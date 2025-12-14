- تلقى منتخب تونس عروضاً لخوض مباريات ودية استعداداً لكأس العالم 2026، حيث جددت كندا رغبتها في استضافة تونس في مارس المقبل بعد اعتذار سابق. - أبدت كوريا الجنوبية اهتمامها بمواجهة تونس في معسكرها بالمكسيك في يونيو، وهو ما يلقى ترحيباً تونسياً نظراً لتشابه أسلوب اللعب مع اليابان، منافس تونس في المجموعة. - إسبانيا وإيران أيضاً مهتمتان بمواجهة تونس، حيث تسعى إيران للاستعداد لملاقاة مصر في المونديال عبر مواجهة تونس.

تلقى منتخب تونس الأول عدداً من العروض والمقترحات لخوض مباريات ودية في الأشهر المقبلة، وذلك استعداداً لبطولة كأس العالم لكرة القدم، فيفا 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، خلال الفترة الممتدة بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز المقبلين.



وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع "العربي الجديد"، الأحد، فإنّ منتخب كندا جدّد رغبته باستضافة تونس في 30 مارس/آذار المقبل، بعدما تقدم في وقت سابق بطلب رسمي لخوض مباراة ودية ضد "نسور قرطاج"، تحديداً خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، لكن الاتحاد اعتذر عن ذلك وفضّل الدخول في معسكر بالمغرب، حيث واجه المنتخب حينها منتخبي بوركينا فاسو والمغربي "أسود الأطلس"، في مباراتين وديتين.



وعبّر منتخب كوريا الجنوبية كذلك عن رغبته في مواجهة تونس، خلال معسكره المرتقب في المكسيك، وذلك مطلع شهر يونيو/حزيران المقبل، أي قبل أيام قليلة من بدء بطولة كأس العالم، ويبدو الاتحاد التونسي متحمّساً لهذه الفكرة، بما أن أسلوب المنتخب الكوري يتشابه كثيراً مع طريقة لعب اليابان، التي تقع في مجموعة "نسور قرطاج".

وتضيف المعطيات الحصرية التي حصل عليها "العربي الجديد"، أنّ إسبانيا كذلك مهتمة بمواجهة منتخب تونس، سيما وأنها تدرس إقامة معسكر تدريبي كذلك في المكسيك، أما المنتخب الرابع الذي عبر رسمياً عن رغبته في اللعب أمام زملاء حنبعل المجبري، فهو إيران، الذي يسعى للاستعداد لملاقاة مصر في المونديال، عبر مواجهة المنتخب التونسي.



وحلت تونس في المجموعة السادسة من منافسات الدور الأول لبطولة كأس العالم، التي تضم هولندا واليابان، في انتظار المنافس الثالث الذي سيكون أوروبياً، وذلك بعد إقامة مباريات الملحق بين السويد وأوكرانيا من جهة، وبولندا ومالطا من جهة ثانية، من أجل تحديد هوية المنتخب الرابع في المجموعة.