4 لاعبين على طاولة مانشستر يونايتد.. مصير نجم البرازيل مجهول

- تسعى إدارة مانشستر يونايتد لتعزيز خط الوسط بعد الأزمات المتلاحقة، مع إقالة المدرب روبن أموريم، ووضعت أربعة أسماء على قائمة الانتقالات، وفقًا لصحيفة "ذا صن". - الأسماء المطروحة تشمل كارلوس باليبا، إليوت أندرسون، آدم وارتون، وأليكس سكوت، مع احتمالية رحيل بعض اللاعبين الحاليين مثل كاسيميرو وأوغارتي وماينو. - لن يتم إبرام أي صفقات حتى نهاية الموسم الحالي، حيث يعمل الفريق تحت قيادة مايكل كاريك المؤقتة، بانتظار تحديد هوية المدرب المستقبلي وفلسفته.

تعمل إدارة مانشستر يونايتد بجدٍّ لتعزيز خط وسطه، بعد الأزمات المتلاحقة خلال الموسم، من تذبذب المستوى وصولاً إلى إقالة المدرب البرتغالي روبن أموريم، إذ طُرحت على الطاولة حالياً أربعة أسماء ضمن قائمة مصغّرة، سيسعى الشياطين الحمر للتعاقد مع أحدهم، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" الإنكليزية أمس الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ تعزيز خط الوسط يُعد أحد أهم أهداف مانشستر يونايتد للمستقبل، وذلك بعد فشل اللاعبين الحاليين في تقديم المأمول منهم، وعلى رأسهم البرازيلي كاسيميرو، والأوروغوياني مانويل أوغارتي، والإنكليزي كوبي ماينو، وهو ما سيفتح الباب أمام إمكانية رحيل أحدهم خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

كما ذكرت صحيفة "ذا صن" أنّ أربعة أسماء تتصدّر قائمة انتقالات مانشستر يونايتد حالياً لتدعيم خط المنتصف، وهم الكاميروني كارلوس باليبا من نادي برايتون (22 عاماً)، واللاعبون الإنكليز: إليوت أندرسون من نوتنغهام فورست (25 عاماً)، وآدم وارتون من كريستال بالاس (21 عاماً)، وأليكس سكوت من بورنموث (22 عاماً).

ووفقاً للمعلومات نفسها فإن مانشستر يونايتد لن يسعى لإتمام أي صفقة حتى نهاية الموسم الحالي، خاصة أن المدير الفني الجديد للفريق، مايكل كاريك، يبدو بديلاً مؤقتاً بعد إقالة روبين أموريم، ما يعني أن الإنفاق بشكلٍ مبالغ فيه سيكون غير مجدٍ من دون فهمٍ واضح للرؤية التكتيكية للمدرب القادم، وبالتالي ستحاول إدارة الشياطين الحمر إكمال الموسم الحالي بالأسماء المتاحة، والعمل على الخروج بأفضل النتائج، بانتظار تحديد شكل الفريق وفلسفته بعد الاتفاق مع المدير الفني المستقبلي، الذي لم تُحدَّد هويته حتى اللحظة.