5 أعوام على رحيل مارادونا.. محطات من حياة أسطورة

- دييغو مارادونا، أحد أعظم لاعبي كرة القدم، بدأ مسيرته مع أرجنتينوس وانتقل بين بوكا جونيورز، برشلونة، ونابولي، حيث قاد الفريق لتحقيق الألقاب وسجل 115 هدفاً في 257 مباراة، وحقق مع الأرجنتين كأس العالم 1986. - بعد نابولي، لعب مع إشبيلية وأولد بويز، واختتم مسيرته مع بوكا جونيورز في 1997، رغم نجاحاته، واجه تحديات شخصية ومهنية. - في كأس العالم 1994، سجل هدفه الدولي الأخير، لكن استُبعد لتعاطيه الإيفيدرين، مما أثار جدلاً وتوتر علاقته مع "فيفا".

يُعد أسطورة الكرة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا (توفي عن عمر 60 عاماً)، أحد أبرز من مرّوا على تاريخ اللعبة الشعبية الأولى في العالم، نظراً لمسيرته الاحترافية التي جعلت الجماهير الرياضية ووسائل الإعلام تتذكر ما قام به في ذكرى وفاته الخامسة، بعدما فارق الحياة بسبب خطأ طبي جعل السلطات المحلية في بلاده تفتح تحقيقاً ما زال جارياً حتى هذه اللحظة.

ومرّ الراحل مارادونا في العديد من المحطات خلال رحلته، أبرزها بدايته، عندما انضم إلى فريق أرجنتينوس في عام 1976، واستطاع خطف أنظار كبار أندية الدوري الأرجنتيني، أبرزها بوكا جونيورز، الذي نجح في ضمه عام 1981، ولعب معه لمدة موسم وحيد، جعل الفرق الأوروبية تتسارع حتى تحسم صفقته، أبرزها برشلونة الإسباني، الذي جعله يوافق على الاحتراف الخارجي في عام 1982، ولعب معه 49 مباراة، وسجل 33 هدفاً وصنع 18 هدفاً، لكن كثرة مشاكله جعلته يرحل إلى صفوف نابولي.

وضمّ نابولي صانع الألعاب مارادونا في عام 1984، وهنا بدأت رحلته في إحدى أعظم المحطات في مسيرته الاحترافية، بعدما قاد فريق الجنوب إلى حصد الألقاب المحلية، ولعب معه 257 مباراة بجميع البطولات، وسجل 115 هدفاً وصنع 33 هدفاً، بالإضافة إلى أنه حفر اسمه في ذاكرة الجماهير العالمية بسبب ما فعله مع منتخب الأرجنتين عندما قاده إلى حسم لقب بطولة كأس العالم 1986 في المكسيك.

ورحل مارادونا عن نابولي وعاد مرة أخرى إلى إسبانيا من بوابة نادي إشبيلية، الذي خاض معه موسم 1992-1993، ولعب معه 27 مباراة وسجل خمسة أهداف، إلا أنه قرر الرحيل إلى بلاده، وفاجأ الجميع حينها عندما وقع اختياره على فريق أولد بويز، الذي لعب معه لمدة موسم واحد، غير أنه عندما قرر الاعتزال اختار نادي بوكا جونيورز مكاناً حتى يعلق حذاءه بشكل نهائي في عام 1997.

لكن لا أحد ينسى أهم محطة في رحلة مارادونا، وتحديداً في بطولة كأس العالم عام 1994 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية، وسجل هدفه الدولي الأخير بقميص الأرجنتين ضد نيجيريا، لكن أثناء احتفاله اقتربت ممرضة طبية من الراحل وأخذته بيده ورافقته إلى منطقة اختبار المخدرات في مشهد غريب. ورغم ذلك، ابتسم مارادونا ولوّح للجمهور الأرجنتيني أثناء اقتياده لغرفة فحص المنشطات، في ما بدا له أنّه مزحة، فقد كان يعتقد أنّ "فيفا" منحه حصانة من فحص المنشطات.

وسرعان ما ضرب جدار من الصمت معسكر المنتخب الأرجنتيني حينها، فقد كانت نتائج اختبار مارادونا موجبة بشأن مادة الإيفيدرين المحظورة، على الرغم من طلب التأكد من خلال عينة ثانية قبل نشر الخبر، ليخرج الراحل بعدها باكياً، ويؤكد أنه تعرض للخداع، بعدما أقصي من مونديال 1996 بفضيحة لم يستطع نسيان مرارتها نهائياً، بعدما قال في تصريحات صحافية عام 2013 إن المادة التي اكتشفت في دمه هي مادة تستخدم لعلاج أمراض البرد والأنفلونزا "وتباع وتستخدم في أميركا مثل الحلوى". وأضاف: "تعرضت وقتها للظلم وتخلى عني الجهازان الفني والطبي في المنتخب وشعرت بالوحدة، الله وحده يعلم ما إذا كنت أخذتها من أجل علاج أو لتحسين مستواي الرياضي، ومنذ ذلك الحين علاقتي بـ(فيفا) ليست على ما يرام".