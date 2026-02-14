- في المجموعة الأولى، يواجه نهضة بركان المغربي ريفرز يونايتد النيجيري في مباراة حاسمة للتأهل، بينما يلتقي بيراميدز المصري مع باور ديناموز الزامبي بعد ضمان التأهل والصدارة. - في المجموعة الثالثة، يسعى الهلال السوداني للتعادل مع سانت لوبوبو الكونغولي لضمان التأهل، بينما يحتاج مولودية الجزائر للتعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي للتأهل. - في المجموعة الرابعة، يواجه الترجي التونسي بترو أتلتيكو الأنغولي للتأهل، بينما يسعى الزمالك المصري للفوز على كايزر تشيفز لضمان التأهل في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

تشهد الجولة السادسة والأخيرة من عمر دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، السبت، مباريات عربية حاسمة في التأهل إلى الدور ربع النهائي، وتتجه الأنظار في المجموعة الأولى صوب نادي نهضة بركان المغربي حامل لقب الكونفيدرالية الموسم الماضي، عندما يلتقي نظيره ريفرز يونايتد النيجيري.

ويدخل نهضة بركان المباراة، ولديه سبع نقاط يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، ولا بديل أمامه سوى الفوز لحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، فيما لا يملك ريفرز يونايتد سوى نقطة واحدة في رصيده يحتل بها المركز الرابع والأخير في المجموعة، ويعاني الفريق المغربي ظروفاً صعبة بعد خسارته الأخيرة أمام باور ديناموز الزامبي، الذي يملك هو الآخر سبع نقاط.

وفي المجموعة نفسها، يخوض بيراميدز المصري حامل اللقب مواجهة تحصيل حاصل أمام باور ديناموز الزامبي في ظل حسم بيراميدز الصدارة وبطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث يملك في جعبته 13 نقطة في المركز الأول، مقابل 7 نقاط لباور ديناموز، وينتظر أن يستغل كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز المواجهة في منح الفرصة لنجومه البدلاء والصفقات الجديدة الوافدة في ميركاتو الشتاء، مثل حامد حمدان وعودة الفاخوري ومصطفى زيكو ومروان حمدي، وإراحة العناصر الأساسية.

وفي المجموعة الثالثة، يخوض الهلال السوداني متصدر جدول ترتيب المجموعة حالياً برصيد ثماني نقاط مواجهة مع سانت لوبوبو الكونغولي صاحب المركز الرابع برصيد خمس نقاط يحتاج خلالها إلى التعادل فقط لإعلان تأهله إلى الدور المقبل بعيداً عن أية نتائج أخرى، ويسعى البطل السوداني لتجنب شبح الخسارة أولاً أمام لوبوبو، خصوصاً مع امتلاك الأخير خمس نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الهلال وانتظار المتأهل الثاني من مباراة مولودية الجزائر وصن داونز الجنوب أفريقي في ملعب الأخير.

وفي المجموعة نفسها من منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، يخوض نادي مولودية الجزائر مواجهة عصيبة، عندما يلتقي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في ملعب الأخير في قمة الأمل الأخير بالنسبة إلى المولودية للعبور إلى الدور المقبل، ويملك مولودية الجزائر سبع نقاط يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة مقابل ست نقاط لصن داونز الجنوب أفريقي.

ويحتاج مولودية الجزائر للتعادل والوصول إلى النقطة الثامنة لإعلان تأهله إلى الدور ربع النهائي في ريمونتادا تاريخية إن حدث سيناريو التأهل بعدما كان المولودية آخر المجموعة قبل الفوز في الجولتين الثالثة والرابعة توالياً، فيما يحتاج صن داونز بدوره إلى الفوز بأية نتيجة لإعلان التأهل المباشر.

وفي المجموعة الرابعة تترقب الجماهير التونسية مدى نجاح نادي الترجي التونسي في كسب موقعة بترو أتلتيكو الأنغولي وإعلان التأهل برفقة استاد مالي إلى الدور ربع النهائي من أبطال أفريقيا لكرة القدم، ويخوض الترجي المواجهة في ظروف صعبة للغاية بعد التغييرات التي شهدها النادي عبر إقالة ماهر الكنزاري المدير الفني بعد الجولة الخامسة مباشرة، وتعيين المؤقت كريستيان.

ويملك الترجي في جعبته ست نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة، مقابل ست نقاط أيضاً لبترو أتلتيكو الأنغولي الذي يلعب لنتيجة واحدة أمام بطل تونس، وهي الفوز للعبور إلى الدور المقبل. ويملك الترجي خيار الفوز على بترو أتلتيكو والوصول للنقطة التاسعة لحسم التأهل رسمياً إلى الدور المقبل برفقة استاد مالي بخلاف مصالحة جماهيره بعد النتائج المتواضعة للفريق أخيراً.

من جانبٍ آخر يُسدل الستار على دور المجموعات للمجموعة الرابعة لكأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، السبت أيضاً، بمباراتين بالغتي الأهمية تنتظران الزمالك والمصري ممثلي الكرة المصرية أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو الزامبي على الترتيب. ويلعب الزمالك مع كايزر تشيفز تحت شعار لا بديل للفوز، في ظل حاجة الفارس الأبيض إلى ثلاث نقاط لحسم التأهل للدور ربع النهائي، حيث يملك ثماني نقاط في المركز الثاني، بينما يتصدر كايزر تشيفز الترتيب برصيد عشر نقاط، ويسعى الزمالك للفوز، وحسم الصدارة، والتأهل مع إفساح المجال أيضاً أمام المصري لحسم التأهل هو الآخر للدور المقبل من عمر البطولة القارية.

في المقابل، يخوض نادي المصري البورسعيدي مواجهة لن تكون سهلة، عندما يلتقي نظيره زيسكو الزامبي ولا بديل أمامه سوى الفوز لحسم التأهل إلى الدور المقبل، ويملك المصري سبع نقاط في المركز الثالث، ويتيح له الفوز على زيسكو حسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، والعبور وصيفاً عن المجموعة الرابعة، ويسعى نبيل الكوكي مدرب المصري لاستعادة ثقة الجماهير خلال اللقاء من خلال تحقيق الانتصار على خلفية النتائج المتواضعة في الدوري المحلي.