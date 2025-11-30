5648 كيلومتراً هي أطول رحلة لمنتخبات كأس العرب إلى قطر

- مشاركة 16 منتخباً عربياً في كأس العرب 2025 بالدوحة: تستضيف العاصمة القطرية الدوحة بطولة كأس العرب 2025 بمشاركة 16 منتخباً من آسيا وأفريقيا، حيث ستختلف مسافات الرحلات الجوية لكل منتخب وفقاً لبُعده عن الدوحة. - تفاصيل الرحلات الجوية للمجموعات: في المجموعة الأولى، تسافر تونس لمسافة 4105 كيلومترات، بينما في المجموعة الثانية، تقطع المغرب 5648 كيلومتراً، والسعودية 488 كيلومتراً فقط. في المجموعة الثالثة، تسافر مصر 2063 كيلومتراً، والأردن 1689 كيلومتراً، والإمارات 298 كيلومتراً. - المجموعة الرابعة: الجزائر تقطع 4739 كيلومتراً، بينما العراق يقطع 1129 كيلومتراً للوصول إلى الدوحة.

ستشارك في بطولة كأس العرب 2025، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة من الفترة من 1 ديسمبر/كانون الأول وحتى الـ20 منه، 16 منتخباً عربياً من قارتي آسيا وأفريقيا، حيثُ سيكون لكل بعثة منتخب رحلتها الخاصة وصولاً إلى مقر الإقامة الخاص خلال البطولة العربية.

وستختلف الكيلومترات التي سيقطعها كل منتخب مُشارك في بطولة كأس العرب 2025 عبر الطائرة، بين كل رحلة خاصة بكل منتخب مشارك في البطولة العربية، إذ ستقطع منتخبات مسافة أطول من الأخرى وفقاً للبُعد عن العاصمة القطرية الدوحة، في حين ستصل منتخبات أخرى برحلات أقصر، خصوصاً المنتخبات الآسيوية وليس الأفريقية.

بدايةً من المجموعة الأولى، حيثُ ستُسافر بعثة منتخب تونس من العاصمة إلى قطر لمسافة تبلغ حوالي 4105 كيلومترات، وسيصل وقت الرحلة من تونس إلى الدوحة إلى حوالي خمس ساعات و25 دقيقة، من دون أي توقف.

أما في المجموعة الثانية، فمن المتوقع أن تُسافر بعثة منتخب المغرب المشاركة في بطولة كأس العرب 2025 إلى العاصمة القطرية الدوحة لمسافة تبلغ حوالي 5648 كيلومتراً، ويبلغ وقت الرحلة حوالي 6 ساعات و55 دقيقة (في حال كانت رحلة مباشرة من دون محطة توقف واحدة على الأقل)، في حين أن المنتخب الثاني في المجموعة، وهو منتخب السعودية، فرحلة بعثته المشاركة في البطولة هي الأقصر بحوالي 488 كيلومتراً فقط، وستسغرق رحلة السفر حوالي ساعة و20 دقيقة فقط.

وفي المجموعة الثالثة، ستقطع بعثة منتخب مصر من العاصمة القاهرة إلى العاصمة القطرية الدوحة مسافة 2063 كيلومتراً، وستسغرق رحلة بعثة مصر للوصول إلى مقرها في قطر حوالي ساعتين و50 دقيقة، في حين سيقطع منتخب الأردن، وصيف كآس آسيا 2023، مسافة 1689 كيلومتراً للوصول إلى مقره في قطر خلال البطولة، وستستغرق رحلة السفر إلى الدوحة حوالي ساعتين و30 دقيقة. أما منتخب الإمارات المنافس في المجموعة نفسها، فرحلته لن تكون طويلة لأن المسافة هي 298 كيلومتراً فقط، وستسغرق الرحلة عبر الطائرة حوالي ساعة وخمس دقائق فقط.

أما في المجموعة الرابعة، فإن منتخب الجزائر سيقطع حوالي 4739 كيلومتراً باتجاه العاصمة القطرية الدوحة، وستستغرق الرحلة عبر الطائرة حوالي ست ساعات (سفر مباشر من دون توقف)، في حين أن منتخب العراق سيقطع حوالي 1129 كيلومتراً، وستستغرق الرحلة عبر الطائرة إلى الدوحة حوالي ساعتين وخمس دقائق.