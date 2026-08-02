5 مرشحين لخلافة إنفانتينو في رئاسة "فيفا" بينهم عربيان

- تعرض جياني إنفانتينو لانتقادات بسبب مشروع بيع حقوق كأس العالم، مما أدى إلى تراجع المشروع واستقالة مستشاره الخاص، وأثار تساؤلات حول مستقبله في رئاسة الفيفا مع اقتراب الانتخابات. - صحيفة ذا صن أشارت إلى خمسة مرشحين محتملين لخلافة إنفانتينو، وهم ناصر الخليفي، أرسين فينغر، فكتور مونتالياني، سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وماتياس غرافستروم، وكل منهم يتمتع بخبرة ومؤهلات قوية. - ناصر الخليفي يُعتبر مرشحًا بارزًا لكنه نفى اهتمامه بالمنصب، بينما يتمتع المرشحون الآخرون بمؤهلات قوية، مع احتمالية تولي غرافستروم منصب الرئيس المؤقت.

بدأت وسائل الإعلام العالمية الحديث عن مستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو (56 عاماً)، الذي تعرّض لانتقادات حادة، بسبب المشروع الذي طرحه حول بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم والبطولات التي ينظمها، ما دفع (يويفا) إلى إصدار بيان علني لوّح فيه بمقاطعة جميع المسابقات مستقبلاً.

ورغم أن جياني إنفانتينو تراجع عن المشروع، لكن الأصوات علت هذه المرة، بعدما انتقدت (يويفا)، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والكونكاكاف، الطريقة التي عمل عليها السويسري خلال الأيام الماضية، الأمر الذي دفع مستشاره الخاص، كارلوس كورديرو إلى تقديم استقالته، لتطرح وسائل الإعلام العالمية، وبخاصة البريطانية، أسئلتها واقتراحاتها، حول الرئيس القادم للفيفا.

ويشغل إنفانتينو منصب رئيس الفيفا منذ عام 2016، بعدما عمل لمدة سبع سنوات كاملة في منصب الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأعيد انتخابه بالتزكية في مناسبتين، لكن إعادة انتخابه مرة ثالثة أصبحت محل شك كبير، قبل الانتخابات المقرر عقدها في شهر مارس/ آذار القادم، وفق ما ذكرته شبكة "بي بي سي" البريطانية.

من جهتها، ترى صحيفة ذا صن البريطانية، أن هناك خمسة أشخاص قادرين على خلافة جياني إنفانتينو، وهم: القطري ناصر الخليفي، الذي يدعمه (يويفا)، مدرب أرسنال السابق، الفرنسي أرسين فينغر، مدير التطوير في "فيفا"، الكندي فكتور مونتالياني (رئيس الكونكاكاف)، البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة (رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)، والسويدي ماتياس غرافستروم (الأمين العام للاتحاد الدولي).

ويُعد الخليفي أحد أبرز المرشحين لخلافة جياني إنفانتينو في منصب رئيس "فيفا"، لأن القطري يحظى بدعم كبير من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بالإضافة إلى خبرته الكبرى في اللعبة الشعبية، بفضل ما فعله في عام 2021، عندما وقف ضد بطولة "السوبر ليغ"، وإشرافه على رئاسة رابطة الأندية الأوروبية، التي نجح في زيادة عدد أعضائها إلى 800 عضو (يُعد ريال مدريد أبرز فريق خارج هذه المؤسسة). وكان الخليفي، الذي يقود "الباريسي" منذ عام 2011، يوم 31 من شهر يوليو/ تموز الماضي، قد ردّ عبر أحد المتحدثين باسمه مثل ما نقلت صحيفة ليكيب الفرنسية قبل أيام، قائلاً: "لا يملك ناصر الخليفي أي طموح أو نية أو اهتمام بهذا المنصب في "فيفا" أو بكل هذه الضجة الإعلامية؛ بل على العكس، سيواصل دعمه، بشكل حكيم وبنّاء، جميع مؤسسات كرة القدم العالمية والأوروبية".

أما رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة (في منصبه منذ 2013)، فظهر اسمه ضمن القائمة المرشحة لخلافة جياني إنفانتينو، بفضل التطور الملحوظ الذي شهدته اللعبة الشعبية في القارة الصفراء (بطولات جديدة مثل أبطال آسيا للنخبة ودوري التحدي وغيرها)، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير لدى البحريني بكرة القدم لدى السيدات، وزيادة عدد المشاركين في كأس آسيا.

بدوره، ظهر اسم الكندي فكتور مونتالياني، الذي يعمل رئيساً لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، الذي يشتهر بشخصيته القوية، وتصريحات النارية، بعدما هاجم بشدة مقترحات "فيفا"، التي طُرحَت قبل سنوات، حول إقامة كأس العالم كل عامين، بالإضافة إلى رفضه فكرة زيادة عدد المنتخبات في المونديال إلى 64 فريقاً، لأنه يعتبر أن هذه الخطوة تفقد قيمة اللعبة جوهرها.

من جهته، يُعد السويدي ماتياس غرافستروم الأمين العام لـ"فيفا"، أحد أبرز المرشحين لخلافة إنفانتينو، بسبب قوة نفوذه داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بفضل قدرته على التحدث بعدة لغات، ويعرف السويسري جيداً منذ عام 2016، وتسلّم منصبه الحالي في 2024، الأمر الذي يجعل اسمه رقماً صعباً، ومن الممكن أن ينال موافقة من قبل (يويفا)، التي وقفت ضد المشروع، وكانت السبب الأساسي في حثّ جميع الهيئات الأخرى على رفضه.

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ونختم مع الاسم الخامس والأخير، وهو رئيس تطوير كرة القدم في "فيفا"، الفرنسي أرسين فينغر، الذي عمل لأكثر من 20 عاماً مدرباً لنادي أرسنال، ويُعَدّ أحد الأشخاص المقربين من صنّاع القرار في اللعبة الشعبية على مستوى العالم، ويحظى بالتقدير والاحترام، حتى بعض وسائل الإعلام تصفه بـ"الفيلسوف"، بسبب كثرة المقترحات التي يقدمها، حتى تُطوَّر هذه الرياضة، الأمر الذي يجعل مسألة خلافته للسويسري جياني إنفانتينو أمراً منطقياً.

وأكدت الصحيفة الأسماء الخمسة المرشحة لخلافة إنفانتينو في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن على السويسري اتباع الإجراءات المحددة وفق قانون النظام الداخلي لـ"فيفا"، عبر تقديم استقالته، وتولي الأمين العام ماتياس غرافستروم، منصب الرئيس المؤقت، الذي سيدعو إلى انتخابات، أو من خلال توجيه الاتحادات المنضوية تحت "فيفا"، الدعوة إلى اجتماع عاجل، حتى تُسحَب الثقة من جياني، وهو ما يأخذ ثلاثة أشهر كاملة.