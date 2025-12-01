3 مفاتيح تعزز حظوظ منتخب المغرب في كأس العرب قطر 2025

- طموحات كبيرة للمنتخب المغربي الرديف في كأس العرب 2025: يدخل المنتخب المغربي الرديف البطولة بطموحات كبيرة، مدفوعاً برغبة جماهيرية في تكرار النجاحات السابقة، ويشارك ضمن مجموعة تضم جزر القمر وسلطنة عمان والسعودية. - مزيج من الخبرة والشباب: يعتمد المنتخب على لاعبين ذوي خبرة مثل أشرف بنشرقي وعبد الرزاق حمد الله، بالإضافة إلى مواهب شابة راكمت تجارب قارية، مما يعزز فرصه في المنافسة. - قيادة فنية ودعم جماهيري: يقود المنتخب المدرب طارق السكتيوي بخبراته العالمية، ويستفيد من دعم جماهيري كبير يعيد أجواء مونديال قطر، مما يعزز من معنويات اللاعبين.

يدخل منتخب المغرب الرديف منافسات كأس العرب "قطر 2025" بطموحات كبيرة، مدفوعاً برغبة جماهيرية في تكرار الصورة القوية التي ظهر بها "أسود الأطلس" خلال السنوات الأخيرة، سواء في مونديال 2022 أو في المنافسات القارية. ويشارك المنتخب المغربي في بطولة كأس العرب التي تحتضنها قطر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وينافس ضمن المجموعة الثانية مع جزر القمر وسلطنة عمان والسعودية.

ويُنتظر أن يُقدّم المنتخب المغربي نسخة مقنعة تعكس قيمة المدرسة الكروية المغربية، وقدرتها على الهيمنة قارياً وعربياً، خاصة مع توفر مجموعة متوازنة تجمع بين الخبرة والاندفاع والطموح. ويُقبل المغرب على البطولة في أجواء إيجابية، بعدما نجح اتحاد اللعبة في خلق استقرار إداري وفني، ومواصلة مشروع تطوير الفئات السنية، ما جعل المنتخب الرديف يملك قاعدة مهمة من المواهب القادرة على المنافسة.

وما يميّز النسخة الحالية للمنتخب المغربي الرديف أن عناصره لا يمثلون مجرد أسماء شابة، بل تضم لاعبين راكموا تجارب متقدّمة، سواء مع المنتخب الأول أو خلال مسارهم الاحترافي، إلى جانب قيادة فنية تمتلك سجلاً استثنائياً في المحافل الدولية، ومن هنا تتشكل المفاتيح الثلاثة التي يُنتظر أن ترفع حظوظ المغرب في الظفر باللقب.

لاعبون بخبرة منتخب المغرب الأول

يعتمد المنتخب المغربي الرديف على أسماء سبق لها الدفاع عن ألوان المنتخب الأول، مثل أشرف بنشرقي وعبد الرزاق حمد الله وحمزة الموساوي، وهم عناصر قادرون على صنع الفارق في المباريات الكبرى، بفضل تجربتهم العالية وقدرتهم على التعامل مع الضغط والتفاصيل الصغيرة التي تحسم المواجهات.

كما تضم الكتيبة المغربية مجموعة من اللاعبين الذين راكموا تجارب قارية مهمة مع أنديتهم، سواء الرجاء أو الوداد أو الجيش الملكي أو نهضة بركان، إضافة إلى وجود عدد منهم في بطولة أفريقيا للمحليين في نسختها الأخيرة.

قيادة فنية بخبرات عالمية

يُمثل المدرب طارق السكتيوي قيمة مضافة كبيرة، فهو صاحب إنجاز تاريخي بحصوله على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، كما سبق له التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا للمحليين في النسخة الأخيرة، ما يمنحه معرفة دقيقة بالكرة العربية والأفريقية وبكيفية تدبير البطولات القصيرة.

دعم جماهيري كبير يعيد أجواء مونديال قطر

من المتوقع أن يستفيد منتخب المغرب من الحضور الجماهيري الكبير للجالية المغربية المقيمة في قطر والخليج، إضافة إلى آلاف من المغاربة حول العالم الذين ينتظرون هذه البطولة لاستعادة أجواء المونديال. هذا الدعم الجماهيري يشكل عاملاً حاسماً يرفع من معنويات اللاعبين ويزيد من رغبتهم في الذهاب بعيداً في المنافسة. وجدير بالذكر أن منتخب المغرب الرديف سيقص شريط مشاركته في بطولة كأس العرب بمواجهة تبدو في المتناول أمام جزر القمر، اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة الواحدة بتوقيت المغرب، الثالثة بتوقيت الدوحة.