3 مهاجمين "سوبر ستار" خيارات بديلة لليفاندوفسكي في برشلونة

- برشلونة يخطط للتعاقد مع مهاجم "سوبر ستار" في صيف 2026 كبديل لروبرت ليفاندوفسكي، مع التركيز على إتمام صفقة كبيرة قبل الانتخابات الرئاسية للنادي. - جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، يُعتبر هدفاً محتملاً لبرشلونة، لكن انتقاله يعتمد على رغبته في المغادرة، مع وجود بند جزائي ضخم في عقده. - هاري كين وإرلينغ هالاند هما خيارات أخرى، حيث يمكن لبرشلونة استغلال انتهاء عقودهم قريباً، رغم التحديات المالية الكبيرة المرتبطة بالتعاقد معهما.

بدأ نادي برشلونة الإسباني يُفكر من الآن في التعاقد مع مهاجم "سوبر ستار"، ليكون بديلاً للبولندي، روبرت ليفاندوفسكي، في ميركاتو صيف 2026، خصوصاً أن الرئيس، خوان لابورتا، يسعى لإتمام صفقة من العيار الثقيل قبل الانتخابات الرئاسية للنادي الكتالوني في نهاية العام المذكور.

ونشرت الصحف الإسبانية الرياضية خلال الأسابيع الأخيرة عدة أسماء مرشحة بديلة للمهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، ولكن رغم كثرة الخيارات بين نجوم من الصف الأول والثاني، تبقى ثلاثة خيارات "سوبر ستار" هي الأبرز والتي سيُقاتل نادي برشلونة من أجل محاولة التعاقد مع واحد منها لتدعيم خط هجوم المدرب الألماني، هانسي فليك.

جوليان ألفاريز

أثبت المهاجم الأرجنتيني، جوليان ألفاريز، في الفترة الأخيرة، أنه واحد من أبرز الهدافين في كرة القدم العالمية، وذلك بعد المستوى المُميز الذي قدمه مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، وخصوصاً في ديربي مدينة مدريد أمام الريال، والذي ساهم فيه بفوز فريقه بنتيجة عريضة (5-2)، كما أنه قدم مستوى هجومياً استثنائياً بصناعته وتسجيله للأهداف المُميزة، وبات هدفاً للأندية الكبيرة في سوق الانتقالات، وبشكلٍ خاص نادي برشلونة. ويرتبط ألفاريز بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى صيف عام 2030، وتُقدر قيمته المالية في السوق بحوالى 100 مليون يورو، وعليه فإن وصوله إلى النادي الكتالوني سيكون مرتبطاً بتحرك ألفاريز وطلب المغادرة أولاً، خصوصاً مع بروز بند جزائي قيمته حوالى 500 مليون يورو.

هاري كين

يُعد المهاجم الإنكليزي هاري كين من بين الأسماء القوية المطروحة على طاولة برشلونة للتعاقد معها في ميركاتو صيف 2026، ولكن مهمة الظفر بخدمات هداف نادي بايرن ميونخ الألماني لن تكون سهلة أبداً، خصوصاً أن النادي البافاري لن يتساهل أبداً في التخلي عن هدافه الذي لا يتوقف عن تسجيل الأهداف في كل مباراة. ومع ذلك، يبقى تقدم النادي الكتالوني للتعاقد مع كين ممكناً وليس مستحيلاً، لأن عقد المهاجم مع بايرن ينتهي في صيف عام 2027، وبالتالي المفاوضات في صيف عام 2026 ستكون ممكنة، خصوصاً أن النادي البافاري سيكون مجبراً على تجديد العقد قبل نهاية عام 2026 لتجنب مغادرة كين مجاناً في عام 2027، وعليه ممكن لنادي برشلونة أن يضغط في هذه النقطة من أجل محاولة الحصول على توقيع الهداف الإنكليزي الكبير، مع العلم أن سعره يُناهز الـ75 مليون يورو.

إرلينغ هالاند

يُعد خيار التعاقد مع المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، هداف نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، من بين الخيارات المطروحة على طاولة برشلونة بقوة، رغم الصعوبات الكبيرة لإتمام الصفقة بنجاح لسببين، الأول يتمثل بسعر اللاعب المرتفع جداً (180 مليون يورو)، وهو مبلغ من الصعب أن يدفعه النادي الكتالوني الذي بات على مشارف نهاية أزمته المالية التي يُعاني منها منذ سنوات، أما السبب الثاني فيتمثل بعقد هالاند والذي ينتهي مع سيتي في عام 2034، وبالتالي فإن المغادرة مُمكن أن تتم في حال قرر اللاعب الرحيل وضغط على إدارة سيتي من أجل الانتقال إلى نادي برشلونة.