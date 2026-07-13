4 مواهب صاعدة تتنافس على جائزة الأفضل في كأس العالم

- تألق لامين يامال وباو كوبارسي في قيادة إسبانيا إلى نصف نهائي كأس العالم 2026، بعد فوز صعب على بلجيكا، ويستعدان لمواجهة فرنسا في المربع الذهبي. - ديزيري دوي من فرنسا يبرز كموهبة صاعدة، حيث ساهم في وصول فريقه إلى نصف النهائي بأداء مميز، وكان له دور حاسم في الفوز على المغرب وباراغواي. - نيكو أوريلي من إنجلترا يلفت الأنظار بدقة تمريراته العالية وأدواره الدفاعية، مما يجعله مرشحًا قويًا لجائزة أفضل موهبة شابة في البطولة.

دخل نجم منتخب إسبانيا، لامين يامال (18 عاماً)، صراع الحصول على جائزة أفضل موهبة شابة في بطولة كأس العالم 2026، التي وصلت منافساتها إلى المربع الذهبي، وبقيت أمام جماهير الرياضة متابعة مواجهتين فقط، حتى يصل منتخبان فقط إلى النهائي، ومعرفة هوية البطل وتوزيع جوائز (فيفا).

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الأحد، أن مباريات دور ربع النهائي شهدت تألق عدد من المواهب الصاعدة، مثل لامين يامال وزميله باو كوبارسي في منتخب إسبانيا، بعدما لعبا دوراً أساسياً في إيصال "لاروخا" إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم، بفضل الانتصار الصعب على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، لكنهما ينتظران اختباراً صعباً أمام فرنسا في المربع الذهبي.

من جهته، يُعد ديزيري دوي من أبرز المواهب الصاعدة في منتخب فرنسا، وبات يصارع على جائزة أفضل موهبة في بطولة كأس العالم، بعدما لعب دوراً أساسياً في المساهمة بجعل كتيبة المدرب ديشان تبلغ نصف النهائي، بفضل الأداء الكبير، الذي قدمه في اللقاء الصعب، الذي انتصر فيه "الديوك" على المغرب بهدفين مقابل لا شيء، بالإضافة إلى أنه كان السبب الحقيقي في الحصول على ركلة جزاء في اللقاء أمام باراغواي في دور الـ16.

أما الاسم الرابع، الذي يظهر بقوة في قائمة المرشحين لحسم جائزة أفضل موهبة شابة في بطولة كأس العالم 2026، فهو النجم الإنكليزي نيكو أوريلي، الذي كان أحد العناصر الرئيسية في تشكيلة المدرب الألماني توماس توخيل، الذي اعتمد على خدمات مدافع مانشستر سيتي خلال مواجهات المسابقة الدولية، التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة.

وتميز نيكو أوريلي في رحلته التي امتدت في بطولة كأس العالم 2026، عبر المشاركة أساسياً في خمس مواجهات من أصل ست، ووصلت دقة التمريرات التي قام بها إلى نحو 93%، وفق ما ذكره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الإحصائيات الرسمية، بالإضافة إلى أدواره الدفاعية التي لعبها، وخاصة في اللقاء أمام النرويج، الذي استطاع فيه المساعدة بالحد من خطورة الهدّاف إرلينغ هالاند.