلغ 72 مليون جنيه إسترليني عام 2018. لكن، للأسف، سيُذكر الإسباني غالباً في ستامفورد بريدج بمستوياته المتواضعة بين الخشبات الثلاث، فضلاً عن حادثته الشهيرة عندما رفض الخروج من الملعب واستبداله بقرار من المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري، في نهائي كأس الرابطة الإنكليزية عام 2019.

كيبا أريزابالاغا (Getty)

روميلو لوكاكو

يُعد روميلو لوكاكو حالة فريدة في هذه القائمة، كونه اللاعب الوحيد الذي وقّع مع تشلسي مرتين. فقد عاد المهاجم البلجيكي إلى صفوف "البلوز" قادماً من إنتر ميلانو الإيطالي مقابل مبلغ ضخم بلغ 97.5 مليون جنيه إسترليني في أغسطس/ آب 2021، في صفقة كانت آنذاك الأغلى في تاريخ النادي. ورغم أن تشلسي تجاوز هذا الرقم لاحقاً بضم الأرجنتيني إنزو فرنانديز بعد أقل من 18 شهراً، إلا أن قيمة صفقة لوكاكو بقيت هائلة، لا سيما إذا ما قورنت بمردوده، إذ لم يسجل سوى ثمانية أهداف في الدوري الإنكليزي الممتاز خلال موسم 2019-2020، أي بمعدل يزيد قليلاً على 12 مليون جنيه إسترليني لكل هدف. وخلال تلك الحملة المخيبة، وقع لوكاكو في المتاعب بعدما ظهر في تصريحات انتقد فيها أسلوب المدرب توخيل التكتيكي، لينتهي به الأمر بالعودة إلى إنتر ميلانو على سبيل الإعارة صيف 2022.