4 أيام غيرت شكل كرة القدم وصراع العروش يشتعل في "فيفا"

- أعلن جياني إنفانتينو عن مشروع لدمج الأنشطة التجارية للبطولات في شركة تابعة للفيفا بقيمة 20 مليار دولار، مع بيع 20% من رأسمالها للمستثمرين، لكنه واجه معارضة شديدة وسُحب بسبب مخاوف تتعلق بالشفافية والحوكمة. - انتقدت الهيئات الكروية المشروع لعدم اتباعه القنوات المناسبة للحوكمة، مما أدى إلى استقالة مستشارين بارزين وتهديدات بعدم مشاركة المنتخبات في مسابقات الفيفا. - رغم تراجع الفيفا، تظل الحاجة لتفسير كامل للمشروع، خاصة مع اقتراب انتخابات رئاسة الفيفا في 2027 وظهور منافسين جدد لإنفانتينو.

تمكن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، من الكشف عن الخلل الكبير، الذي يعاني منه "فيفا" خلال أربعة أيام فقط، بعدما أماط اللثام عن المشروع الخاص بالهيئة الكروية، التي كانت تطمح إلى بيع أسهم من البطولات التي تنظمها (أبرزها كأس العالم) إلى شركة من القطاع الخاص، لكن كل شيء سقط نتيجة معارضة أكثر من 200 جهة كروية، الأمر الذي دفع السويسري إلى سحب مقترحه على الفور.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآليات الداخلية التي طالبت بها "فيفا" لتفسير مشروع بيع أسهم كأس العالم؟ ما هي الأسباب التي دفعت "يويفا" و"الاتحاد الآسيوي" و"الكونكاكاف" لمعارضة مشروع "فيفا"؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، الأحد، أن مشروع "فيفا" تم تأجيله في الوقت الحالي، لكن أزمة القيادة والحوكمة بدأت الآن، لأن هدف جياني إنفانتينو كان العمل على دمج الأنشطة التجارية والتشغيلية للبطولات في شركة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، بقيمة مالية تصل إلى 20 مليار دولار، مع إتاحة ما يصل إلى 20% من رأسمالها للمستثمرين من القطاع الخاص.

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لكن المشكلة الأساسية مع مشروع "فيفا" لم تكن في رأس المال الخاص، لأن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم على سبيل المثال استخدمت شركة تدعى (سي في سي) من أجل استثمار الأموال، و(يويفا) قام بإنشاء صندوق (يو سي 3) بالتعاون مع الأندية، بل في كيفية إدارة هذه الشركات، وخاصة أن الحديث كان عن استغلال بطولة بحجم كأس العالم، وهو الأمر الذي تطلب مزيداً من الشفافية والتشاور والرقابة بحسب الصحيفة.

وشكل هذا السبب إخفاقاً لمشروع "فيفا"، لأنها منظمة تقوم على مبدأ النزاهة والحوكمة الرشيدة، وتطالب من الاتحادات المنضوية تحتها (211 عضواً)، الالتزام بهذه الصفات، ما يعني أن على الهيئة الكروية أن تكون قدوة يحتذى بها، لكن ما فعله جياني إنفانتينو، كان عبارة عن إطلاق مشروع دون الحصول على استشارة كافية ومن دون الوثائق المطلوبة، ولم يتبع القنوات المناسبة لهذا الأمر (لا تعني الحوكمة الرشيدة انتظار اندلاع المشكلة، بل منع اتخاذ قرارٍ بهذا الحجم دون ضوابط وآليات رقابية فعّالة).

وبسبب ما فعله جياني إنفانتينو، جاء الرد فورياً وقوياً، بعدما عقد "يويفا" اجتماعاً لاتحاداته الـ55، وحذر من عدم مشاركة أي منتخب أو نادٍ في المسابقات التي تنظمها الهيئة الكروية طالما بقي المشروع قائماً، لينضم كذلك كل من الاتحاد الآسيوي والكونكاكاف، بالإضافة إلى استقالة كبير مستشاري السويسري، كارلوس كورديرو، مع الانتقادات الحادة التي وجهها مدير العمليات في فيفا، كيفن لامور، لينتهي المشروع دون وصوله إلى التصويت، الذي كان من المفترض أن يقام في شهر سبتمبر/أيلول القادم.

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ورغم أن "فيفا" زعم في بيانه الأخير، بأنه تخلى عن المشروع، لأنه "أدى إلى انقسامات تتعارض مع هدفه المتمثل في الوحدة"، لكن الحقيقة الواضحة، هي أن ما طرحه جياني إنفانتينو تم تصحيحه بشكل مثالي، إلا أن الهيئة الكروية ما تزال مُطالبة بضرورة تقديم تفسير كامل لهذا المشروع، ومعرفة جميع تفاصيله، وخاصة موضوع الآليات الداخلية المتعلقة بالتنظيم، لأننا نتحدث عن بيع أسهم يتعلق بمنافسة مثل بطولة بحجم كأس العالم.

لكن تحركات "يويفا" لا يُمكن اعتبارها محايدة تماماً، لأن الهيئة الكروية الأوروبية تحركت بسرعة في عام 2021، عندما قامت عدة أندية (بقي ريال مدريد وحيداً) بإنشاء مشروع "السوبر ليغ"، الذي هدّد مسابقة دوري أبطال أوروبا والإيرادات المالية التي يحصل عليها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي تلقى دعماً أيضاً من قبل (فيفا) حينها، ما يعني أن الخلاف بات يدور في هذه اللعبة الشعبية منذ عدة سنوات ماضية.

وتشير الحقائق إلى أن الانتخابات لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في عام 2027، ستكون محط اهتمام الجميع، لأن جياني إنفانتينو كان قد وعد الاتحادات بموارد استثنائية قبل انطلاق منافسات مونديال 2026، إلا أن مشروع السويسري عقد من مهمته القادمة، رغم العلاقات القوية التي ما زال يحتفظ بها داخل الهيئة الكروية، لكن هناك العديد من الأسماء، التي ظهرت من أجل خلافته في منصبه، ما يعني أن "صراع العروش" في عالم كرة القدم قد بدأ للتو.