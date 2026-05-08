44 مليون توقيع ضد مبابي... موقع فرنسي يكشف حقيقة العريضة

- أطلق مشجعو ريال مدريد عريضة إلكترونية تطالب برحيل كيليان مبابي، مما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تزايد الانتقادات لأدائه في الموسمين الأخيرين. - تجاوز عدد التواقيع على العريضة 44 مليوناً، وهو رقم وصفه موقع "راديو مونت كارلو سبورت" بالمبالغ فيه وغير المنطقي، بسبب خلل تقني يسمح بالتصويت المتكرر. - رغم التشكيك في مصداقية الأرقام، يعكس الوضع الضغوط الكبيرة على مبابي نتيجة تراجع مستواه وعدم تقديمه الإضافة المنتظرة مع ريال مدريد.

أطلقت مجموعة من مشجعي ريال مدريد، يوم الثلاثاء الماضي، عريضة إلكترونية تُطالب برحيل المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي (27 سنة)، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تصاعد الانتقادات الموجهة إلى الهداف الفرنسي للنادي الملكي في آخر موسمَين.

وكشف موقع "راديو مونت كارلو سبورت"، الجمعة، تفاصيل جديدة حول العريضة التي انتشرت على نحوٍ لافت، خصوصاً مع اقتراب ريال مدريد من إنهاء موسم ثانٍ من دون ألقاب، في حال فشله بحسم لقب الدوري الإسباني. وبحسب المعطيات المتداولة، فقد تجاوز عدد التواقيع على العريضة 44 مليوناً حتى صباح الجمعة، وهو رقم وصفه الموقع الفرنسي بالمبالغ فيه وغير المنطقي.

وحملت العريضة شعاراً لافتاً جاء فيه: "إذا كنت تعتقد أن التغيير ضروري، فلا تلتزم الصمت أبداً... وقّع على العريضة ودافع عما هو أفضل للنادي ومستقبله". وبينما كان الهدف الأساسي الوصول إلى 200 ألف توقيع فقط، قفز العدد بشكل هائل خلال أيام قليلة، ما أثار شكوكاً واسعة حول مصداقية الأرقام المتداولة.

ونقل موقع "راديو مونت كارلو سبورت" عن صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أنّ المنصة التي استُخدمت لجمع التواقيع تعاني من خلل تقني واضح، يسمح لأي مستخدم بالتصويت عشرات المرات خلال ثوانٍ معدودة، وهو ما يفسر الارتفاع غير الطبيعي في عدد التواقيع، الذي بلغ نحو 44 مليوناً حتى صباح الجمعة.

ورغم التشكيك في مصداقية الأرقام، لم يُخفِ الموقع الفرنسي حجم الضغوط التي يعيشها مبابي حالياً، في ظل تراجع مستواه وعدم تقديمه الإضافة المنتظرة مع ريال مدريد، سواءً من جانب الجماهير أو وسائل الإعلام الإسبانية، ما يعكس أن الأزمة التي يمرّ بها اللاعب الفرنسي تتجاوز مجرد عريضة إلكترونية تطالب برحيله.