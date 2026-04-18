5 أولويات يعتزم برشلونة حسمها في الميركاتو الصيفي

- يسعى نادي برشلونة بقيادة المدرب هانسي فليك لحل خمس أولويات في الميركاتو الصيفي 2026-2027، منها تحويل إعارة ماركوس راشفورد وجواو كانسيلو إلى عقود دائمة. - تشمل الأولويات تجديد عقود مارك كاسادو وأندرياس كريستنسن، وتحديد مستقبل روبيرت ليفاندوفسكي الذي قد يغادر بسبب تراجع مستواه، مما يستدعي التعاقد مع مهاجم جديد. - الأولوية الخامسة تتعلق بتعزيز خط الدفاع بالتعاقد مع أليساندرو باستوني من إنتر ميلان، حيث وافق اللاعب على الانتقال ويتبقى الإجراءات الرسمية.

يسعى نادي برشلونة الإسباني لحل خمس أولويات مهمة جداً في الميركاتو الصيفي المقبل من أجل التحضير لسوق انتقالات قوي للموسم المقبل 2026-2027، بقيادة المدرب الألماني، هانسي فليك، بغية الاستمرار في حصد الألقاب.

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها صحيفة سبورت الإسبانية، السبت، فإن إدارة نادي برشلونة أمامها خمس أولويات لحلها في الميركاتو الصيفي تحضيراً للموسم الجديد 2026-2027، والتي سيحاول الرئيس خوان لابورتا حلها مع المدير الرياضي ديكو من أجل تحسين تشكيلة النادي الكتالوني ومحاولة تدعيمها بأسماء قوية تساعد فليك في المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية.

وبحسب التفاصيل، الأولوية الأولى لنادي برشلونة الإسباني هي حل قضية الإعارة للنجم الإنكليزي ماركوس راشفورد، والظهير البرتغالي جواو كانسيلو، المعارين من ناديي مانشستر يونايتد والهلال السعودي، وعلى النادي الكتالوني منحهما عقدين دائمين من أجل مغادرة نادييهما وعدم تجديد عقدي الإعارة، نظراً لرفض وكيلي أعمالهما تجديد فترة الإعارة للمرة الثانية.

كما تبرز أولوية ثانية أمام إدارة النادي الكتالوني تتمثل في إنهاء وضعية كل من الإسباني مارك كاسادو والدنماركي أندرياس كريستنسن، اللذين يجب أن يجددا عقديهما في صيف عام 2026، وإلا فبإمكانهما المغادرة مجاناً في الميركاتو لأي فريق، في حين تبرز إلى الواجهة أولوية ثالثة تتمثل بوضعية المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وكانت صحيفة سبورت الإسبانية أشارت في وقت سابق إلى أن عدم منح برشلونة عقداً جديداً لليفاندوفسكي حتى الآن، يدفع المهاجم البولندي لاتخاذ قرار نهائي بمغادرة النادي الكتالوني في نهاية هذا الموسم، خصوصاً في ظل تراجع مستواه الفني كثيراً على أرض الملعب، وهو ما يجعل برشلونة مطالباً بأولوية رابعة مهمة جداً تتمثل في التعاقد مع مهاجم رأس حربة بديل يكون نجماً في كرة القدم ومن الصف الأول، لكي يكون على قدر تطلعات جماهير النادي الإسباني في الموسم المقبل.

في المقابل، فإن الأولوية الخامسة، والتي تُعد من الأهم بالنسبة لجمهور نادي برشلونة وإدارته، فهي التعاقد مع قلب دفاع قوي لتحسين جودة وقوة خط الدفاع، وعلى رأس الأسماء المطروحة حالياً مدافع نادي إنتر ميلان الإيطالي، أليساندرو باستوني، الذي تُشير معطيات صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن المدافع الإيطالي وافق على الانتقال إلى النادي الكتالوني في ميركاتو الصيف، ويتبقى فقط الإجراءات الرسمية بين الفريقين لإتمام الصفقة رسمياً هذا الصيف.